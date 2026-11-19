La cumbre que reunirá a Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping ya está moviendo las piezas en el tablero diplomático antes de llevarse a cabo. La BBC señala por qué Europa siente el temor de que las potencias globales tomen decisiones sobre Ucrania sin considerar a los países que se ven directamente afectados.

Este encuentro está programado para los días 18 y 19 de noviembre, durante la cumbre de la APEC en Shenzhen. Será la primera ocasión en que los tres líderes se reúnan. Cabe recordar que Putin y Xi se han encontrado más de 40 veces; Trump y Putin lo han hecho en siete ocasiones; y Trump y Xi han tenido tres encuentros previos. La imagen conjunta que genere esta cumbre tendría un peso político considerable, muy por encima de una mera reunión bilateral.

Europa teme una negociación a sus espaldas

La inquietud en Europa tiene su origen en una posibilidad concreta: que Washington y Moscú inicien negociaciones sobre Ucrania sin incluir a Kiev ni a la Unión Europea. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha subrayado que cualquier acuerdo debe contar con la participación de Europa, especialmente en lo que respecta a las sanciones, la seguridad en el continente y el futuro de Ucrania.

Lo disparador del problema no es únicamente el formato de la negociación. También se trata de quién va a establecer la agenda. Trump ha comentado que la guerra en Ucrania podría no ser uno de los temas principales a tratar y ha puesto el foco en el control de armas nucleares y el desarme. Por su parte, el Kremlin ha reconocido que el conflicto se abordará “de una manera u otra” durante las conversaciones.

Este desacuerdo plantea varios riesgos para Europa:

Un alto el fuego podría discutirse sin garantías suficientes para Ucrania.

Estados Unidos podría alterar su apoyo militar o diplomático sin coordinación con sus aliados.

Rusia podría lograr un reconocimiento político sin necesidad de retirar sus tropas.

Las sanciones podrían transformarse en objeto de negociación entre Washington y Moscú.

La seguridad europea podría volver a depender de decisiones tomadas fuera del continente.

A pesar de que Europa cuenta con herramientas significativas, su influencia se encuentra condicionada a una actuación coordinada. Las discrepancias entre los Estados miembros acerca del gasto en defensa, la relación con Estados Unidos y la estrategia hacia Rusia han debilitado hasta ahora una posición común.

Putin busca salir del aislamiento

Para el Kremlin, la reunión representa una oportunidad difícil de dejar pasar. Putin podría mostrarse junto a los líderes de Estados Unidos y China como una de las tres figuras imprescindibles en la toma de decisiones sobre el futuro del sistema internacional. Esa imagen socavaría la percepción de que Rusia está aislada tras la invasión de Ucrania.

Además, Moscú también podría intentar abordar el conflicto en un contexto más amplio. En lugar de centrarse únicamente en la soberanía de Ucrania, el Kremlin suele entablar un diálogo sobre la expansión de la OTAN, la seguridad en Europa y el equilibrio militar. Este enfoque favorece a Rusia al desplazar el centro de la discusión: de sus acciones en Ucrania a las relaciones entre grandes potencias.

Para Xi Jinping, esta reunión presenta otra ventaja. China tiene la oportunidad de fortalecer su imagen como potencia global que puede dialogar al mismo tiempo con Washington y Moscú. Pekín no necesita llegar a un acuerdo específico para obtener beneficios en el ámbito diplomático. Bastará con mostrarse como un actor clave en cualquier negociación internacional de gran envergadura.

Un triángulo con intereses distintos

Este encuentro no garaniza que los tres gobiernos compartan objetivos similares. Sus intereses se cruzan en ciertos puntos, pero también chocan en otros.

Actor Interés principal Riesgo Estados Unidos Fortalecer el liderazgo de Trump y buscar acuerdos sobre armas Que sus aliados vean esto como una retirada estratégica Rusia Romper su aislamiento y potenciar su posición de negociación en Ucrania No conseguir concesiones claras China Reforzar su papel de potencia mediadora Verse atrapada entre Washington y Moscú Europa Tener voz en las decisiones sobre seguridad continental Ser relegada a aplicar acuerdos que no le involucran

El formato de la cumbre también podría dar pie a expectativas complicadas de gestionar. Una declaración común sobre desarme o estabilidad estratégica podría hacer eco inmediato en los mercados y en las capitales europeas. Sin embargo, si la cumbre termina sin acuerdos concretos, podría beneficiar a cada líder de su manera: Trump ganaría visibilidad, Putin legitimidad y Xi prestigio diplomático.

La evolución de este encuentro dependerá de la agenda real. Si la conversación se limita a temas de armamento nuclear, Europa seguirá inquieta, aunque con menos posibilidades de intervención. Si Ucrania ocupa un lugar destacado, la presión para que Europa tenga un rol activo en cualquier negociación aumentará. Y si Trump decide buscar un acuerdo rápido, el continente tendrá que demostrar que tiene alternativas militares, económicas y diplomáticas que ofrecer.

Lo que está en juego no es solo si los tres líderes conseguirán un pacto. La verdadera cuestión es quién tendrá la capacidad de definir las reglas del juego tras la guerra de Ucrania. Una Europa ausente en esa conversación podría seguir siendo relevante en la aplicación de sus consecuencias, pero contaría con menos poder para decidir sobre ellas.