Trump da el OK y reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela

El presidente de EE.UU, Donald Trump, reconoció este miércoles a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato de Venezuela, como el mandatario "legítimo" del país, según rt.

La reacción estadounidense se ha conocido minutos después de que Guaidó se autoproclamase como "presidente encargado" de Venezuela, en medio de una manifestación opositora en Caracas.

En el comunicado, Trump afirma que usará "todo el peso del poder económico y diplomático de los EE.UU. para presionar a favor de la restauración de la democracia venezolana" y alenta a otros gobiernos a reconocer al diputado opositor.

Por su parte, El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó a Maduro a apartarse del cargo "en favor de un líder legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano".

También llamó a los militares y fuerzas de seguridad venezolanas a "apoyar la democracia y proteger a los ciudadanos".

Además de Trump, la autoproclamación de Guaidó fue reconocida por el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien felicitó al diputado y le indicó que tiene su apoyo para "impulsar el retorno del país a la democracia".

Guaidó es un diputado de la AN de Venezuela, que el pasado 5 de enero fue electo como presidente de ese órgano legislativo y días después dijo que asumiría la "encargaduría de la presidencia", figura que no se encuentra contemplada en la Constitución venezolana.

Para concretar la medida, el 15 de enero, la AN aprobó un acuerdo sobre la "usurpación de la presidencia" por parte del mandatario Nicolás Maduro, quien fue juramentado recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el periodo 2019-2025 y ratificado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulos todos los actos de de la AN, por encontrarse en condición de desacato, decisión que fue ratificada este miércoles por la Sala Constitucional del máximo organismo de Justicia de Venezuela.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK