Recientemente hemos escuchado la resolución de la Audiencia Nacional en relación a la solicitud de extradición del señor Komi Koutché por parte del estado de Benín.

Desde Chabaneix Abogados Penalistas se han encargado del caso, y han conseguido que la Audiencia Nacional falle a favor de Koutché, por lo que el procedimiento ha sido anulado. El resultado ha sido que ahora esté en libertad permanente, y no provisional.

Para entender cómo la Audiencia ha llegado a esta resolución, es importante ponerse en antecedentes:

Koutché estaba acusado por su gestión en el Fondo Nacional de Microfinanzas, puesto que ejerció en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2008 y 2013. Según una auditoría llevaba a cabo, la labor del exministro de Economía y Finanzas del país africano conllevó negligencias muy graves a nivel financiero que hicieron que se perdieran nada menos que 22.000 millones de francos CFA (que equivalen a 237 millones de euros).

La Audiencia Nacional ha estudiado el caso con suma precisión, y ha fallado a favor de Koutché por muchas razones, pero principalmente porque desde Benín no han aportado pruebas concluyentes. Y no solo eso, si no que se especula también que detrás de este requerimiento hay persecución política. Al fin y al cabo, Koutché es líder de la oposición del gobierno actual.

Pero todavía hay más razones que explican la decisión de la Audiencia:

Por una parte, los hechos a los que se refiere el estado de Benín no constituye delito alguno en nuestro país. Pero, como ya hemos comentado, es que tampoco se han presentado pruebas de los mismos desde el estado en cuestión. No hay ninguna prueba o indicio que realmente fundamentasen que dicho delito se ha llevado a cabo.

Por otra parte, en el momento en el que se formalizó la solicitud de extradición de Komi Koutché no existía en firme ningún mandato de entrada. Sin no existe una orden depresión válida no es posible llevar a cabo la extradición.

no existía en firme ningún mandato de entrada. Sin no existe una orden depresión válida no es posible llevar a cabo la extradición. Además, también existían muchos indicios que daban lugar a pensar que la verdadera razón del requerimiento es que había motivos políticos. Al fin y al cabo, el tribunal era un tribunal de excepción, en lugar de un tribunal ordinario (cómo sería lo normal). Este tribunal había sido formado por el poder ejecutivo del estado, sin cumplir con la norma de la separación de poderes. Combinando esto con que tan solo quedan unos meses para que sean las próximas elecciones legislativas, y que Koutché es uno de los candidatos a las mismas, a la Audiencia Nacional le pareció un poco raro.

Desde el momento en el que se interpuso este proceso legal, desde Chabaneix Abogados Penalistas se han encargado de denegar la orden de extradición, logrando que Koutché pueda estar ahora en libertar permanente, no provisional. Recordemos que el bufet también ha participado en otros casos importantes, como el Caso Vitaldent o la Operación Troika.