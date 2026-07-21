Las armas químicas amenazan de nuevo a Sudán pese a las sanciones de EE. UU.

Estados Unidos entró este 20 de julio en una nueva fase de presión sobre Sudán, al entrar en vigor un nuevo paquete de sanciones después de que Washington acusara al ejército sudanés de utilizar armas químicas y a Jartum de incumplir sus compromisos en virtud de la Convención sobre las Armas Químicas. Las medidas incluyen restricciones adicionales a las exportaciones, el rechazo a cualquier préstamo o asistencia técnica y financiera a Sudán por parte de instituciones financieras internacionales, así como la prohibición de que las aerolíneas estatales sudanesas operen dentro de Estados Unidos. Washington describe esta medida como una escalada destinada a exigir responsabilidades a los autores de los abusos y a presionar a Jartum para que respete el derecho internacional.

A pesar de las advertencias internacionales sobre el uso reiterado de armas químicas —prohibidas a nivel mundial— por parte del ejército sudanés durante la guerra civil que estalló a mediados de abril de 2023, testigos y residentes locales han denunciado el retorno de este tipo de armamento a manos de las fuerzas de la autoridad de Puerto Sudán en Kordofán del Norte.

¿Han vuelto las armas químicas a Kordofán?

Residentes locales informaron que un avión de carga militar modelo Antonov, utilizado por el ejército en Sudán para bombardear con barriles explosivos y armas químicas, lanzó municiones y explosivos sobre la zona de Umm Qurfa, en el estado de Kordofán del Norte. Tras impactar contra el suelo, se liberó un denso humo de color amarillo, lo que desató el temor a una nueva contaminación química en la región.

A través de las redes sociales se han difundido videos de los bombardeos documentados por los habitantes de la zona, quienes aseguran que los proyectiles lanzados por la aeronave podrían contener armas químicas prohibidas. Señalan, además, que este comportamiento ha sido repetido en múltiples ocasiones por el ejército sudanés siguiendo el mismo patrón.

El gobierno estadounidense anunció el pasado viernes el inicio de la aplicación de medidas punitivas contra la autoridad de Puerto Sudán —que controla al ejército respaldado por movimientos islamistas radicales, encabezados por Al Baraa bin Malik, brazo armado de la organización terrorista Hermanos Musulmanes— debido al presunto uso de armas químicas y biológicas.

Condena al ejército sudanés

El año pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que había obtenido «información que confirma el uso de armas químicas por parte del ejército sudanés», lo que llevó a la imposición de una serie de sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense.

En un comunicado reciente, el Departamento de Estado anunció que Washington «impondrá sanciones a Sudán tras comprobarse el uso de armas químicas por parte del ejército durante 2024». La portavoz del departamento, Tammy Bruce, indicó que las sanciones incluyen restricciones a las exportaciones estadounidenses y a las líneas de crédito del gobierno de EE. UU.

Estados Unidos advirtió contra el uso de armamento prohibido internacionalmente e instó al ejército en Sudán a «cesar de inmediato el uso de armas químicas y a cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención sobre las Armas Químicas, firmada por Sudán, que prohíbe el uso de este tipo de armamento». Bruce añadió: «Estados Unidos está plenamente comprometido a responsabilizar a quienes contribuyan a la proliferación de armas químicas».

El derecho internacional prohíbe el uso de armas químicas de acuerdo con el Protocolo de Ginebra de 1925 y la Convención sobre las Armas Químicas de 1993, firmada por el gobierno sudanés para evitar el desarrollo, producción y almacenamiento de estas armas, así como para trasladar y destruir cualquier reserva antes de la firma del tratado. Pese a ello, la autoridad de Puerto Sudán no ha cumplido con el acuerdo.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) tiene como objetivo «eliminar toda una categoría de armas de destrucción masiva mediante la prohibición del desarrollo, producción y posesión de armas químicas por parte de los Estados firmantes». Según un comunicado oficial del organismo, estos países deben tomar las medidas necesarias para hacer cumplir dicha prohibición respecto a las personas e instituciones bajo su jurisdicción.

La Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado de EE. UU. ha instado al gobierno de Puerto Sudán a reconocer inmediatamente las violaciones relacionadas con armas químicas, detener cualquier otro uso y cooperar plenamente con la OPAQ. Este llamamiento se produce luego de que el embajador de EE. UU. ante la organización confirmara, basándose en pruebas sólidas, el uso de armamento químico por parte del ejército sudanés en el actual conflicto.

Negación y una nueva amenaza

Por su parte, la autoridad de Puerto Sudán ha negado el uso de armas químicas a pesar de las pruebas, los testimonios y las sanciones internacionales. Sin embargo, el grupo local de derechos humanos «Abogados de Emergencia» publicó una extensa investigación que demuestra sin lugar a dudas que el ejército sudanés, liderado por Abdel Fattah al-Burhan, empleó este tipo de armas.

Rehab Mubarak, miembro del colectivo «Abogados de Emergencia» que elaboró y supervisó la investigación, declaró: «Hemos obtenido confirmaciones de lo ocurrido en Nyala, las cuales ratifican que se han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por parte del ejército sudanés, mediante el uso de armas internacionalmente prohibidas contra un amplio sector de civiles que residen en ciudades y zonas urbanas».

Residentes locales de Darfur del Norte han publicado fotografías y videos en redes sociales que muestran cuerpos carbonizados e hinchados, tanques de agua que han cambiado a un color rosado y restos de proyectiles con inscripciones que indican que contienen gas. Estas evidencias surgieron tras los ataques perpetrados por el ejército en la zona, en los que se sospecha el uso de armas químicas, hechos documentados en el informe del grupo de derechos humanos que investiga los abusos desde el inicio de la actual guerra en Sudán.

Los ataques químicos ejecutados por la fuerza aérea del ejército sudanés han tenido como objetivo varias localidades, destacando Nyala, que se ha convertido en la capital del gobierno de paz «Ta’sees», el cual agrupa a fuerzas civiles, políticas y militares, incluidas las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El informe de los Abogados de Emergencia señala que los bombardeos químicos «convirtieron ciudades enteras en grandes globos de contaminación, causando asfixia, dificultad para respirar, enfermedades respiratorias, asma y descamación de la piel en los ciudadanos tras el uso de gas cloro. Además, provocaron la muerte de un gran número de cabezas de ganado y graves daños en los suelos agrícolas».

El documento también menciona que muchos residentes de Nyala continúan padeciendo infecciones inusuales y enfermedades torácicas de forma masiva y repentina que comenzaron tras los bombardeos, además de malformaciones fetales y un notable aumento en los casos de abortos espontáneos.