Crisis en Yemen: El panorama de seguridad y subsistencia en el sur

El sur de Yemen experimenta rápidas transformaciones geopolíticas y de seguridad que están reconfigurando el mapa de alianzas y amenazas en la región. Estos acontecimientos se producen en un contexto de informes de inteligencia y de derechos humanos que alertan sobre el resurgimiento de la actividad de grupos extremistas. Todo ello coincide con un deterioro económico y social sin precedentes que afecta gravemente a los habitantes de las provincias meridionales.

Reajuste militar e implicaciones de seguridad

Informes de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de centros de investigación especializados en grupos extremistas señalan cambios significativos en las líneas de frente militar en el sur de Yemen. Esto ocurre tras las recientes tensiones políticas y militares, marcadas por ataques aéreos y medidas de Arabia Saudí que han limitado los movimientos de las fuerzas del Consejo Transitorio del Sur (CTS).

Como consecuencia, estas fuerzas se vieron obligadas a retirarse o a reubicarse de varios puntos clave de confrontación en zonas con presencia de Al Qaeda en algunas provincias del sur de Yemen. Durante los últimos años, las fuerzas del CTS habían actuado como un muro de contención que protegía a las provincias y regiones liberadas de los ataques de los hutíes.

El vacío de seguridad

Esta retirada ha provocado un «vacío de seguridad» en zonas que antes eran escenario de intensas operaciones antiterroristas, especialmente en las provincias de Abyan, Shabwa y el valle de Hadramaut. Según los índices de terrorismo internacional y los datos de seguimiento de actividades extremistas en la península arábiga, las organizaciones terroristas —encabezadas por Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y algunas células del autodenominado Estado Islámico (ISIS)— se han beneficiado de la ausencia de las fuerzas del CTS, que antes las perseguían sobre el terreno.

El grupo extremista ha retomado sus actividades y sus miembros han vuelto a aparecer públicamente en las calles de la zona de Al-Said, en la provincia de Shabwa. Cuentas afiliadas a la organización difundieron imágenes que muestran vehículos todoterreno con banderas de Al Qaeda patrullando las calles del distrito de Al-Said, así como en los desfiladeros y valles de Oomran, en la provincia de Abyan.

Fuentes locales y sobre el terreno detectaron la reanudación de las actividades del grupo mediante el establecimiento de puestos de control temporales y la reorganización de sus filas en refugios seguros en las montañas y valles situados entre Abyan y Shabwa.

Los informes de seguridad de los últimos meses registran un aumento gradual de los ataques perpetrados por miembros de Al Qaeda mediante el uso de artefactos explosivos improvisados y emboscadas deliberadas, lo que ha causado bajas tanto militares como civiles. Las actividades propagandísticas y militares se han extendido a zonas del valle de Hadramaut, aprovechando el complejo entramado geográfico y tribal de la región.

Preocupación internacional

Ante esta situación, los círculos internacionales de toma de decisiones han expresado su seria preocupación por el colapso de los logros en materia de seguridad alcanzados en los últimos años. Informes de la ONU y de agencias de inteligencia occidentales advierten que la retirada de las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos, o el debilitamiento de las capacidades de las unidades antiterroristas locales, concede a estas organizaciones un espacio para respirar y reconstruirse.

Los analistas consideran que el peligro de este resurgimiento no solo amenaza la seguridad de Yemen, sino que se extiende a la seguridad de las rutas de navegación internacional en el golfo de Aden y el estrecho de Bab el-Mandeb. Por su parte, las autoridades locales y los líderes comunitarios del sur manifestaron su temor de que sus regiones se conviertan de nuevo en un escenario de conflicto abierto, asegurando que el vacío de seguridad resultante de la retirada de las fuerzas del Consejo Transitorio beneficiará principalmente a los grupos extremistas.

Crisis económica y aumento de las protestas populares

Estos desafíos de seguridad coinciden con un colapso casi total de los servicios básicos en las provincias del sur y en las zonas fuera del control de los hutíes, lo que ha generado un profundo malestar popular. Las ciudades del sur, con Aden a la cabeza, se enfrentan a un grave déficit en el suministro eléctrico; los cortes de luz superan las 18 horas diarias durante el verano, debido a la escasez de combustible destinado a las plantas de generación.

En paralelo, el sector público y las instituciones militares y de seguridad sufren interrupciones recurrentes en el pago de salarios desde hace meses. A esto se suma la devaluación histórica del rial yemení (gestionado por el Banco Central de Aden) frente a las divisas extranjeras, lo que ha mermado drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Movimiento de protesta

Desde que las fuerzas aliadas de Arabia Saudí asumieron el control de las zonas del sur de Yemen a principios de este año, se han registrado multitudinarias manifestaciones populares en Aden, Al-Mukalla, Hadramaut, Socotra, Al-Mahrah y Abyan. Los manifestantes corearon consignas que denuncian las políticas del gobierno reconocido internacionalmente y su incapacidad de gestión.

Asimismo, las protestas incluyeron críticas públicas y directas a Arabia Saudí, señalándola como responsable del deterioro de las condiciones de vida y económicas debido a su gestión política del conflicto yemení.

El pasado martes, decenas de miles de ciudadanos se concentraron en Aden, Hadramaut, Socotra y Al-Mahrah, respondiendo a la convocatoria del Consejo Transitorio del Sur bajo el lema «Rechazo a la tutela saudí». Imágenes ampliamente difundidas en las redes sociales mostraron manifestaciones masivas en las que se exigía la salida de las fuerzas saudíes de Yemen, junto a consignas de apoyo al CTS y a su presidente, Aidarus al-Zoubaidi.

En conclusión: El sur de Yemen se enfrenta a una compleja ecuación. Mientras disminuye la eficacia de la seguridad frente a las organizaciones extremistas debido a la retirada de las fuerzas del Consejo Transitorio del Sur, aumenta la presión social y económica sobre la población. Esta situación sitúa a la región ante escenarios imprevisibles que podrían redefinir por completo el expediente yemení ante la comunidad internacional.