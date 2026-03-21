ELECCIONES EN EL CONGO: DSN triunfa con el 94,82 % de los votos. Los entresijos de una victoria aplastante

Los resultados provisionales de las elecciones presidenciales del 15 de marzo de 2026 en el Congo situaron al actual presidente, Denis Sassou Nguesso, como líder en las encuestas, con una victoria decisiva en la primera vuelta.

Los informes indican que Denis obtuvo el 94,82 % de los votos emitidos en todo el país.

Los resultados oficiales totales, publicados por el ministro del Interior, Raymond Zephirin Mboulou, a través de Télé Congo, confirmaron que Denis ha sido reelegido para otro mandato de cinco años. Esto quedará firme tras la validación por parte del Tribunal Constitucional del país.

Según los detalles del proceso, la elección registró una participación muy alta y fue considerada pacífica.

Estos datos siguen la información oficial proporcionada por el Ministerio del Interior. El ministerio señaló que la participación nacional alcanzó el 84,65 %, con 2.681.587 votantes de un total de 3.167.909 inscritos que participaron en las votaciones. De estos, 2.644.013 votos fueron considerados válidos, mientras que 37.574 papeletas fueron inválidas.

Observadores internacionales y organismos nacionales de supervisión describieron la elección como pacífica, tranquila y ordenada, sin evidencia de irregularidades electorales que pudieran alterar el resultado global.

Durante una rueda de prensa celebrada el martes 17 de marzo de 2026, el expresidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, quien encabezó la misión de observación de la Unión Africana en el Congo, elogió el proceso, afirmando que se llevó a cabo de forma pacífica.

Según él: “La misión está satisfecha con el ambiente tranquilo y seguro que prevaleció durante toda la votación, que se desarrolló en un entorno de orden, paz y transparencia. Trece de los quince departamentos fueron cubiertos por observadores. La misión expresa su total agradecimiento a las autoridades competentes y a la población de la República del Congo por la madurez política demostrada en el proceso electoral.”

El recuento oficial también reveló una victoria aplastante en todos los departamentos.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el dominio de Sassou Nguesso se evidenció en casi todos los departamentos del Congo, donde obtuvo más del 80 % de los votos en casi todas las zonas y más del 95 % en muchas regiones.

El apoyo más fuerte al presidente en funciones provino de los departamentos del interior, donde los votos alcanzaron cerca o más del 99 %, particularmente en Likouala, Cuvette y Plateaux.

Su porcentaje superó incluso el 89 % en zonas más urbanizadas como Brazzaville y Pointe-Noire.

Mientras tanto, los seis candidatos de la oposición obtuvieron en conjunto aproximadamente el 5,2 % del total de votos, siendo el mejor posicionado Mavoungou Zinga Mabio, con no más del 1,48 %.

Otros candidatos de partidos, incluidos Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Uphrem Dave Mafoula, Destin Gavet, Manangou Vivien Romain y Nganguia Engambe Anguios, obtuvieron menos del 1 % cada uno en todo el país.

Los observadores señalan que el resultado muestra una oposición fragmentada y que la victoria refleja la verdadera voluntad del pueblo congoleño.

Asimismo, indican que el resultado estuvo en línea con el ambiente previo a las elecciones, donde encuestas y analistas políticos habían pronosticado una victoria aplastante para Nguesso.

Los analistas afirman que su reelección proporciona un marco legal para reforzar las políticas nacionales y exteriores del Congo, garantizando un liderazgo centrado en el desarrollo.

Cabe recordar que, el día de las elecciones, el presidente subrayó que continuaría con su política exterior, en particular su asociación con la Federación Rusa, y que garantizaría la estabilidad durante el resto de su mandato.

No obstante, los observadores señalaron que el proceso electoral no estuvo exento de desafíos y controversias.

Se observó que varios centros de votación registraron retrasos en el inicio de la votación debido a problemas logísticos, provocados por la llegada tardía de las tarjetas de elector.

También hubo un apagón de internet a nivel nacional durante la votación, lo que fue ampliamente criticado.

Los resultados provisionales del Ministerio del Interior serán formalizados por el Tribunal Constitucional, que se espera confirme los resultados dentro del plazo legal establecido.

Una vez confirmados por el tribunal, será investido para continuar como presidente. Se prevé que Sassou Nguesso inicie su último mandato constitucional.