La COP31 llegó a su fin en Antalya sin el esperado acuerdo político que debía guiar la acción climática a nivel internacional. El evento estuvo marcado por más de 44 horas de prórrogas, vetos recíprocos y una fractura cada vez más evidente entre los distintos bloques de negociación.

Si bien el fracaso no implica la desaparición del proceso climático, sí subraya las dificultades que enfrenta, sobre todo cuando las decisiones involucran áreas tan sensibles como la energía, el comercio y las finanzas. La falta de participación de Estados Unidos perjudicó considerablemente la cumbre desde su arranque. La presidencia conjunta de Turquía y Australia tampoco logró imponer orden en unas negociaciones atrapadas en intereses dispares.

Tres obstáculos que explican el resultado

El primer conflicto se centró en los combustibles fósiles. La Unión Europea rechazó un texto que no hacía referencia explícita a la necesidad de abandonar estos hidrocarburos, un compromiso que ya había sido adoptado como objetivo en la COP28 de Dubái. Apoyaron esta postura el Reino Unido, Noruega, Panamá y varios pequeños Estados insulares.

El segundo enfrentamiento tuvo lugar entre países desarrollados y economías emergentes en torno a la financiación climática. India y varias naciones de Latinoamérica demandaron un mayor flujo de recursos, en condiciones accesibles, para adaptarse a sequías, inundaciones y olas de calor. Nueva Delhi reclamó que las naciones ricas ni siquiera estaban dispuestas a tratar el tema con seriedad.

El tercer desacuerdo giró en torno a la cuestión de la captura de carbono. Países árabes, liderados por Arabia Saudí, respaldaron esta tecnología como parte de la solución. No obstante, sus detractores advierten que podría usarse como excusa para postergar el abandono del petróleo, el gas y el carbón. Esta discusión, lejos de ser meramente técnica, impacta en el modelo energético y en la capacidad de las empresas de continuar operando con combustibles fósiles.

Punto de conflicto Posición principal Resultado Hidrocarburos La UE exigía una mención clara a su abandono Sin consenso Financiación India y países en desarrollo reclamaban más apoyo Sin acuerdo Captura de carbono Países árabes defendían su expansión Debate bloqueado

La imagen final reflejó el deterioro político en la sala. El ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, dejó la plenaria durante la clausura y delegó el mando a su segundo. Panamá y Ghana expresaron sus críticas hacia la forma en que se condujeron los debates, mientras que Rusia acusó a la UE de ofrecer ayudas que en realidad benefician a sus propios intereses en forma de préstamos.

A pesar de que China se mostró más dispuesta a apoyar el texto base, no logró acercar las posturas de las partes involucradas. La discordia entre las grandes potencias volvió a eclipsar la urgencia científica que demanda el momento.

Un sistema en funcionamiento, pero debilitado

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, se expresó en defensa del sistema de consenso. Recordó que gracias a este mecanismo se aprobó el Acuerdo de París y se logró reducir las previsiones de calentamiento de casi cinco grados a aproximadamente 2,6. Sin embargo, también reconoció que el proceso necesita reformas que le permitan responder con más agilidad.

El problema radica en una contradicción evidente. La emergencia climática reclama decisiones inmediatas, pero las cumbres necesitan llegar a acuerdos entre casi 200 países con diversas economías, recursos y prioridades. Aunque el consenso valida el proceso, permite que un pequeño grupo de naciones frene avances significativos.

Las organizaciones ecologistas se retiraron de Antalya con un balance muy desfavorable. Greenpeace España expresó su frustración por la falta de respuestas ante un planeta que se enfrenta a más episodios de calor extremo, sequías y fenómenos meteorológicos devastadores. WWF apuntó que los gobiernos una vez más eludieron las decisiones más complicadas.

Los países con menos capacidad financiera sufrirán las consecuencias en mayor medida. Perú llegó a la cumbre con una agenda centrada en convertir la financiación climática en inversiones que beneficien a la población vulnerable, proteger la Amazonía y enfrentar fenómenos como El Niño, lluvias intensas y sequías. Asimismo, abogó por mecanismos que muevan capital hacia proyectos de adaptación y conservación.

La delegación peruana había presentado una cartera de proyectos que podrían movilizar hasta 250 millones de dólares y reducir alrededor de 8,5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el año 2030. Además, el país fomentó acuerdos ambientales con Turquía y nuevas vías de cooperación relacionadas con los mercados de carbono. Estos avances bilaterales indican que la diplomacia climática sigue en marcha, aunque también evidencian un movimiento de los pactos globales hacia acuerdos más limitados.

De cara al futuro, el reto será mantener el proceso activo y evitar que el fracaso de Antalya se convierta en un patrón repetitivo. La credibilidad de las COP dependerá de que los gobiernos lleguen a la próxima cita con propuestas concretas sobre financiación, transición energética y adaptación. Sin avances que se puedan verificar, cada prórroga adicional solo incrementará la brecha entre la urgencia climática y la voluntad política.