La primera reunión trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin concluyó en Shenzhen con una declaración conjunta que aboga por el diálogo, la estabilidad estratégica y el control del riesgo nuclear. Los tres mandatarios también apoyaron el aumento en la producción de combustibles refinados y cuestionaron el alcance de la Corte Penal Internacional.

La imagen de este encuentro tiene indudable peso político. China, Estados Unidos y Rusia poseen tres de los mayores arsenales nucleares del mundo, así como visiones encontradas del orden internacional y una capacidad notable para influir en la energía, la seguridad y los conflictos en diversas regiones. No obstante, la declaración no debe interpretarse como un tratado de paz, ni soluciona las guerras que enfrentan a estas potencias.

Un compromiso nuclear sin plazos

El aspecto más relevante del documento se refiere al armamento nuclear. Los presidentes manifestaron que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse” y se comprometieron a entablar un diálogo para disminuir los riesgos nucleares y frenar la proliferación.

Este principio resuena con ecos de la Guerra Fría, aunque llega en un periodo marcado por un deterioro en los mecanismos de control de armas. Estados Unidos y Rusia han restringido sus vías de cooperación, mientras que Pekín ha incrementado sus capacidades militares y mantiene una postura crítica hacia cualquier negociación que no inicie con los arsenales estadounidense y ruso.

El texto carece de objetivos claros, plazos definidos y mecanismos de verificación. Esta carencia limita su utilidad práctica. Aunque el acuerdo podría reactivar los contactos entre las capitales, todavía no se puede hablar de desarme.

La Casa Blanca había moderado las expectativas acerca de un pacto inmediato. Trump defendía la necesidad de abordar la reducción de arsenales, pero admitía la complejidad de renunciar a dichas armas, que cada potencia considera esenciales para su propia seguridad. Xi, por su parte, exigió la erradicación de la amenaza nuclear, caracterizada como “una espada de Damocles” que pende sobre la humanidad.

Energía, ONU y Corte Penal Internacional

La declaración también abarca temas que van más allá de la pura seguridad militar. Los tres gobiernos manifestaron su intención de aumentar la producción y el suministro de combustibles refinados. Esta medida tiene como objetivo proteger el flujo energético y podría impactar en mercados que enfrentan tensiones por guerras y sanciones.

No obstante, su alcance económico permanece incierto. No se han establecido cuotas de producción, inversiones concretas ni compromisos comerciales. Por el momento, la propuesta parece ser solo una señal política de coordinación entre estos tres gigantes del mercado energético.

Además, el documento insta a reformar la ONU para que responda de manera más efectiva a los desafíos globales. Los tres países, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, defienden la importancia central de la organización, aunque difieren en la manera de llevar a cabo esa labor.

Pekín aspira a consolidar un orden internacional menos dependiente de Washington.

Moscú busca preservar su capacidad de veto y limitar la presión jurídica externa.

Estados Unidos quiere mantener su influencia sin asumir compromisos que restrinjan su margen de maniobra.

También se critica a la Corte Penal Internacional, manifestando que no debe abusar de su jurisdicción. Los líderes subrayan que es esencial contar con el consentimiento de los Estados y garantizar la inmunidad de sus funcionarios. Esta postura refleja la reticencia de los tres gobiernos ante investigaciones o decisiones judiciales que puedan comprometer a sus mandatarios.

Una foto histórica, pero no un nuevo Yalta

La cumbre se llevó a cabo en el marco de la reunión de APEC y tuvo una duración de aproximadamente una hora y veinte minutos. Antes de este encuentro, los tres presidentes sostuvieron reuniones bilaterales. Xi describió la cita como positiva y fructífera, mientras que Trump afirmó que estaban haciendo historia.

La cumbre ha sido objeto de comparaciones con Yalta, la conferencia de 1945 donde las potencias triunfadoras discutieron el reparto de la influencia tras la Segunda Guerra Mundial. Esta analogía puede ser tentadora, pero resulta también exagerada. En Shenzhen no se trazaron fronteras, ni zonas de influencia, ni se acordaron soluciones para conflictos abiertos.

De hecho, el conflicto en Ucrania no apareció entre los temas prioritarios presentados por Washington. La Casa Blanca ha indicado que mantiene canales de negociación separados con Kiev y Moscú. Tampoco se han fijado compromisos concretos sobre Oriente Medio, aunque Washington mostró interés en abordar la situación en Irán.

El futuro de esta declaración quedará determinado por tres factores:

Si Washington y Moscú logran convertir el diálogo nuclear en negociaciones verificables. Si Pekín accede a participar en un marco que limite también su expansión militar. Si la colaboración energética va más allá de las meras declaraciones.

Esta iniciativa proporciona un canal de comunicación en un contexto de intensa rivalidad, y eso es su valor principal. Sin embargo, hay que tener en cuenta su límite: mientras no existan compromisos medibles sobre armamento, conflictos y cumplimiento jurídico, esta “declaración de paz” será más una señal de distensión que un acuerdo capaz de reconfigurar el equilibrio mundial.