Las protestas tuvieron lugar en la capital del sur, Adén, y en varias otras localidades, coincidiendo con los bombardeos y las operaciones militares que Riad lleva a cabo en territorio yemení. Estas acciones han sido denunciadas tanto por líderes como por ciudadanos como una clara violación de la soberanía de Yemen y de la región sur.

Rechazo a la tutela extranjera

Durante las protestas, los manifestantes portaron pancartas expresando su rechazo a cualquier tipo de tutela extranjera o intervención en la determinación del destino y futuro del país, así como a los intentos de eludir la voluntad popular.

La plataforma informativa Al-Jazaeria One difundió imágenes de las manifestaciones en Hadramaut, Adén, el archipiélago de Socotra y en los distritos de la provincia de Abyan, en las que se destacó la negativa a aceptar cualquier intromisión en el derecho de los ciudadanos del sur a gestionar sus propios recursos.

Según los reportes, el aspecto más destacado de las protestas fue el continuo respaldo absoluto al presidente del CTS, Aidarous al-Zubaidi. Se reafirmó el derecho del pueblo del sur a la soberanía sobre su territorio y recursos, rechazando acuerdos externos, en particular la supuesta injerencia saudí contra sus demandas de recuperar la independencia de su Estado.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Sur emitió un comunicado en el que acusa a milicias irregulares afines a los Hermanos Musulmanes de asaltar su sede en el distrito de Al Mualla, en Adén, y de agredir a sus dirigentes. «Todos los líderes sindicales fueron obligados a abandonar el edificio mediante el uso de fuerza desproporcionada, lo que provocó heridas graves al presidente del sindicato, Sami Khairan, quien tuvo que ser hospitalizado para recibir tratamiento», señaló el texto.

La plataforma Adén Independiente también publicó videos que muestran las multitudes, las pancartas de apoyo al CTS, el rechazo a la tutela extranjera y la insistencia en la necesidad de responder a las demandas populares sin injerencias externas.

Amenaza saudí continua

Arabia Saudita ha llevado a cabo ataques aéreos desde principios de este año dirigidos contra las fuerzas del Consejo de Transición del Sur. Según informes, esto ha obstaculizado las operaciones de las fuerzas del CTS para barrer las posiciones del sur en su guerra contra el terrorismo y los elementos de Al Qaeda, así como sus esfuerzos para neutralizar los riesgos que representan los hutíes y las milicias extremistas aliadas.

El CTS ya había anunciado que sus posiciones fueron blanco de ataques aéreos saudíes en ese mismo periodo. El portavoz del Consejo, Anwar al-Tamimi, declaró el pasado enero que «los bombardeos saudíes causaron la muerte de 7 soldados de las Fuerzas Armadas del Sur, lo que representa una agresión evidente contra el sur». Al-Tamimi subrayó que, al bombardear a las fuerzas del sur, Arabia Saudita «cambió el curso de los enfrentamientos contra el terrorismo y otorgó un regalo a los grupos extremistas, los cuales representan una gran amenaza para la región y para la navegación mundial a través de los constantes ataques marítimos hutíes».

Según un comunicado militar de las fuerzas gubernamentales del sur, el grupo de los Hermanos Musulmanes —designado como organización terrorista en varios países de la región— aprovechó que los ataques saudíes se dirigían a estas fuerzas para lanzar ofensivas contra posiciones del CTS e infiltrarse en zonas civiles para amenazar a la población. Posteriormente, las fuerzas del sur afirmaron haber frustrado con éxito este asalto. Su portavoz, Mohammed al-Naqib, aseguró: «Nuestras fuerzas se mantienen firmes y listas para disuadir cualquier ataque en los distintos ejes del teatro de la operación Futuro Prometedor».

Con una táctica similar a la de los Hermanos Musulmanes, el grupo hutí se ha recuperado y ha recobrado fuerza. Aprovechando que las fuerzas del sur se encuentran ocupadas repeliendo los ataques saudíes, los hutíes ya no enfrentan amenazas significativas sobre el terreno, lo que les ha permitido reanudar sus ofensivas que amenazan a la región y a los países vecinos.

Durante la última semana, los hutíes se atribuyeron ataques contra Arabia Saudita, el mismo país que involuntariamente les brindó ayuda al atacar a las fuerzas del sur meses atrás. De hecho, la milicia hutí ha comenzado a calificar a Arabia Saudita como «el enemigo» en sus declaraciones oficiales. El portavoz oficial hutí afirmó recientemente: «Las Fuerzas Armadas continuarán sus operaciones navales contra el enemigo saudí y seguirán imponiendo la ecuación de asedio por asedio».

El portavoz advirtió además que cualquier agresión saudí será respondida con operaciones a gran escala en lo profundo de Arabia Saudita y tendrá graves consecuencias. Aseguró que Riad ha comenzado a pagar el precio de oponerse a las fuerzas del sur de Yemen y de dar un respiro al grupo hutí, que ha regresado con fuerza para atacar a la propia Arabia Saudita, declarándola oficialmente como enemiga.

Fuentes locales informaron a la agencia Russia Today que la aviación saudí lanzó una serie de ataques en Yemen, incluyendo la ciudad de Hodeidah y la isla de Kamaran, dejando varios heridos. En respuesta, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, anunció la ejecución de una operación militar dirigida contra buques petroleros saudíes. En un comunicado, detalló: «Las fuerzas yemeníes llevaron a cabo una operación militar cualitativa en el Mar Rojo contra dos petroleros saudíes, uno llamado ENCELIA y el otro LAYLA, utilizando misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Los impactos fueron precisos y provocaron un gran incendio en las embarcaciones».

Posteriormente, la Agencia de Prensa Saudí (SPA) anunció ataques contra sus barcos en el Mar Rojo. Analistas sugieren que esto equivale a un reconocimiento de la confrontación con los hutíes para justificar los ataques que Riad lanza sobre Yemen. Asimismo, señalan que esta situación refleja el fracaso de Riad a la hora de limitar la influencia y el poder de los hutíes durante más de una década, y cómo la desorientación estratégica saudí la ha llevado a desencadenar nuevas guerras con sus propios aliados yemeníes que se oponen a los hutíes.