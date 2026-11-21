Parece un maletín más, de cuero negro, discreto, de los que se ven a diario en cualquier aeropuerto.

Lo lleva un militar de uniforme que camina dos pasos por detrás de su jefe y que nunca se separa de él. Ni en las cumbres, ni en los banquetes, ni en las vacaciones.

Dentro no hay contratos ni informes. Hay algo bastante más inquietante: la llave de un ataque nuclear.

Las recientes imágenes de un asistente de Vladímir Putin con el maletín nuclear en la mano durante su visita a China han reabierto el debate sobre uno de los símbolos más inquietantes de la Guerra Fría.

Las cámaras lo captaron en una cumbre con Donald Trump y Xi Jinping, precisamente cuando las tres potencias discutían sobre proliferación y control de armas.

La coincidencia no pasó inadvertida.

No es un botón rojo

El cine y los dibujos animados nos han vendido una imagen sencilla: un presidente, un botón rojo y un dedo nervioso. La realidad es bastante más compleja, y no por ello menos aterradora.

Los maletines nucleares de Estados Unidos y Rusia no lanzan misiles por sí mismos. Son sistemas de comunicación, autenticación y coordinación militar. Su misión es garantizar que el jefe del Estado pueda dar una orden nuclear desde cualquier rincón del planeta. Así, un ataque por sorpresa contra la Casa Blanca, el Kremlin o sus centros de mando no dejaría al país sin capacidad de respuesta.

El verdadero peligro no está en un botón aislado. Está en la velocidad con que un solo dirigente político puede poner en marcha una respuesta militar de consecuencias imprevisibles.

El «balón» de la Casa Blanca

El maletín estadounidense se conoce popularmente como nuclear football, el «balón nuclear». Su nombre oficial es Presidential Emergency Satchel. Siempre lo transporta un ayudante militar, y se turnan varios oficiales de los distintos ejércitos para no perder de vista al presidente ni un segundo.

El curioso apodo tiene su historia. Uno de los primeros planes de guerra nuclear de la Casa Blanca se llamaba en clave Dropkick, una jugada del fútbol americano. Para ejecutar el Dropkick, hacía falta un balón, y el maletín se quedó con el nombre.

En su interior hay instrucciones de emergencia, un catálogo de opciones de ataque —el llamado libro negro— y los medios para contactar con el Pentágono y la cadena de mando. La idea nació en plena Guerra Fría: Washington quería que el presidente pudiera reaccionar ante un ataque soviético aunque no estuviera en el Despacho Oval. La lógica sigue intacta: en una crisis nuclear, los minutos valen tanto como los misiles.

La galleta que da miedo

El maletín no funciona solo. Antes de dar cualquier orden, el presidente debe identificarse con una tarjeta conocida como biscuit, la «galleta», que contiene códigos cifrados. El presidente la lleva encima, separada del maletín.

Después consulta las opciones disponibles y emite la orden. La decisión final corresponde al comandante en jefe, pero el proceso exige varias comunicaciones y verificaciones militares antes de que la orden llegue a las unidades que deben ejecutarla. Existe, además, un maletín de respaldo que acompaña al vicepresidente por si el titular quedara fuera de juego.

La galleta ha protagonizado más de un sobresalto. El general Hugh Shelton, que fue jefe del Estado Mayor Conjunto, contó en sus memorias que durante el mandato de Bill Clinton la tarjeta estuvo perdida durante meses sin que nadie diera la voz de alarma. Hay cosas que es mejor no saber cuando se sabe.

El Cheget ruso: tres maletines y una montaña

El sistema ruso se llama Cheget, como una montaña del Cáucaso. Moscú lo desarrolló en los últimos años de la Unión Soviética, y su diseño difiere del estadounidense en algo esencial: no hay un único maletín.

Rusia cuenta con tres. Uno acompaña al presidente, otro al ministro de Defensa y el tercero al jefe del Estado Mayor. Los tres forman parte de una red de coordinación pensada para evaluar las amenazas y transmitir las órdenes.

El Cheget está conectado al sistema de comunicaciones de emergencia Kavkaz, que a su vez enlaza con Kazbek, la red que conecta con los altos mandos militares. Los códigos viajan cifrados, y los detalles operativos siguen siendo secreto de Estado. Por si todo eso fallara, Moscú ha tenido durante décadas un as en la manga: Perímetr, el sistema bautizado en Occidente como Mano Muerta, capaz de ordenar una represalia automática si los dirigentes fueran aniquilados.

La mañana en que Yeltsin abrió el maletín

El episodio más célebre del Cheget ocurrió el 25 de enero de 1995. Los radares rusos detectaron un cohete lanzado desde la isla noruega de Andøya. Por su trayectoria, se temió que fuera un misil estadounidense disparado desde un submarino para cegar las defensas rusas con una explosión en la alta atmósfera.

Borís Yeltsin activó el maletín. Durante unos minutos, el presidente ruso tuvo delante las opciones de respuesta. Al final se comprobó que se trataba de un cohete científico destinado a estudiar las auroras boreales. Noruega había avisado del lanzamiento semanas antes, pero el aviso se perdió por el camino.

No fue la primera vez que el mundo estuvo cerca del abismo por un error. En septiembre de 1983, el teniente coronel soviético Stanislav Petrov vio en su pantalla cinco misiles estadounidenses rumbo a la URSS. Intuyó que era una falsa alarma y decidió no transmitirla a sus superiores. Acertó: era un reflejo del sol en las nubes. Su sangre fría quizá salvó millones de vidas.

Una disuasión cada vez más frágil

Durante décadas, los maletines han sido una pieza clave de la disuasión: cada potencia debía convencer a la otra de que podría responder incluso después de sufrir el primer golpe. Ese equilibrio, tan delicado como un castillo de naipes, se apoyaba en la comunicación, la previsibilidad y los tratados.

Hoy esos cimientos crujen. Washington y Moscú han ido desmontando los mecanismos de control de armas. El Nuevo START, último gran tratado que limitaba sus arsenales estratégicos, expiró en febrero de 2026 sin un sustituto que lo reemplazara. Mientras tanto, China amplía y moderniza su arsenal a un ritmo que inquieta al Pentágono. Sin límites ni inspecciones, la transparencia se resiente y el riesgo de errores de cálculo aumenta.

La tecnología, además, no elimina el factor humano. Una alerta confusa, un movimiento militar mal interpretado o un mensaje mal entendido pueden precipitar decisiones tomadas bajo una presión insoportable. El incidente de 1995 lo demostró: el sistema no siempre distingue a tiempo entre una amenaza real y un experimento científico.

El maletín nuclear, en definitiva, simboliza algo más que el poder de un presidente. Representa la concentración de una decisión que afecta a todo el planeta en manos de un grupo diminuto de personas. Mientras las imágenes de Putin y Trump circulan por las redes, la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto puede durar la seguridad internacional si la respuesta atómica depende de decisiones rápidas, canales secretos y una confianza entre potencias cada vez más escasa?

Las mejores películas sobre el botón nuclear

Para quien quiera asomarse al abismo desde el sofá, el cine ha retratado como nadie ese miedo. Estas son las imprescindibles: