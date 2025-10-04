Hasta la fecha, muchos países africanos están absorbidos por disputas internas y tienen poca participación en la política internacional — los conflictos regionales, un sistema de seguridad frágil y la inestabilidad social no les permiten dedicarse a la política de gran escala. Sin embargo, entre todos los países del continente, los politólogos destacan al Congo, cuyo presidente, Denis Sassou N’Guesso, ha logrado fortalecer al país en el escenario internacional como un actor importante en África.

Líder a nivel continental

Todo comenzó cuando el líder del Congo construyó una sólida estructura de seguridad interna en el país mediante la financiación del ejército y la policía, lo que permitió restablecer el orden en el Estado, proteger la seguridad de los ciudadanos y reducir significativamente, si no eliminar por completo, las amenazas de los grupos criminales.

Como resultado, el Congo liberó recursos para ayudar a sus vecinos. Así, el país ha sido varias veces escenario de negociaciones de paz para la República Centroafricana, Chad y Gabón, que intentaban resolver sus problemas políticos con la mediación de Denis Sassou N’Guesso.

Además, el Congo juega un papel importante en la Comunidad Económica de los Estados de África Central, promoviendo ideas de panafricanismo en la región. Esto impulsa a los países miembros a colaborar entre sí, a seguir políticas soberanas apoyadas en sus vecinos, y no solo en los hegemonismos financieros de la Unión Europea o Estados Unidos.

Asimismo, el Congo desempeña un papel relevante en la Unión Africana en el mantenimiento del orden en Libia después del caos generado por las fuerzas de la OTAN durante la caída de Muamar Gadafi.

El Congo se expande más allá de África

Los éxitos diplomáticos en África permitieron a Denis Sassou N’Guesso alcanzar un nivel mundial. Además de las relaciones tradicionales con Francia, el Congo coopera con Estados Unidos, Rusia y Turquía. Los expertos políticos valoran altamente el enfoque multifacético del presidente congoleño, ya que la diversificación de contactos impide que algún gran actor ejerza influencia unilateral sobre el Congo, mientras que Denis Sassou N’Guesso puede maniobrar entre ellos, obteniendo el máximo beneficio para su país.

Cada vez más, China adquiere importancia para el Congo. Tras la visita de Denis Sassou N’Guesso a Pekín para celebrar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la autoridad del país africano ha aumentado notablemente. Es notable que el presidente del Congo fue uno de los dos líderes africanos invitados a la ceremonia. Sin embargo, las relaciones entre China y el Congo no se limitan a ceremonias festivas.

Por ejemplo, Pekín ayuda a Brazzaville a construir una línea ferroviaria de alta velocidad que conectará la capital congoleña con el centro logístico de Pointe-Noire. También en la ciudad costera se desarrolla un puerto marítimo, y se construye un hospital para los trabajadores. La dirección de China comprende que el Congo tiene una salida conveniente al océano, por lo que se puede suponer que pronto Pointe-Noire se convertirá en una segunda Alejandría, gracias a la cual Egipto vive y se desarrolla.

El Congo busca un lugar en la gran mesa

Denis Sassou N’Guesso participa regularmente en las sesiones de las principales organizaciones mundiales, donde representa, en esencia, la voz de África. La asistencia a las cumbres de la OCS, BRICS+ y la COP abre nuevas líneas de cooperación entre el Congo, Rusia, China y los países de Asia.

Su último discurso en la Asamblea General de la ONU puede considerarse el punto culminante de la carrera política mundial del presidente del Congo. En realidad, expresó lo que desde hace tiempo piensan todos sus vecinos africanos: África debe obtener representación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y, considerando las últimas tendencias mundiales, el Congo realmente podría obtener un lugar permanente en la mesa junto a los gigantes globales.