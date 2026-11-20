Este jueves, un misil disparado por los hutíes impactó contra la torre del Fondo de Inversión Pública, situada en el corazón financiero de Riad.

Aunque el ataque causó daños a uno de los edificios más icónicos de Arabia Saudí, afortunadamente no se registraron víctimas, según la información de Europa Press.

El proyectil alcanzó media altura de una torre de 385 metros y 80 plantas. La Defensa Civil saudí confirmó que se produjeron daños materiales, pero aseguró que la amenaza había pasado. Este suceso ocurre apenas dos semanas después de otro ataque en el mismo distrito financiero, en una escalada que acerca la guerra de Yemen al núcleo económico del reino.

Un objetivo con peso político

La torre afectada alberga la sede del Fondo de Inversión Pública, un instrumento financiero que Mohamed bin Salmán utiliza para impulsar la transformación económica del país. Este fondo financia importantes proyectos de infraestructuras, tecnología, turismo y deporte, que son pilares del programa Visión 2030.

Por eso, el ataque tiene una relevancia que va más allá de los daños materiales. Los hutíes han demostrado que son capaces de dirigir sus misiles hacia un emblema del poder económico saudí, en lugar de centrarse únicamente en instalaciones militares o energéticas. Al elegir el centro financiero como objetivo, buscan proyectar una imagen de vulnerabilidad en una ciudad que Riad promociona como un bastión de estabilidad para la inversión internacional.

La secuencia de eventos hasta ahora es la siguiente:

La coalición saudí detectó un misil dirigido a Riad.

Las defensas aéreas intentaron interceptar la amenaza.

La Defensa Civil luego informó sobre el impacto de los restos y los daños materiales.

Los hutíes reclamaron la autoría de ataques contra el centro financiero y el aeropuerto internacional Rey Jalid.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni heridos en la capital.

La reivindicación de los hutíes también incluyó ataques con misiles en la provincia de Yizán y el uso de drones contra la base aérea de Jamis Mushait, en el suroeste saudí. Estos objetivos se alinean con la estrategia del grupo, que busca combinar ataques a núcleos urbanos, instalaciones militares y puntos energéticos para elevar el costo de la intervención saudí.

Yemen vuelve a una fase activa de conflicto

Este ataque se produce tras la reanudación de las hostilidades a finales de agosto. Desde entonces, los combates entre los hutíes y el Gobierno yemení, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, han desencadenado más de 340.000 desplazamientos y aproximadamente 70 civiles fallecidos, de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas citadas en los últimos informes disponibles.

La dinámica actual se asemeja a una cadena de represalias. Apenas horas antes del impacto en Riad, los hutíes informaron sobre bombardeos saudíes en la provincia de Taiz. Según las autoridades rebeldes, esos ataques habrían alcanzado un hotel en Moca, cobrando tres vidas y dejando diez heridos, además de dañar el único centro de diálisis de la zona.

Por su parte, Riad sostiene que sus operaciones tienen como objetivo reducir la capacidad de los hutíes para lanzar misiles y drones. Esta semana, la coalición afirmó haber destruido 60 objetivos en las provincias de Saná, Hodeida, Amrán y Saada. Asimismo, anunciaron haber atacado túneles, depósitos de misiles y talleres dedicados al ensamblaje de drones.

Los reportes sobre los daños en Yemen provienen en gran medida de las autoridades hutíes, mientras que Arabia Saudí proporciona sus propios recuentos militares. La falta de verificación independiente complica la evaluación precisa del impacto de cada operación, pero la trayectoria es evidente: la respuesta militar no ha logrado detener los lanzamientos hacia territorio saudí.

Riad refuerza su respuesta

La coalición ha incrementado sus ataques aéreos contra instalaciones vinculadas a la fabricación de misiles balísticos y drones. En días previos, aseguró haber destruido una planta de componentes, una instalación química para la producción de combustible sólido, y un taller de sistemas electrónicos de guiado.

La presión también afecta a la estructura militar saudí. Riad destituyó recientemente al comandante de la coalición para Yemen, en un momento marcado por los avances hutíes en el oeste del país y la retirada de fuerzas gubernamentales de áreas cercanas al estrecho de Bab el Mandeb.

Este relevo pone de manifiesto una preocupación creciente en el mando saudí: la supremacía aérea no es suficiente para contener a un grupo que aún conserva capacidad de producción, movilidad y lanzamiento. Los hutíes no necesitan mantener una campaña continua para poner en jaque la seguridad del reino. Con obligar a activar defensas, interrumpir actividades y elevar la percepción de riesgo entre empresas e inversores, logran su propósito.

El escenario más probable a corto plazo incluye nuevos ataques limitados combinados con una campaña aérea más intensa. Cada ataque en Riad presionará al Gobierno saudí para actuar; por otra parte, cada bombardeo en Yemen proveerá a los hutíes nuevos argumentos para dirigirse a objetivos urbanos. Mientras no se establezca un canal político creíble, el centro financiero de la capital seguirá siendo también un campo de batalla.