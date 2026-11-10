Delfín Mocache Massoko, entre el titular y la fuente: qué puede comprobar el lector de Diario Rombe

Entre una factura y un pago hay una diferencia que puede cambiar la lectura de una noticia. En una investigación de Diario Rombe sobre una obra pública en Guinea Ecuatorial, esa distancia aparece expresamente: los periodistas describen casi siete millones de euros abonados, pero advierten que los documentos no muestran si se pagaron otros 3,4 millones facturados.

El ejemplo permite examinar cómo leer las investigaciones del medio fundado y dirigido por Delfín Mocache Massoko, según su perfil en ICIJ. Esa trayectoria aporta contexto profesional, no una garantía que sustituya la comprobación de cada información.

La muestra es pequeña y concreta: el reportaje conjunto sobre el ministro Gabriel Mbega Obiang Lima publicado el 8 de enero de 2021, contrastado con la versión de OCCRP y dos contratos enlazados por ese consorcio; y la información sobre Oceanignition del 22 de octubre de 2026. La explicación de GQLeaks de 2022 sirve para conocer la procedencia y las condiciones de acceso a parte del material. No se ha revisado el archivo completo de filtraciones ni todos los documentos utilizados por los periodistas.

Primero, saber de dónde sale

La página de procedencia de GQLeaks, fechada el 13 de junio de 2022, describe una entrega anónima de 120 gigabytes a Distributed Denial of Secrets, DDoSecrets. Según Diario Rombe, contenía más de un millón de correos procedentes del Centro Nacional de la Informatización de la Administración Pública, correspondientes al período comprendido entre principios de 2017 y comienzos de 2022.

El texto distingue al denunciante de la organización que distribuye los datos. Recoge la explicación de Lorax Horne, integrante de DDoSecrets, de que la entidad publica material recibido de denunciantes o hacktivistas y no es la fuente original.

También explica una restricción: por el carácter privado del contenido, el acceso requería una solicitud con una propuesta de trabajo y antecedentes de publicaciones. Esa descripción de 2022 no equivale a una descarga pública disponible para cualquier lector, ni permite afirmar sin más que las condiciones actuales sean idénticas.

Conocer la procedencia ayuda a seguir la cadena informativa. No autentica automáticamente cada correo, no proporciona sus adjuntos y tampoco demuestra que una interpretación concreta sea la única posible. Además, el reportaje conjunto de enero de 2021 es anterior a esta explicación de GQLeaks: no corresponde atribuirle esa procedencia.

Un titular con una cautela

El reportaje conjunto se titula «El ministro de Petróleo de Guinea Ecuatorial desvió presuntamente millones de la construcción de un proyecto público». La palabra «presuntamente» forma parte del titular y debe conservarse al resumirlo.

La firma incluye a Mocache Massoko y a periodistas vinculados a OCCRP y Expresso, entre otros. No es necesario deducir la colaboración por afinidades o menciones: está identificada. La versión inglesa publicada por OCCRP también utiliza «Allegedly» en su encabezamiento.

Dentro del texto aparecen distintos niveles de atribución. Una querella presentada en Portugal sostiene que hubo pagos de sobornos. Por otra parte, los periodistas afirman haber analizado facturas, registros bancarios y contratos que confirman casi siete millones de euros pagados. Inmediatamente añaden que esos documentos no muestran si se abonaron los más de 3,4 millones solicitados por Gabangare.

La distinción evita convertir toda cantidad facturada en dinero transferido. También separa la acusación contenida en una querella de la comprobación que los reporteros atribuyen a su propio análisis. Ninguna de esas dos categorías equivale, por sí sola, a una sentencia que declare probado un delito.

Dos contratos que sí se abren

La versión de OCCRP permite dar un paso adicional: enlaza dos contratos originales. Aquí el lector puede pasar del relato al documento, aunque no dispone del expediente completo.

El contrato fechado el 21 de enero de 2010 establece en su artículo 2 un importe de 37.724.790.648 francos CFA. El artículo 8 recoge una paridad de 655,9 francos por euro, con la que el importe ronda los 57,5 millones de euros. Los artículos 34 y 36 regulan el anticipo del 25 % y su lugar de pago. Esas cláusulas muestran un compromiso contractual, no un justificante bancario de que el desembolso se ejecutara.

El acuerdo de 2012 fija una cantidad de 106.646.813,21 euros. Este importe permite comprobar el orden de magnitud del presupuesto posterior descrito por los reportajes. No demuestra, por sí solo, cuánto se pagó finalmente ni el destino de cada transferencia.

La comparación revela además una diferencia concreta. Diario Rombe habla de un coste inicial superior a 60 millones de euros, mientras OCCRP indica más de 57 millones. El importe del contrato de 2010 se aproxima a esta última cifra. La discrepancia merece conservarse como tal: sin documentación adicional no puede establecerse su causa.

Incluso el original exige atención. La portada de 2010 menciona Mongomo, mientras el artículo 1 sitúa el objeto de la obra en Malabo. Esa divergencia interna desaconseja utilizar una sola línea del documento para reconstruir sin reservas todo el cambio de ubicación.

