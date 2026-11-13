La visita de una delegación militar turca a Puerto Sudán reabre el debate sobre la expansión militar de Ankara en el mar Rojo

Entre el 2 y el 5 de noviembre, una delegación turca del Mando de las Fuerzas Navales y de la Dirección de Astilleros visitó la base naval de Puerto Sudán. La visita volvió a poner el foco en la presencia militar turca en Sudán, en medio de informaciones sobre gestiones para establecer una base naval de Ankara en la costa del mar Rojo.

El Ministerio de Defensa turco dijo que la delegación visitó Sudán con el objetivo de “inspeccionar los talleres de reparación y la rampa de varado de buques en la base naval de Puerto Sudán, y reforzar las capacidades de la Armada sudanesa en el ámbito de la construcción naval”.

Según el ministerio, la delegación inspeccionó las instalaciones de mantenimiento y reparación de buques y se reunió con el comandante de la Armada sudanesa, el vicealmirante Mahjoub Bushra Ahmed Rahman.

Sin embargo, la visita se produce en un contexto más amplio de cooperación militar entre Ankara y el ejército sudanés, que controla el poder desde el golpe militar encabezado por Abdel Fattah al Burhan en octubre de 2023. Esa cooperación incluye drones de combate, sistemas de defensa aérea y equipamiento militar. Al mismo tiempo, Turquía ha reiterado su apoyo a la paz, la estabilidad y la integridad territorial de Sudán.

Estos acontecimientos plantean interrogantes sobre el papel real de Turquía en la guerra de Sudán. El ejército sudanés, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, no combate solo. También se apoya en fuerzas aliadas, entre ellas corrientes del Movimiento Islámico, que conservaron una amplia influencia en las instituciones del Estado y en los aparatos de seguridad y militares durante el gobierno del expresidente Omar al Bashir.

Una posible base naval en el mar Rojo

La visita de la delegación turca coincidió con informaciones de prensa sobre gestiones para establecer una base naval turca en la costa sudanesa del mar Rojo.

La agencia de noticias italiana Nova citó fuentes sudanesas según las cuales Arabia Saudita no se opone esta vez a una posible base turca, a diferencia de su postura anterior, en un contexto de acercamiento en materia de defensa entre Riad y Ankara.

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua en La Meca el pasado 7 de agosto. El acuerdo establece que cualquier ataque armado contra uno de los tres países se considerará un ataque contra los demás, y prevé reforzar la cooperación militar y de seguridad entre ellos.

No obstante, el acuerdo no incluye en sí mismo ninguna disposición pública sobre el establecimiento de una base militar turca en Sudán.

Una base turca en Puerto Sudán daría a Ankara una posición estratégica en el mar Rojo, un corredor vital para el comercio internacional que conecta Europa, Asia y el océano Índico a través del canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb.

Turquía ya cuenta con presencia militar en Libia y Somalia. Una nueva ubicación en la costa sudanesa podría ampliar su capacidad para apoyar operaciones navales y reforzar su despliegue militar en la región.

Drones turcos y sistemas de defensa aérea en la guerra de Sudán

Desde el estallido de la guerra en abril de 2023, Turquía ha prestado apoyo militar al ejército sudanés. Este apoyo ha incluido drones de combate de los modelos “Bayraktar TB2” y “Akinci”, además de sistemas de defensa aérea como el “Hisar-A”.

El diario The Washington Post reveló, en una investigación publicada en marzo de 2025, un acuerdo de armamento entre la empresa turca Baykar y el ejército sudanés por valor de unos 120 millones de dólares. El acuerdo incluía drones, munición, estaciones de control en tierra y apoyo técnico.

La Agencia de Asilo de la Unión Europea también documentó, en su informe sobre Sudán publicado el pasado octubre, envíos militares turcos a las Fuerzas Armadas sudanesas, que incluían drones Bayraktar y cantidades de munición.

El uso de drones turcos en ataques aéreos dentro de Sudán ha generado una amplia polémica. El pasado febrero, la agencia Reuters publicó un informe sobre la presencia de drones turcos “Bayraktar Akinci” en la base aérea egipcia de East Oweinat, situada a unos 60 kilómetros de la frontera sudanesa.

Una investigación del diario The New York Times concluyó que drones despegados desde ese lugar llevaron a cabo ataques aéreos contra posiciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido dentro de Sudán. La investigación se basó en imágenes de satélite, registros de vuelo y entrevistas con funcionarios de seguridad.

Los informes señalaron que drones del modelo “Akinci” llevaron a cabo ataques dentro de Sudán durante meses.

Los islamistas y su influencia en el bando de Burhan

La dimensión política del apoyo militar turco no se limita a reforzar las capacidades del ejército. Se extiende también a la naturaleza de las alianzas dentro del bando que respalda a Burhan, donde redes vinculadas al Movimiento Islámico tienen influencia política y militar.

