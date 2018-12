Esta niña de México envía una carta a Papá Noel en globo, una pareja la encuentra en EE.UU. y la hacen realidad

Una niña de ocho años de México adjuntó una carta dirigida a Papá Noel en un globo que viajó volando hasta el otro lado de la frontera y aterrizó en el rancho de un hombre en Arizona (EE.UU.), quien decidió buscar a la niña y entregarle los regalos que había pedido, informó The Washington Post, según rt.

Randy Heiss fue la persona que encontró los restos del globo, que había caído entre las plantas de su propiedad, y se percató de que junto a este había un pedazo de papel con una lista numerada escrita en español por una niña llamada Dayami.

Tras analizar la dirección del viento, pudo suponer que la carta provenía de Nogales, una población mexicana cercana a su rancho. Heiss tradujo la lista con ayuda de su esposa, que habla español, y decidió emprender la búsqueda de la niña a través de Facebook.

Gracias a la ayuda de una estación de radio, se habló de la búsqueda de Dayami al aire y finalmente lograron encontrarla. Entonces, Randy y su esposa compraron los regalos de la lista y otros juguetes adicionales tras enterarse de que la niña tenía una hermana menor y viajaron hasta México para realizar la entrega.

Con el fin de preservar la ilusión de las niñas, que no podían salir de su asombro, la pareja se hizo pasar por ayudantes de Papá Noel.

Lista de Navidad:

"Del 1 al 10 tráeme lo que tú puedas"

“We now have friends for life. And, for a day, that border fence with its concertina wire melted away.”



A girl in Mexico attached her Christmas list to a balloon. A man across the border found it. https://t.co/6mDvCW2fEj pic.twitter.com/aHZ2Wb08H7