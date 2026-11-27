Las voces emergen desde las cárceles de Irán, dibujando un sistema donde la disidencia se convierte en una sentencia de muerte. Un reportaje de la BBC recoge las palabras de varias mujeres condenadas a muerte después de las movilizaciones de enero.

«Estamos en una situación mental terrible, especialmente quienes ya tenemos la sentencia firme», expresa Mahboubeh Shabani, ingeniera civil de 33 años recluida en Mashhad. Según organizaciones de derechos humanos, fue condenada a muerte en septiembre por haber atendido a manifestantes heridos y se le aplicó la legislación iraní sobre espionaje.

La historia de Shabani se inscribe en un contexto más amplio de represión. Mai Sato, relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en el país, subraya que este año seis mujeres han sido sentenciadas a muerte en relación a las protestas de enero. Algunas voces activistas elevan esta cifra a siete, aunque se reporta que una condena ha sido revocada.

Entre estas mujeres se encuentra Taraneh Rahimi, de 21 años. Fue arrestada junto a su hermana gemela, Romina, en Isfahán. Taraneh enfrenta la pena capital, mientras que Romina ha sido condenada a 25 años de prisión. Las distintas penas ejemplifican cómo los tribunales iraníes aplican las leyes de seguridad nacional de manera impredecible.

Del activismo a la acusación de espionaje

Las autoridades presentan a muchas de las detenidas como amenazas ligadas a potencias extranjeras. Sin embargo, las familias y organizaciones de derechos humanos afirman que las acusaciones, en realidad, corresponden a brindar asistencia a heridos, a publicar mensajes en redes sociales o a participar en concentraciones pacíficas.

Najmeh Amini, de 23 años, fue arrestada tras las protestas y posteriormente condenada a muerte por blasfemia, específicamente por una publicación en redes sociales. En un mensaje de voz que se le atribuye, expresa una esperanza sincera: «Mientras esté viva, solo tengo un deseo: ver un Irán libre y próspero antes de que mi vida termine en la horca».

En otra grabación, una reclusa rechaza la acusación de espionaje de manera contundente: «Dicen que me han pagado. Si realmente me hubieran dado dinero por espiar, tendría un coche o una casa. No tengo nada». La veracidad de cada audio y las circunstancias en las que fueron grabados no siempre pueden ser corroboradas de forma independiente. Sin embargo, su difusión proporciona una ventana al estado de las prisioneras y a la presión que sufren sus familias.

La pena de muerte se ha convertido en un pilar de la respuesta estatal. Según datos de organizaciones iraníes de derechos humanos, al menos 1.639 personas fueron ejecutadas en 2025, la cifra más elevada desde 1989. Asimismo, el número de mujeres ejecutadas ha aumentado, con un total de al menos 48, lo que representa un incremento del 55 % respecto a 2024.

Recientemente, se observa una intensificación en este patrón. Desde que comenzó el conflicto con Estados Unidos e Israel a finales de febrero, las autoridades han acelerado las ejecuciones vinculadas a protestas, espionaje y colaboraciones con grupos adversarios. Las organizaciones de derechos humanos afirman que decenas de manifestantes han sido ejecutados y que más de un centenar están bajo riesgo inminente.

Los patrones identificados incluyen:

Detenciones masivas después de las manifestaciones.

Acusaciones de espionaje, blasfemia o moharebeh, término que suele interpretarse como «enemistad contra Dios».

Juicios cuestionables por la falta de garantías.

Confesiones o pruebas obtenidas bajo coacción, según lo señalado por familiares y ONG.

Ejecuciones apresuradas una vez que las sentencias son firmes.

Un hito significativo sigue siendo el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que tuvo lugar tras la muerte de Jina Mahsa Amini en 2022 mientras estaba bajo custodia policial. Aquella revuelta erosionó la percepción de control absoluto del régimen, aunque no condujo a una apertura política. La reacción incluyó detenciones, restricciones sociales y procesos legales contra activistas.

Las movilizaciones de enero, ahora, añaden una nueva dimensión económica al contexto. Las protestas comenzaron en medio de una crisis marcada por la devaluación de la moneda, la inflación y la disminución del poder adquisitivo. La represión busca desincentivar futuras manifestaciones, al tiempo que lanza un mensaje claro a la población: cualquier desafío a la autoridad podría provocar consecuencias irreversibles.

Un riesgo que va más allá de las cárceles

La situación ha colocado a Irán en un punto de mira internacional creciente. Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos pueden solicitar la suspensión de ejecuciones, pero carecen de mecanismos efectivos para detenerlas. La capacidad de influir desde el exterior depende de la implementación de sanciones, presiones diplomáticas y campañas públicas que mantengan los nombres de las condenadas en el centro del debate.

El desenlace de estas situaciones puede seguir tres caminos: conmutaciones parciales, revisiones judiciales limitadas, o la ejecución de las sentencias para reforzar un efecto disuasorio. La experiencia reciente indica que las autoridades suelen mezclar gestos simbólicos con una política general de severidad.

Los mensajes de las prisioneras logran, aunque sea de manera efímera, romper el aislamiento al que las somete el sistema penitenciario. Además, obligan a mirar más allá de las estadísticas: detrás de cada expediente se encuentra una mujer, una familia y una sociedad que sigue exigiendo cambios a pesar del alto costo que ello implica. En esas voces reside parte del futuro político de Irán.