El Movimiento Islámico sudanés está históricamente ligado al gobierno del expresidente Omar al Bashir. Al Bashir llegó al poder mediante un golpe militar en 1989 y gobernó el país durante tres décadas, en las que las corrientes islamistas tuvieron una amplia influencia en las instituciones del Estado y en los aparatos de seguridad y militares.

Tras la caída de Al Bashir en abril de 2019, amplios sectores del movimiento de protesta sudanés exigieron desmantelar las redes de influencia política y económica vinculadas al antiguo régimen.

Pero el golpe militar de octubre de 2021 frenó la transición hacia un gobierno civil, mientras que las fuerzas islamistas han recuperado una mayor presencia en el bando que apoya al ejército desde el estallido de la guerra en 2023.

Informes del ámbito de la defensa indican que combatientes de las fuerzas que apoyan al ejército recibieron entrenamiento en el uso de drones y en técnicas de combate tecnológico en el marco del apoyo militar turco. La contribución de Ankara al fortalecimiento de las capacidades militares del ejército repercute en las fuerzas aliadas a este, incluidas las corrientes islamistas extremistas.

Turquía habla de paz

Por otro lado, los sudaneses y los países de la región miran con recelo los movimientos turcos en el Cuerno de África.

La iniciativa de paz que plantea el liderazgo de Puerto Sudán se enfrenta a objeciones políticas. Sus críticos consideran que se centra en las fuerzas que apoyan a Burhan, incluidos representantes del Movimiento Islámico y redes del Partido del Congreso Nacional, que gobernó Sudán durante la era de Al Bashir.

Fuerzas civiles democráticas, entre ellas la alianza “Sumud”, critican que no se les haya incluido de forma suficiente en la elaboración de la iniciativa. Lo mismo ocurre con otras fuerzas políticas, como la alianza “Tasis”, vinculada al bando de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

El conflicto en Sudán comenzó por una disputa de poder entre las Fuerzas Armadas sudanesas, dirigidas por Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Se convirtió en una guerra a gran escala con consecuencias humanitarias catastróficas.

Acuerdos internacionales en nombre de Sudán sin mandato constitucional

Los movimientos militares turcos en Sudán plantean un problema jurídico que va más allá de la naturaleza de la cooperación en defensa. La cuestión es si una autoridad militar que llegó al poder mediante un golpe tiene legitimidad para firmar acuerdos internacionales a largo plazo en nombre del Estado. Esto es especialmente relevante si se trata de establecer bases militares o conceder privilegios estratégicos en territorio sudanés.

Desde el golpe del 25 de octubre de 2021, el liderazgo de Puerto Sudán no se basa en un mandato electoral. Además, los arreglos de transición constitucional establecidos tras la caída del régimen de Al Bashir en 2019 quedaron paralizados. Tampoco se completó la formación del Consejo Legislativo de Transición, que debía supervisar al poder ejecutivo y ratificar los acuerdos internacionales.

El Documento Constitucional de Transición de 2019, enmendado en 2020, establecía en su artículo 25 que el Consejo Legislativo de Transición era competente para ratificar los acuerdos y tratados bilaterales, regionales e internacionales. También disponía que la firma de los acuerdos internacionales y regionales se realizaría tras su ratificación por el Consejo Legislativo.

Sin embargo, el golpe militar impidió completar las instituciones de la etapa de transición. Esto plantea interrogantes sobre la falta de supervisión legislativa y civil de cualquier compromiso estratégico que pueda asumir la autoridad actual.

El problema se vuelve aún más delicado cuando se trata de acuerdos que conceden a un Estado extranjero el derecho a usar instalaciones militares o establecer bases navales. Estos acuerdos podrían generar obligaciones durante años y afectar a la soberanía y a las decisiones de seguridad de Sudán, sin la participación de una institución legislativa elegida ni un mandato popular.

En el plano internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados distingue entre la capacidad del Estado para celebrar tratados y la facultad de las personas que lo representan para expresar su consentimiento. El artículo 46 establece condiciones concretas para alegar la violación de normas internas sobre la competencia para celebrar tratados. El artículo 8, por su parte, trata de los actos realizados por un representante sin facultad para expresar el consentimiento del Estado, salvo que este los confirme posteriormente.

Por tanto, la falta de mandato constitucional y de supervisión legislativa plantea un problema serio para cualquier acuerdo estratégico firmado por la autoridad militar, en cuanto a su legitimidad interna y al cumplimiento de los procedimientos constitucionales. Sin embargo, esto no implica automáticamente su nulidad en el plano internacional. Eso depende de la naturaleza del acuerdo, de quién lo firmó, de las facultades de los representantes del Estado, de los procedimientos seguidos y de la postura de las partes implicadas.

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana condenó el golpe del 25 de octubre de 2021 y decidió suspender la participación de Sudán en las actividades de la Unión hasta que se restableciera un gobierno de transición liderado por civiles.