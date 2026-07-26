Entre el respaldo popular en el sur y la escalada de los hutíes: Yemen en una encrucijada

La ciudad de Seiyun, en el sur de Yemen, fue escenario la noche del viernes de una marcha multitudinaria convocada por los «Jóvenes de la Ira» (Shabab al-Ghadab). La manifestación, enmarcada en un programa de movilización popular, se organizó en rechazo a «la tutela y la ocupación», para denunciar el deterioro de las condiciones de vida y los servicios, y para reafirmar el apoyo al Consejo de Transición del Sur (STC), liderado por su presidente, Aidarus al-Zoubaidi.

Según imágenes emitidas por el Canal Independiente de Adén (AIC), cientos de personas recorrieron en motocicleta las calles de la ciudad ondeando banderas de la «causa» del sur, subrayando que lo que denominan «el Sur» es una realidad que no admite concesiones.

Los manifestantes condenaron las políticas de tutela, ocupación e injerencia extranjera sobre el pueblo del «sur árabe», denunciando la «política de hambre y la guerra de servicios» librada por las autoridades de facto contra los ciudadanos de la región de Hadramut en particular, y del sur en general.

Tanto los Jóvenes de la Ira como los demás participantes renovaron su mandato al presidente Aidarus bin Qassem al-Zoubaidi, confirmando su decisión de seguir adelante bajo el liderazgo del STC hasta alcanzar las aspiraciones del pueblo sureño: la libertad, la independencia y la restauración de un Estado plenamente soberano.

Asimismo, durante la marcha que recorrió varias calles de Seiyun, se exigió la rápida liberación de los detenidos y activistas sureños que se encuentran en las prisiones de las autoridades de facto, afirmando que la política de censura solo fortalecerá la determinación del pueblo de continuar con su proyecto de liberación.

El respaldo popular continúa

Según informes yemeníes, Arabia Saudita no ha logrado desmantelar ni mermar la presencia del Consejo de Transición del Sur debido a su gran popularidad. Este respaldo popular se evidencia diariamente a través de manifestaciones y marchas de apoyo organizadas en diversas zonas del sur.

En este contexto, el órgano ejecutivo de la dirección local del STC en la capital, Adén, instó a todos los ciudadanos a participar activamente y asistir de forma masiva a la gran marcha prevista para la tarde de este domingo 26 de julio de 2026, con el fin de reafirmar los principios nacionales y rechazar las políticas de hambre y tutela.

El comité organizador explicó que «el punto de encuentro de los participantes será en la Plaza de los Mártires, en el distrito de Mansoura, a las 16:00 (hora local). La marcha avanzará por la calle principal frente a la plaza hasta culminar en la rotonda de Caltex».

Esta convocatoria busca renovar el mandato popular absoluto al presidente del STC y «reafirmar el rechazo categórico a cualquier intento de imponer la tutela saudí o una injerencia extranjera que vulnere la voluntad del pueblo del sur árabe y no respete su legítimo derecho a la autodeterminación».

Según la organización, el evento también tiene como objetivo «expresar la abrumadora ira popular y condenar la guerra sistemática de servicios, la suspensión de salarios, el aumento vertiginoso de los precios de productos básicos y derivados del petróleo, además del colapso de la moneda y el grave deterioro de las condiciones de vida que sufren los ciudadanos en Adén y en diversas gobernaciones».

El periodista sureño Iyad al-Shu’aibi declaró que «la guerra de servicios y la apuesta por doblegar a las calles del sur han fracasado ante la conciencia del pueblo». Señaló que «la voluntad de los sureños es inquebrantable, y la batalla por los derechos y los servicios es una parte intrínseca de la lucha por la liberación nacional».

En sus redes sociales, enfatizó que «se equivoca quien crea que el asedio económico empujará a los sureños a retroceder, dada la resiliencia del pueblo y la cohesión de su liderazgo». Añadió que los ciudadanos, que han realizado enormes sacrificios, «son plenamente conscientes de que estas presiones son tácticas que no los desviarán de su objetivo nacional».

Escalada de los hutíes

En medio de la movilización en el sur, el grupo hutí de Yemen, alineado con Irán, anunció a principios de esta semana la imposición de un bloqueo marítimo a Arabia Saudita. Esto llevó a la coalición liderada por el reino saudí a advertir que responderá «con firmeza y fuerza», una medida que amenaza con interrumpir los suministros energéticos globales fuera de la región del Golfo.

Las fuerzas armadas vinculadas a los hutíes emitieron un comunicado declarando la «prohibición de la navegación marítima al enemigo criminal saudí bajo la premisa de ‘asedio por asedio’, entrando en vigor desde el momento de este anuncio». Justificaron la medida como respuesta al asedio «injusto y brutal» de Arabia Saudita sobre Yemen.

Este sábado, los hutíes anunciaron además que habían atacado la refinería de Aramco en Jizán y el oleoducto este-oeste de Aramco en Yanbu (Arabia Saudita) utilizando docenas de misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

Los observadores señalan que Arabia Saudita no ha logrado resolver la amenaza hutí ni avanzar en el proceso de paz. A esto se suma un cruce de amenazas tras los ataques hutíes contra el aeropuerto de Abha y otras instalaciones saudíes, en contraste con el éxito de los hutíes al recibir un avión de pasajeros iraní, proclamando así la ruptura del bloqueo.

El Instituto Estadounidense de Investigación de Políticas Públicas (AEI) había señalado anteriormente que Arabia Saudita fracasó en su guerra contra los hutíes, a pesar del respaldo de Estados Unidos.

El informe indicaba que «al fracasar en su intento de repeler a los hutíes en el norte, el plan alternativo saudí fue apaciguar al grupo». La estrategia consistía en que «las autoridades saudíes harían la vista gorda ante la agresión de las fuerzas de Saná a cambio de que estas se centraran en objetivos no saudíes».

Fortalecimiento del terrorismo

Según los analistas, la crisis de seguridad en Yemen tomó un nuevo rumbo cuando Arabia Saudita comenzó a atacar y desmantelar a las fuerzas del sur, lo que otorgó a los hutíes y a Al-Qaeda la oportunidad de reagruparse.

Las fuerzas del STC habían combatido a Al-Qaeda y a los hutíes en múltiples frentes, especialmente en el valle de Hadramut, logrando cortar importantes líneas de suministro de armas para las organizaciones terroristas. Sin embargo, expertos señalan que la intervención saudí paralizó estos esfuerzos.

Riad ha continuado atacando posiciones y bases militares de las fuerzas armadas del sur en Adén y otras gobernaciones, mientras los críticos denuncian la ausencia de operaciones similares contra las posiciones hutíes.

El periodista Maher Badr comentó: «Mientras las fuerzas hutíes y milicianos africanos se concentran en la frontera sur, no se ha registrado ninguna intervención saudí eficaz para abordar este problema».

Badr apuntó a «acusaciones contra Arabia Saudita de respaldar prácticas destinadas a desestabilizar la capital, Adén, mediante el apoyo a facciones que ejecutan asesinatos selectivos, y de mostrar indulgencia ante el resurgimiento de organizaciones terroristas para servir a agendas hostiles a la causa sureña».

En este sentido, el analista Ghassan Abdul Rahman concluyó: «Desde la expansión de la influencia saudí en las provincias del sur y coincidiendo con la retirada de los Emiratos Árabes Unidos del escenario yemení, los movimientos terroristas han resurgido y su actividad se ha ampliado, aprovechando los ataques contra las fuerzas sureñas que originalmente los combatían».