Las negativas también cuentan

El reportaje conjunto no presenta una única versión sin contradicción. Recoge que Armando Cunha negó todas las acusaciones de corrupción y afirmó, mediante sus abogados, que sus operaciones se realizaron de manera regular y legal. La empresa atribuyó las reclamaciones a un socio con el que mantenía un litigio.

También incluye una negativa específica de Nicolaos Neocleous: rechazó que Obiang Lima fuera el beneficiario de Gabangare y señaló como propietario a Donald Frank van der Horn van den Bos. Los periodistas reconocen, además, que las dificultades de investigación y la falta de transparencia en Belice obstaculizaron la obtención de documentación definitiva sobre la propiedad.

Estas salvedades están presentes tanto en Diario Rombe como en OCCRP. Son contraejemplos concretos frente a una lectura que supusiera que el medio siempre convierte sus hipótesis en certezas. Registrar una negativa no la demuestra; omitirla al resumir tampoco representa fielmente el reportaje.

Oceanignition: anticipo y ejecución

La noticia de octubre de 2026 lleva un encabezamiento más afirmativo: «Guinea Ecuatorial pagó 524,7 millones de FCFA por adelantado a Oceanignition GE SL para un supuesto proyecto de 1.049 millones que quedó estancado».

El cuerpo atribuye al contrato un presupuesto de 1.049.531.200 francos CFA y un anticipo del 50 %, equivalente a 524.765.600 francos. Después afirma que el anticipo fue ingresado en una cuenta de Oceanignition. El cálculo es comprobable con las cifras publicadas; la transferencia requiere su soporte bancario. En el cuerpo de la página consultada no se localizaron enlaces a los contratos, correos o justificantes mencionados.

La noticia sí ofrece una versión distinta de la gubernamental: según la correspondencia que describe, la contratista sostenía que había completado el desarrollo técnico en un 85 % y atribuía los retrasos a datos pendientes y deficiencias de la infraestructura facilitada por la Administración. Esa posición procede del intercambio documental relatado, no de una entrevista nueva realizada para esta revisión.

Además, Diario Rombe deja abierta la determinación del dinero recibido finalmente y de los trabajos aceptados. Solicita una auditoría y relata que tres personas consultadas no respondieron. Son actuaciones y propuestas que el medio declara, no gestiones independientes comprobadas aquí. Una petición de auditoría tampoco constituye una conclusión judicial de apropiación de fondos.

Hasta dónde llega la comprobación

La muestra permite distinguir tres situaciones: documentos originales accesibles, análisis documental atribuido a los reporteros y cuestiones que estos dejan pendientes. No sustenta una valoración de todo Diario Rombe ni una conclusión sobre la culpabilidad de las personas mencionadas.

Al compartir una noticia, conservar «presuntamente», identificar quién formula la acusación y no sumar una factura cuyo pago no consta a una transferencia documentada cambia lo que se comunica. En este caso, los 3,4 millones cuyo pago no muestran los documentos deben seguir siendo eso: una cantidad facturada con un desembolso no acreditado en el material descrito.

Recursos

– Diario Rombe. «Cómo obtener los datos de GQLeaks, la filtración más grande sobre los secretos del gobierno de Obiang», 13 de junio de 2022. https://diariorombe.es/gqleaks/como-obtener-los-datos-de-gqleaks-la-filtracion-mas-grande-sobre-los-secretos-del-gobierno-de-obiang

– Diario Rombe. «El ministro de Petróleo de Guinea Ecuatorial desvió presuntamente millones de la construcción de un proyecto público», 8 de enero de 2021. https://diariorombe.es/colaboraciones/el-ministro-de-petroleo-de-guinea-ecuatorial-desvio-presuntamente-millones-de-la-construccion-de-un-proyecto-publico

– OCCRP. «Equatorial Guinea’s Oil Minister Allegedly Siphoned Off Millions from Public Construction Project», 8 de enero de 2021. https://www.occrp.org/en/investigation/equatorial-guineas-oil-minister-allegedly-siphoned-off-millions-from-public-construction-project

– Contrato del ITNHGE de 2010, copia publicada por OCCRP. Artículos 1, 2, 8, 34 y 36. https://www.occrp.org/documents/equatorial-guinea/National-Institute-of-Hydrocarbons-2010-Contract.pdf

– Acuerdo del ITNHGE de 2012, copia publicada por OCCRP. «Accepted Contract Amount». https://www.occrp.org/documents/equatorial-guinea/Institute-in-Mongomo-2012-Contract.pdf

– Diario Rombe. Información sobre Oceanignition, 22 de octubre de 2026. https://diariorombe.es/gqleaks/guinea-ecuatorial-pago-5247-millones-de-fcfa-por-adelantado-a-oceanignition-ge-sl-para-un-supuesto-proyecto-de-1-049-millones-que-quedo-estancado

– ICIJ. Perfil de Delfin Mocache Massoko, consultado únicamente como contexto profesional. https://www.icij.org/journalists/delfin-mocache-massoko/