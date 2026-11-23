La relación del ejército sudanés con los Hermanos Musulmanes está ligada a una evolución histórica, política y militar que se remonta a décadas atrás, y se ha afianzado con más fuerza durante la guerra que se libra desde mediados de abril de 2023 contra las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Según observadores, el vínculo orgánico entre el ejército y la organización de los Hermanos Musulmanes es la principal razón del fracaso de todos los esfuerzos regionales e internacionales que han buscado una solución a la creciente crisis en Sudán.

Los observadores consideran que la creciente presencia de islamistas en el ejército sudanés refleja el fracaso de los intentos de desmantelar la estructura ideológica que se formó durante el gobierno del depuesto presidente Omar al Bashir, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1989 con el respaldo del Movimiento Islámico sudanés.

Mientras tanto, la guerra de Yemen pone actualmente a prueba la continuidad de la relación entre Puerto Sudán y los islamistas, en medio de la confluencia de intereses regionales e internacionales y ante la escalada militar entre los hutíes en Saná y Riad.

Envío de mercenarios a Yemen

Se aceleran los acontecimientos relacionados con el envío de fuerzas sudanesas a combatir fuera de las fronteras del país, en medio de informaciones sobre el inicio del despliegue del primer contingente de las Fuerzas Escudo de Sudán, lideradas por Abu Aqla Kaykal y compuesto por 2.000 reclutas, dentro de un plan que prevé enviar 10.000 combatientes a Yemen en 18 meses. Esta medida trae de nuevo a primer plano la política del régimen de Omar al Bashir de enviar combatientes a Yemen desde 2015 a cambio de beneficios políticos y económicos y de apoyo regional, según informó el periódico Sahih al Sudan.

Según el periódico, las informaciones surgieron tras la visita de Kaykal a Arabia Saudí, de la que regresó a Jartum el 19 de noviembre, coincidiendo con una serie de informes periodísticos que revelaron acuerdos militares entre el mando del ejército sudanés y Riad.

Las Fuerzas Escudo de Sudán son milicias aliadas del ejército sudanés. Organizaciones de derechos humanos han documentado masacres cometidas por ellas contra civiles durante el conflicto que vive Sudán desde mediados de abril de 2023.

En este mismo contexto, el sitio web Defence Matters reveló el 3 de noviembre la existencia de entendimientos para enviar tropas del ejército y de Escudo de Sudán a Arabia Saudí a cambio de suministros de combustible. El sitio EU Today también abordó estos mismos acuerdos y los vinculó a la crisis de suministros que enfrenta la autoridad de Burhan.

Asimismo, un informe publicado por Africa Intelligence, y recogido por otros medios en julio, reveló que dos comandantes desertores de las FAR, Ali Rizqallah al Savanna y al Nour al Qubba, recibieron grandes sumas de dinero como parte de los acuerdos para su incorporación al ejército. El informe habló de cantidades de entre 800.000 y 2,5 millones de dólares para al Savanna, y de unos 2,5 millones de dólares para al Qubba.

Esto coincide con la difusión de grabaciones que hablan de que comandantes desertores recibieron dinero saudí, y con informaciones de que se les ha pedido participar en los combates en Yemen, lo que abre el debate sobre la relación entre la financiación extranjera y las decisiones de movilizar a las formaciones armadas sudanesas.

El Movimiento Islámico protesta

Por otro lado, han estallado desacuerdos dentro del bando de las fuerzas armadas sobre la participación en la guerra de Yemen. Mientras Burhan busca obtener apoyo saudí, que incluye combustible, suministros militares y el fortalecimiento de sus relaciones políticas con Riad, corrientes islamistas que combaten junto al ejército muestran reservas sobre participar en el enfrentamiento con los hutíes, dadas sus afinidades ideológicas y políticas con Irán y sus aliados en la región.

El informe de Defence Matters señaló posiciones públicas de figuras islamistas aliadas del ejército que han expresado simpatía hacia Irán y los hutíes. La apuesta por las Fuerzas Escudo de Sudán se perfila como una forma de proporcionar combatientes sin entrar en confrontación directa con las formaciones islamistas más vinculadas a la dirección de la guerra actual.

Al mismo tiempo, diversos informes hablan de una creciente preocupación dentro del Movimiento Islámico ante la posibilidad de que el jefe del ejército, Abdel Fattah al Burhan, los abandone y sacrifique su influencia política y militar a cambio de aliviar la presión internacional sobre él y garantizar su permanencia en el poder, en un contexto de crecientes exigencias para que rindan cuentas los dirigentes del antiguo régimen y se entregue a los reclamados por la justicia.

La crisis de confianza entre Burhan y los islamistas se ha agravado, ante el temor de que la influencia política y militar del movimiento se convierta en una moneda de cambio en los cálculos de Burhan para su supervivencia internacional, en medio de informaciones sobre los intentos de este último de abrir canales con fuerzas civiles alternativas a su base de apoyo de los Hermanos Musulmanes. Por su parte, los dirigentes del Movimiento Islámico intentan arrancar garantías sobre el futuro de su influencia en las instituciones políticas y militares, en medio de desacuerdos que podrían amenazar la cohesión de la alianza entre ambas partes.

Lucha por la influencia

Mientras tanto, los observadores consideran que la tensión entre el mando del ejército sudanés y el Movimiento Islámico ya no es una simple divergencia pasajera impuesta por las circunstancias de la guerra, sino que ha entrado en una fase más clara de lucha por la influencia, por los límites de la alianza y por el futuro del poder.

Según el periódico sudanés Ain al Haqiqa, Burhan se enfrenta a «una ecuación sumamente compleja. Su mando se ha beneficiado de las redes organizativas y de movilización de los islamistas durante la guerra, así como de su papel en la movilización de combatientes y en el apoyo político y social al bando del ejército. Pero ese mismo papel plantea una pregunta sobre los límites de la influencia que ha adquirido el Movimiento Islámico dentro de las instituciones del Estado y los centros de toma de decisiones».

El periódico añade que Burhan quiere conservar el centro del mando y de las decisiones y no parece dispuesto a conceder a ninguna organización política el derecho a una asociación en igualdad de condiciones en la gestión de la institución militar ni en la definición del futuro del gobierno. En cambio, los islamistas no pueden considerar su participación en la guerra como un mero deber militar temporal sin exigir una contrapartida política que garantice la continuidad de su influencia. Aquí se manifiesta el núcleo de la crisis: el ejército necesita al aliado islamista, pero no quiere que este aliado se convierta en un socio que imponga sus condiciones al poder. Y los islamistas necesitan al ejército como puerta de regreso al Estado, pero no quieren seguir siendo una mera fuerza de apoyo fuera del círculo de decisión.

Investigaciones periodísticas de la agencia Reuters ya habían revelado los esfuerzos de los islamistas por recuperar su influencia política mediante el apoyo al ejército en la guerra, así como la existencia de divergencias entre los mandos militares y algunas redes del antiguo régimen sobre el futuro del gobierno. «Esto confirma que el conflicto actual no es fruto de la detención de Harun, sino la prolongación de una rivalidad más profunda por el futuro del poder».