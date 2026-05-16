Trump anuncia que EEUU y Nigeria han matado al ‘número dos’ del ISIS

El anuncio de Donald Trump en Truth Social tiene el aire de siempre en la comunicación del presidente americano: personalización del enemigo, énfasis en la complejidad de la misión y un mensaje de alcance global.

«Brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission».

El objetivo era Abu-Bilal al-Minuki, a quien Trump describió como «el segundo al mando del ISIS globalmente» y «el terrorista más activo del mundo».

La operación, llevada a cabo en territorio nigeriano en coordinación con las Fuerzas Armadas del país, es un golpe real contra una estructura real.

Pero tiene también una dimensión que va más allá de la táctica militar: es un mensaje dirigido simultáneamente a tres audiencias y la más importante no está en Washington.

Quién era Al-Minuki y qué hacía en África

Washington lo había sancionado desde 2023 por su papel en la financiación y coordinación de células del ISIS en África Occidental. Los servicios de inteligencia americanos habían seguido sus movimientos durante meses por la región del Sahel, esa franja que conecta rutas de contrabando, insurgencia y crimen organizado con una eficiencia que las estructuras estatales de la región no han conseguido desmantelar.

Su función era la de enlace: coordinación transregional entre las estructuras del ISIS en Siria e Irak y sus ramas africanas, supervisión de redes de financiación y lavado de dinero y dirección de campañas de propaganda que han servido para reclutar en comunidades empobrecidas del Sahel y la cuenca del lago Chad.

Hombres como Al-Minuki son los responsables directos de las masacres de cristianos que llevan años produciéndose en Nigeria, Níger, Camerún y Chad con una brutalidad que raramente alcanza las portadas de los medios occidentales. Aldeas quemadas, iglesias destruidas, fieles masacrados durante los oficios dominicales, familias enteras ejecutadas por negarse a convertirse al islam. La ISWAP (Provincia de África Occidental del Estado Islámico) y sus ramas llevan una década convirtiendo el norte de Nigeria y la cuenca del lago Chad en un escenario de persecución religiosa sistemática que organizaciones como Open Doors documentan año tras año como una de las peores crisis de libertad religiosa del mundo.

El mensaje que importa

Trump dirigió su anuncio a tres audiencias. La interna, para mostrar músculo en seguridad nacional. La de los aliados africanos, para consolidar Nigeria como socio estratégico en la región. Y la más importante: los propios yihadistas.

«Pensó que podía esconderse en África», escribió Trump. La frase tiene una carga específica: Al-Minuki había huido de los escenarios donde el ISIS fue derrotado territorialmente en Siria e Irak y se había instalado en África Occidental confiando en que la lejanía y la complejidad del terreno lo protegerían. La respuesta americana dice que no hay distancia suficiente. Que la capacidad de proyección de Washington alcanza el Sahel con la misma eficacia que los desiertos de Siria.

Para las organizaciones yihadistas que han convertido África en su nuevo laboratorio operativo, ese mensaje tiene más peso que cualquier declaración diplomática. El ISIS aprendió en Siria e Irak que la eliminación de líderes no destruye la red pero sí interrumpe la coordinación, desestabiliza las estructuras de mando y genera desconfianza interna. El efecto no es inmediato pero es real.

Nigeria: socio imprescindible y problemático

La participación de las Fuerzas Armadas nigerianas en la operación es estratégicamente significativa aunque plantea preguntas que Abuja no responderá con transparencia. Nigeria lleva más de diez años en guerra contra Boko Haram y su filial ISWAP, con un balance que incluye decenas de miles de muertos, millones de desplazados y críticas constantes por abusos en la respuesta militar.

Para el Gobierno nigeriano, colaborar en una operación de este perfil tiene un valor político interno considerable: demuestra capacidad operativa ante una opinión pública agotada por años de atentados y secuestros, y garantiza el acceso a inteligencia, formación y equipamiento americano que Abuja necesita.

Lo que no se ha aclarado es hasta qué punto Nigeria tuvo control real sobre la misión o si fue principalmente un diseño estadounidense con respaldo logístico local. La falta de detalles oficiales, sin información sobre ubicación exacta, participación de fuerzas especiales o drones, y posibles bajas civiles, alimenta ese debate internamente.

Lo que viene después

La eliminación de Al-Minuki tendrá consecuencias que se desarrollarán en los próximos meses. La coordinación transregional del ISIS en África sufrirá una interrupción, especialmente si su función era de enlace entre distintas ramas del grupo. Las redes de financiación que supervisaba necesitarán reorganizarse. Y la propaganda yihadista lo convertirá en mártir para intentar capitalizar su muerte como herramienta de reclutamiento.

El ISIS y sus filiales casi con certeza responderán con atentados para demostrar operatividad. Nigeria es el objetivo más evidente. Los intereses americanos en la región también son más vulnerables en las semanas posteriores a una operación de este perfil.

Los expertos en terrorismo son precisos en su diagnóstico: la eliminación de líderes debilita estructuras pero rara vez desmantela redes descentralizadas. El ISIS en África ha aprendido a operar con mandos intercambiables. La victoria táctica es real. La victoria estratégica requiere algo que ninguna operación militar proporciona por sí sola: gobernanza, desarrollo y seguridad sostenida en comunidades que llevan décadas siendo terreno de nadie.

Pero el mensaje enviado esta semana desde el Sahel a quienes financian masacres de cristianos y organizan persecuciones religiosas sistemáticas en nombre del califato es inequívoco: Washington sabe dónde están. Y llega.

El Sahel y la amenaza a España

El Departamento de Seguridad Nacional lo ha puesto negro sobre blanco en su último informe anual: el Sahel es hoy el nuevo centro de gravedad del terrorismo mundial. Los años en que Irak y Siria concentraban el epicentro del yihadismo internacional han quedado atrás. El califato territorial del ISIS fue destruido militarmente pero la ideología que lo alimentaba no desapareció: se desplazó hacia el sur y hacia el oeste, hacia una franja del continente africano donde la debilidad de los estados, la pobreza extrema y la ausencia de instituciones reales ofrecen exactamente las condiciones que el yihadismo necesita para prosperar.

Mali, Níger y Burkina Faso atraviesan una crisis simultánea de tres dimensiones que se alimentan mutuamente: política, con golpes de Estado que han derrocado gobiernos civiles y dejado el poder en manos de juntas militares sin legitimidad democrática; económica, con poblaciones entre las más pobres del planeta y sin perspectivas de mejora; y militar, con ejércitos nacionales incapaces de controlar territorios inmensos y porosos donde grupos vinculados a Al Qaeda y al ISIS operan con una libertad que hace años era impensable.

La denominada «triple frontera» entre Mali, Burkina Faso y Níger se ha convertido en el equivalente saheliano de lo que fue la frontera sirio-iraquí en los años del califato: un espacio sin control estatal efectivo donde los grupos terroristas reclutan, entrenan, financian sus operaciones y planifican ataques con una impunidad que los gobiernos regionales no han conseguido quebrar.

A 1.600 kilómetros de España

La amenaza del Sahel no es abstracta para España. Tiene una dimensión geográfica, una dimensión migratoria y una dimensión energética que la hacen especialmente relevante para la seguridad nacional española.

La proximidad es el primer factor: el Sahel está separado de España únicamente por el norte de África y el Mediterráneo. Las mismas rutas que utilizan los migrantes irregulares para llegar a las costas españolas son las que utilizan las redes yihadistas para mover operativos, dinero e información. La frontera entre la migración irregular y el tránsito de elementos radicalizados es una de las preocupaciones más constantes de los servicios de inteligencia españoles.

El segundo factor es la presencia de yihadistas en territorio español. El propio informe de Seguridad Nacional constata que casi 200 yihadistas aún radicalizados han quedado en libertad en España en cuatro años, una cifra que los expertos en contraterrorismo consideran alarmante y que refleja las limitaciones del sistema judicial para mantener la vigilancia sobre individuos que han cumplido condena pero cuya desradicalización no está garantizada.

El tercero es el energético: el Sahel es una región de tránsito crítica para los suministros de gas y petróleo procedentes del África Subsahariana hacia Europa. La inestabilidad en la zona amenaza infraestructuras energéticas que España y sus socios europeos necesitan, especialmente en un contexto de diversificación de suministros tras la reducción de la dependencia del gas ruso.

El desplazamiento que nadie anticipó suficientemente

Lo que ha ocurrido en el Sahel en la última década es el resultado previsible de una victoria incompleta. EEUU, Francia y sus aliados destruyeron el califato territorial del ISIS en Siria e Irak pero no destruyeron la ideología ni las redes de financiación y reclutamiento que lo habían hecho posible. Esas redes se adaptaron, se relocalizaron y encontraron en el África Occidental un terreno mucho más favorable que los desiertos vigilados de Oriente Medio.

Francia intentó durante una década contener la expansión yihadista en el Sahel con la Operación Barkhane, desplegando miles de soldados en Mali y los países vecinos. El resultado fue militarmente insuficiente y políticamente desastroso: las juntas militares que tomaron el poder en Mali, Níger y Burkina Faso expulsaron a las tropas francesas y se acercaron a Rusia y al Grupo Wagner, cuya presencia en la región no ha mejorado la seguridad sino que ha añadido una nueva capa de opacidad y violencia.

El vacío que Francia dejó no lo ha llenado nadie con capacidad real de estabilización. Y en ese vacío, los grupos vinculados a Al Qaeda (JNIM) y al ISIS (ISGS) han consolidado su control sobre territorios, rutas comerciales y poblaciones enteras.

Lo que viene

El Sahel no va a estabilizarse en el corto plazo. Las condiciones estructurales que alimentan el yihadismo, pobreza, ausencia del estado, desempleo juvenil masivo y ausencia de perspectivas, no tienen solución militar. Y las soluciones de desarrollo que requieren llevan décadas, no años.

Para España, eso significa que la amenaza terrorista procedente del Sahel será una constante en los próximos años, no una crisis puntual. La gestión de los retornados radicalizados, la vigilancia de las redes de reclutamiento en comunidades de inmigrantes y el control de las rutas migratorias que pueden ser utilizadas para el tránsito de operativos son los tres frentes que los servicios de seguridad españoles tendrán que mantener activos simultáneamente.

El nuevo centro de gravedad del terrorismo mundial está a menos de dos horas de vuelo de Madrid. Y los 200 yihadistas radicalizados que han quedado en libertad en España en cuatro años son el recordatorio más inmediato de que esa amenaza no es solo geográfica. Ya está aquí.