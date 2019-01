'Chapodiputada' declara que 'El Chapo' la amenazó de muerte: "A veces lo quería, a veces no"

Lucero Guadalupe Sánchez, ex amante de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ha revelado que el narcotraficante amenazó con matarla a ella y a todos aquellos que lo traicionaran, incluso a sus propios familiares, según rt.

Sánchez, de 29 años, testificó esta semana ante la Corte Federal de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio contra 'El Chapo', y confirmó que mantuvo una aventura amorosa con Guzmán.

"A veces lo quería y a veces no, por sus actitudes que en ocasiones tenía", relató Lucero, quien aseguró que se sentía amenazada y asustada porque "él realmente podría" lastimarla. "Mire, la mafia mata a la gente que no le paga o a los soplones, pero no a la que es seria, amor", escribió 'El Chapo' en un mensaje de texto enviado en el 2012 y que fue revelado en el juicio por la Fiscalía.