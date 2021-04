Etiopía: La masacre de ‘sólo dos balas’ y en la espalda que espanta al mundo

La escena es escalofriante. Por lo que se ve y lo que se oye.

Desde hace unas semanas circula por la red un impactante video, en el que con toda crudeza se registra el asesinato en masa de prisioneros cerca de Mahibere Dego, en una zona montañosa del centro de Tigray (Etiopía).

La grabación, que ha sido analizada a fondo por CNN y también BBC, muestra a soldados etíopes disparar a quemarropa a un grupo de jóvenes desarmados.

Les disparan por la espalda, tomándolos después por brazos y piernas para arrojar sus cuerpos desde una ladera rocosa como si fueran muñecos de trapo. A veces, ni los agarran y se limitan a patear los cadàveres.

En las imágenes se puede escuchar a los soldados instándose unos a otros a no desperdiciar balas.

Insisten en usar la cantidad mínima necesaria para matar y a asegurarse de que ninguno de los miembros del grupo quede con vida.

También parecen animarse mutuamente, elogiando los asesinatos como actos heroicos e insultando a los hombres en su cautiverio.

