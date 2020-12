El embajador de EEUU regala a Mohamed VI un mapa de Marruecos con el Sáhara incluido

Un pequeño regalo, que marca de forma definitiva la historia de lo que hace medio siglo era una provincia española.

El embajador de Estados Unidos en Marruecos, David T. Fischer, regaló este 12 de diciembre de 2020 al rey Mohamed VI un mapa firmado por él del país magrebí que incluye todo el territorio del Sáhara Occidental.

«Me complace presentarles el nuevo mapa oficial del Gobierno de Estados Unidos del Reino de Marruecos», anunció Fischer en un acto hoy en Rabat antes de firmar sobre el nuevo plano.

El embajador estadounidense subrayó que este mapa constituye «una representación tangible» de la proclamación hecha el pasado jueves por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental.

Fischer añadió que hará en los próximos días otros anuncios de importantes acontecimientos en favor de la consolidación de la asociación entre los dos países.

El periódico The New York Times anunció los pasados días que Estados Unidos va a invertir 3.000 millones de dólares en el Sáhara en proyectos relaciones con energía renovable, bancos y hoteles, una información que no ha sido confirmada por los gobiernos marroquí y estadounidense.

El pasado jueves Trump anunció el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental -que será acompañado por la apertura de un consulado en Dajla-, al tiempo que informó de la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel.