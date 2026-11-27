La historia de Ariel Velásquez Morales entrelaza en pocos días la ilusión de la lotería con la inseguridad migratoria en Estados Unidos.

Este salvadoreño logró hacerse con un premio de un millón de dólares, pero según informa BBC News Mundo, fue detenido por agentes de ICE antes de poder disfrutar de su fortuna.

El 18 de noviembre, Velásquez compró un boleto instantáneo de diez dólares en una tienda ubicada en el este de Boston.

Al rasparlo, se encontró con la maravillosa sorpresa de haber ganado el premio máximo. Optó por cobrarlo en un solo pago, lo que redujo la cantidad neta a 650.000 dólares antes de impuestos.

Un golpe de suerte que duró pocos días

Este premio llegó en un momento crítico. Desde 2013, Velásquez había ingresado a Estados Unidos de manera irregular, cruzando la frontera entre México y Texas, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades migratorias.

Una vez en el país, los agentes fronterizos le entregaron una citación para presentarse ante un juez de inmigración, lo que no resolvió su situación, ya que esta apertura de proceso podría llegar a concluir en una orden de deportación. A pesar de su liberación y de que le proporcionaron una lista de recursos legales gratuitos, su incertidumbre permanecía.

Menos de una semana después de reclamar su premio, agentes de ICE lo encontraron en su barrio de Boston y lo arrestaron. La agencia incluso publicó una imagen del detenido, indicando que se encontraba bajo custodia a la espera de su deportación.

Este caso ejemplifica la complicada naturaleza del sistema migratorio estadounidense:

Una persona puede residir durante años en el país sin regularizar su situación.

La citación migratoria puede abrir un proceso que se prologa en el tiempo.

Ganar un premio económico no modifica necesariamente el estatus legal.

La detención puede suceder incluso cuando el expediente todavía esté en curso o tras una decisión migratoria.

Además, la suerte no garantiza que el agraciado pueda cobrándolo o mantener el premio. Las leyes estatales que regulan las loterías establecen las condiciones para la recepción del dinero, mientras que las normas federales determinan las consecuencias de una situación migratoria irregular. En algunos casos, estos procesos pueden cruzarse de manera inesperada.

El dinero no detiene un proceso de deportación

El premio bruto de un millón se redujo a 650.000 dólares al elegir el pago único antes de impuestos, un hecho común en las loterías de EE.UU. donde los ganadores pueden optar entre recibir pagos en anualidades o en una suma inicial menor.

Sin embargo, contar con dinero no actúa como una barrera ante ICE. Tampoco significa que quien gana se convierta automáticamente en residente legal. Para regularizar su situación, Velásquez tendría que acogerse a alguna de las opciones legales disponibles, siempre que cumpla con los requisitos, y presentar su caso ante las autoridades competentes o los tribunales.

El hecho de haber llegado en 2013 será crucial en cualquier procedimiento futuro. También tendrán peso factores como:

La existencia de una orden final de expulsión. Las audiencias ante el juez de inmigración. La opción de solicitar una defensa frente a la deportación. El acceso a asesoría legal y la situación del dinero obtenido.

Por tanto, su detención no se debió a haber ganado la lotería, sino a su situación migratoria. La coincidencia de estos dos eventos atrajo la atención mediática, pero en realidad, el premio y el arresto responden a marcos jurídicos distintos.

Un caso con eco más allá de Boston

Este relato surge en un momento de creciente presión sobre las personas sin autorización migratoria en Estados Unidos. Para muchos inmigrantes, un trámite pendiente puede reemerger años después, con consecuencias inmediatas y preocupantes.

Además, se plantean preguntas sobre lo que sucede con el premio si el ganador es deportado. La respuesta dependerá de la normativa de la lotería, así como de cuestiones fiscales, posibles reclamaciones y decisiones por parte de las autoridades. Ganar dinero no elimina las responsabilidades fiscales ni resuelve automáticamente los conflictos legales.

La suerte de Velásquez dio un giro el 18 de noviembre, cuando compró el boleto por diez dólares. Menos de una semana después, el sistema migratorio volvió a interferir en su vida. Ahora, el premio de la lotería se ve ensombrecido por una decisión que puede decidir si permanece en Estados Unidos o regresa a El Salvador.