La instantánea de Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping juntos en Shenzhen simboliza un cambio notable en el equilibrio internacional. Tal como señala BBC News Mundo, el líder ruso ha alcanzado una victoria política antes incluso de que inicie el diálogo entre los tres.

Putin se presenta en este encuentro como un presidente que Estados Unidos y China necesitan escuchar. Aunque no se asegura que se logren acuerdos concretos sobre Ucrania, armamento nuclear o comercio, lo que sí obtiene el Kremlin es algo que llevaba tiempo persiguiendo: el reconocimiento como una potencia esencial en el escenario global.

Un encuentro histórico antes de que se cierren acuerdos

Por primera vez, los tres mandatarios se reúnen en una misma mesa. Trump y Putin se vieron por última vez en agosto de 2025 en Alaska, mientras que Xi y Putin han tenido múltiples encuentros bilaterales. La particularidad de Shenzhen va más allá del simple protocolo: evidencia que Moscú sigue teniendo un rol relevante en la diplomacia entre las grandes potencias.

El Kremlin ha presentado este encuentro como el evento central de la cumbre de la APEC, celebrada en territorio chino. De este modo, Putin se coloca en el núcleo de una agenda internacional que incluye a Washington y Pekín, a pesar de la guerra de Ucrania y de las sanciones que buscaban aislarlo por parte de Estados Unidos y Europa.

Los beneficios para Rusia se pueden resumir en tres puntos clave:

Legitimidad internacional: Putin se reafirma como interlocutor directo para Washington.

Putin se reafirma como interlocutor directo para Washington. Equilibrio en las potencias: Rusia se asegura de no quedar completamente subordinada a China.

Rusia se asegura de no quedar completamente subordinada a China. Ventaja narrativa: el Kremlin tiene la posibilidad de presentar este encuentro como prueba de que las sanciones no han despojado a Moscú de su relevancia en el ámbito mundial.

La presentación visual también es crucial. En las imágenes que se han divulgado, Putin reúne a Trump y a Xi, quienes se saludan de manera cordial. El mensaje es claro: Rusia no está fuera de la discusión, sino en el centro mismo de ella.

Ucrania, el tema que puede marcar el rumbo de la reunión

Trump ha manifestado su interés en discutir su “tema favorito”: la guerra en Ucrania. Además, ha sugerido abordar la cuestión del desarme y las armas nucleares. Sin embargo, la postura de Pekín respecto a convertir el conflicto europeo en el eje de la conversación aún es incierta.

China ha optado por una declaración más amplia: “salvaguardar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica”. Este enfoque permite a Xi participar sin asumir el rol de mediador ni aceptar un programa dictado por Washington.

Para Putin, esta estrategia es una clara ventaja. Puede exponer su perspectiva ante Trump y Xi sin la presión de representantes ucranianos o líderes europeos. Esto no garantiza un acuerdo, pero sí le permite presentar su versión en un contexto que fomenta el diálogo entre potencias.

Trump, a su vez, busca resultados concretos. Su política exterior depende en gran medida de demostrar que puede dialogar con líderes en conflicto y traducir esas conversaciones en logros. Putin es consciente de esta necesidad y tiene la posibilidad de usarla para ganar tiempo y aliviar la presión sobre su país, además de solicitar reconocimiento a sus intereses de seguridad.

Xi controla el entorno

Aunque Putin parezca el beneficiario inmediato de la reunión, es Xi quien organiza el encuentro en suelo chino y establece sus límites. Shenzhen proyecta una estampa de modernidad, tecnología y desarrollo económico, un contraste notable con la guerra en Ucrania. Esta ciudad le permite a Pekín exhibir la cumbre como una muestra de liderazgo.

Xi también se asegura de que el encuentro no se convierta en una alianza formal contra Estados Unidos. China mantiene una relación estrecha con Rusia, pero es fundamental para Pekín preservar canales económicos y estratégicos con Washington. Así, su objetivo más probable es mostrar autonomía, evitando caer en un bloque rígido.

El delicado equilibrio entre los tres líderes es evidente.

Las repercusiones de la reunión dependen menos de los gestos y más de lo que suceda a partir de este encuentro. Si la cita concluye sin compromisos, Putin seguirá proyectando la imagen que desea: la de un estadista con relevancia global. Pero, si además logra que Trump aborde la cuestión de Ucrania en sus propios términos, el resultado será aún más positivo.

Europa observa la reunión desde la distancia, y este aspecto tiene su peso. La falta de líderes europeos y ucranianos refuerza la percepción de que las decisiones sobre la seguridad del continente pueden negociarse sin su inclusión. Para Moscú, esta exclusión representa otra victoria en el terreno diplomático.

A pesar de que esta reunión no resolverá los grandes conflictos en juego, ya ha modificado el punto de partida: Putin no se presenta como un dirigente aislado, sino como uno de los tres hombres que delinean el tablero internacional.