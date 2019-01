Estos son los países que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela

La autoproclamación del dirigente opositor y diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela tiene dividido al mundo. Mientras que EE.UU. y varios países latinoamericanos lo han reconocido como presidente interino, otros han expresado su apoyo al mandatario constitucional Nicolás Maduro, según rt.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció a Guaidó como el jefe de Estado "legítimo" de Venezuela, minutos después de que este se autoproclamara "presidente encargado", y alentó a otros gobiernos a hacer lo mismo.

También el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció su respaldo al opositor.

Hasta el momento, los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica han reconocido al dirigente opositor como presidente interino, según han anunciado este miércoles los representantes de estos países en el foro de Davos (Suiza). Además, Paraguay, Chile, Canadá, Guatemala y Argentina se han sumado a los Estados que apoyan a Guaidó.

El Grupo de Lima también emitió una carta en respaldo al diputado, en el que firman, entre otros, Honduras, Panamá y Chile.

Estos mismos países hicieron un pronunciamiento desde la OEA en apoyo al "gobierno de transición en Venezuela" y elevaron la discusión al Consejo Permanente del organismo, que se reunió este jueves en Washington para tratar la situación en el país suramericano.

La Comisión Europea (CE) evitó reconocer explícitamente a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. "Nuestra intención es centrarnos en los acontecimientos sobre el terreno (...), respaldamos a la Asamblea Nacional, quisiéramos un proceso político que lleve a elecciones", dijo una portavoz de la Comisión este jueves.

Por su parte, en una declaración en nombre del bloque, la Alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la CE, Federica Mogherini, afirmó que "el pueblo venezolano hizo un llamamiento a la democracia y a la posibilidad de decidir libremente su propio destino. Estas voces no pueden ser ignoradas".

Mientras que Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, dijo que "Guaidó es el único interlocutor institucional en Venezuela porque él es el que goza de legitimidad democrática"; sin embargo, al igual que otros representantes europeos, señaló que "una transición pacífica del poder debe prepararse a través de elecciones libres y creíbles.

Alemania y Reino Unido mostraron su apoyo a la AN de Venezuela, mientras que Francia resaltó "su apoyo para la restauración de la democracia".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habló este jueves con Guaidó, y durante la conversación telefónica defendió "la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana" y "la celebración de elecciones libres", según confirmó el propio diputado venezolano.

El papa Francisco "sigue de cerca" la situación de Venezuela, luego que este miércoles, el diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" del país.

Alessandro Gisotti, director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, dijo que el máximo líder de la Iglesia Católica "ha sido informado de las noticias provenientes de Venezuela"; pero que el Vaticano no tomará partido ni por el presidente Nicolás Maduro ni por el opositor Guaidó.

Varios países reiteraron este miércoles su apoyo a Maduro como mandatario constitucional de Venezuela, luego de la autoproclamación de Guaidó.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió un mensaje a través de las redes sociales a los venezolanos y a su homólogo, en momentos cuando "las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia".

Por su parte, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, también expresó su solidaridad con su par venezolano "ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar a la Revolución Bolivariana".

En tanto, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, manifestó su "apoyo irrestricto" al presidente Maduro: "Nuestra postura ha sido y es de apoyo inequívoco a la República Bolivariana de Venezuela y a su legítimo Gobierno", citó en su cuenta en Twitter la embajada de Venezuela en la isla caribeña.

México, por su parte, ha dicho que no desconocerá al Gobierno de Maduro, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. "Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido. No vamos a proceder a romper relaciones con Venezuela", señaló.

La misma Cancillería mexicana emitió un comunicado conjunto con Uruguay en el que hicieron un llamado a las partes involucradas, tanto al interior de Venezuela como al exterior, para "reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación".

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha expresado su apoyo al Gobierno de Maduro como presidente legítimo del país. "Condenamos a los que empujan a la sociedad venezolana al abismo de una contienda sangrienta", ha afirmado la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, ha llamado a "todos los políticos venezolanos sensatos que están en la oposición al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro" a "no convertirse en peones en un juego de ajedrez de terceros".

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, escribió en su página de Facebook: "en los acontecimientos ocurridos en Venezuela se ve claramente cómo se relaciona realmente la progresista comunidad occidental con el derecho internacional, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, cambiando el poder a mano".

Otros países también se han pronunciado en defensa del presidente venezolano. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha llamado a Maduro para ofrecerle "todo su apoyo".

Este jueves, el mandatario turco habló respecto al tema y dijo que es imposible que su país apruebe lo ocurrido en Venezuela. Señaló que las democracias deben respetar los resultados de las elecciones.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Bahram Qasemi, por su parte, afirmó que su país "apoya al Gobierno y la nación de Venezuela ante cualquier intervención extranjera en los asuntos internos del país o cualquier acción ilegal o antipopular, como los intentos de llevar a cabo golpes de Estado".

También, autoridades de China han llamado a todas las partes en Venezuela a oponerse a la injerencia externa, mantener la calma y encontrar un acuerdo político por las vías pacíficas en el marco de la Constitución. Asimismo, Pekín señaló que sigue "el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países", y espera que otras naciones hagan lo mismo.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on latest developments in #Venezuela



« The civil rights, freedom and safety of all members of the National Assembly, including its President, @jguaido, need to be observed and fully respected. »



Full text: https://t.co/clPr2Syohq