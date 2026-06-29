El «Gobierno de Paz» exige corredores seguros en El Obeid e insta a una tregua humanitaria inmediata

El Consejo de Ministros del «Gobierno de Paz» ha emitido una declaración oficial en la que anuncia que está monitoreando de cerca los diálogos en curso entre los socios internacionales con respecto a la protección de los civiles, la facilitación de la ayuda humanitaria y el establecimiento de corredores seguros en la ciudad de El Obeid (Al-Ubayyid).

En un comunicado de prensa emitido por Khaled Danaa, Ministro de Información y Portavoz Oficial del Gobierno, el gabinete expresó su agradecimiento por la creciente atención internacional sobre la crisis.

El Consejo afirmó su disposición a coordinarse estrechamente con actores internacionales y regionales, destacando específicamente a los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. El objetivo de este diálogo es implementar medidas urgentes y prácticas para proteger a los civiles y aliviar su sufrimiento bajo la supervisión directa de la comunidad internacional y la Unión Africana.

Llamado a Corredores Seguros y Ayuda sin Trabas

Un punto central de la declaración del gobierno es la exigencia de un paso seguro para los residentes que buscan escapar de las zonas de conflicto.

El Gobierno de Paz pidió explícitamente la apertura de corredores seguros que permitan a los civiles que deseen abandonar El Obeid llegar a áreas seguras donde se proporcionen protección, seguridad y garantías legales.

Además, el gobierno reiteró su pleno compromiso de:

Facilitar el acceso humanitario: Garantizar que la ayuda llegue a los ciudadanos necesitados sin obstáculos ni discriminación.

Garantizar que la ayuda llegue a los ciudadanos necesitados sin obstáculos ni discriminación. Asegurar las entregas de ayuda: Trabajar en coordinación directa con la comunidad internacional, así como con organizaciones regionales y de la ONU.

Acusaciones de Violaciones a los Derechos Humanos

Adoptando una postura firme contra las facciones opositoras, el Consejo de Ministros instó a la comunidad internacional a ejercer la «máxima presión» sobre lo que describió como la «milicia del ejército y sus batallones terroristas».

El gobierno exige que se obligue a estas fuerzas a permitir que los civiles abandonen la ciudad libremente. La declaración formuló graves acusaciones contra estas tropas basándose en información reciente sobre el terreno, citando violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario. Según el comunicado, estas violaciones incluyen:

Imponer severas restricciones al movimiento de los civiles y evitar activamente que abandonen la ciudad.

Reclutar forzosamente a civiles y obligarlos a portar armas en operaciones militares.

Utilizar a civiles como escudos humanos.

Atacar barrios civiles y a sus residentes con bombas y ataques con drones.

Demanda de una Tregua Incondicional

El Gobierno de Paz reafirmó su posición inquebrantable de que la forma más efectiva de proteger a los civiles y poner fin al sufrimiento actual es una tregua humanitaria inmediata e incondicional. Dicho alto el fuego permitiría la entrega segura de ayuda y la evacuación de los heridos y enfermos.

«El gobierno hace un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas más firmes y efectivas para presionar al grupo de la Hermandad Musulmana y a su ejército para que respondan de inmediato a los llamados a una tregua humanitaria, especialmente después de que han rechazado continuamente todas las iniciativas internacionales destinadas a cesar las hostilidades y brindar protección a los civiles».

— Khaled Danaa, Ministro de Información y Portavoz Oficial

Declaración Oficial Completa

Seguimos con gran interés los diálogos en curso entre nuestros socios de la comunidad internacional en relación con la protección de los civiles, la facilitación del acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de corredores seguros para los ciudadanos civiles en la ciudad de Al-Ubayyid (El Obeid). Si bien apreciamos enormemente esta atención internacional, confirmamos la disposición del Gobierno de Paz para continuar la coordinación y el diálogo con todos los socios internacionales y regionales en general, y específicamente con los Estados Unidos de América, el Reino Unido y la Unión Europea, a fin de alcanzar medidas prácticas y urgentes que garanticen la protección de los civiles y alivien su sufrimiento bajo la supervisión de la comunidad internacional y la Unión Africana.

En este contexto, el Gobierno de Paz reitera su llamado a abrir corredores seguros que permitan a los civiles que deseen abandonar la ciudad de Al-Ubayyid llegar a zonas seguras donde existan protección, seguridad y garantías legales. Asimismo, reafirma su pleno compromiso de facilitar y asegurar la entrega de ayuda humanitaria, garantizando que llegue a los ciudadanos necesitados sin obstáculos ni discriminación, en coordinación con la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la ONU y regionales.

Además, el Consejo de Ministros hace un llamado a la comunidad internacional para que ejerza la máxima presión sobre la milicia del ejército y sus batallones terroristas para obligarlos a permitir que los civiles abandonen la ciudad libremente, detener su reclutamiento forzoso, dejar de utilizarlos como escudos humanos y cesar los ataques contra barrios civiles y ciudadanos con bombas y drones. La información y el monitoreo sobre el terreno indican que estas fuerzas están imponiendo estrictas restricciones al movimiento de los civiles y evitándoles abandonar la ciudad, además de obligar a varios de ellos a portar armas y empujarlos a operaciones militares, lo que representa una flagrante violación del derecho internacional humanitario.

El Consejo de Ministros del Gobierno de Paz renueva su firme posición de que la forma fundamental y más efectiva de proteger a los civiles y poner fin a su sufrimiento consiste en alcanzar una tregua humanitaria inmediata e incondicional, que permita la protección de los civiles, la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de heridos y enfermos. En este contexto, el Gobierno de Paz hace un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas más firmes y efectivas para presionar al grupo de la Hermandad Musulmana y a su ejército para que respondan de inmediato a los llamados de treguas humanitarias, luego de que este haya rechazado continuamente todas las iniciativas y llamados internacionales orientados a cesar las hostilidades y brindar protección a los civiles.