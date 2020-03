La alcaldesa de Guayaquil que impidió el aterrizaje de Iberia da positivo por coronavirus y las redes explotan en su contra

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, vuelve a ser noticia.

En esta oportunidad porque, después de haber impedido el aterrizaje de dos aviones el pasado miércoles, atravesando vehículos de un Municipio de Guayaquil en la pista del aeropuerto, ahora ha informado que está enferma con el COVID-19. «El día de hoy me he enterado de que he sido contagiada por coronavirus», dijo Viteri que a su vez informó que permanecerá al frente el municipio y pidió a sus hijos y nietos que no la visitaran.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020

Viteri recibió duras críticas por bloquear con coches la pista del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, que evitó que aterrizaran un avión de Iberia, procedente de Madrid, y otro de Amsterdam, para repatriar a ciudadanos europeos varados en diferentes puntos de Ecuador.

Ahora, tras conocer su enfermedad, en las redes sociales no han parado de reaccionar, para muchos se trata de una estrategia para intentar empatizar con la ciudadanía y así manejar de forma política las investigaciones de la Fiscalía en su contra.

Con esto quieres opacar la cagada que hiciste ayer al perjudicar no solo a Guayaquil sino al país entero y acepte la cagada que hizo porque esta acción va perder su calificación internacional de su lindo y moderno aeropuerto, no le deso el mal que se recupere pronto — Xavier Pauta (@PautaXavier) March 19, 2020

Jajaja tremenda jugada para desviar la atención del crimen que hiciste buena jugada pero no somos tontos. — Sorbe (@thelex3620) March 19, 2020

Con este supuesto contagio quiere desviar la atención de tamaña ESTUPIDEZ cometida en el aeropuerto de Guayaquil, ahora se hace la "VISTIMA" — Giovani Martínez (@g5iovani) March 19, 2020

Ella pensó que el atropello que hizo ayer en el aeropuerto de Guayaquil quedaría en la impunidad como están acostumbrados.

Típico, que para huir de la justicia unos delatan a sus enemigos, otros acusan a inocentes, otros se declaran enfermos, otros locos, otros reducen la pena. pic.twitter.com/fkerPVROev — Magdalena Robles (@MagdaleRobles17) March 19, 2020

La alcaldesa Cynthia Viteri, se mostró muy segura y valiente por la decisión que había tomado el pasado miércoles y en una rueda de prensa virtual, afirmó que fue ella quien dispuso la ocupación de la pista para impedir el aterrizaje del avión.

«La aeronave venía nada menos que de Madrid, con 11 tripulantes, los cuales iban a quedarse en Guayaquil en un hotel hasta el viernes. ¿Cómo es posible que fuera a permitir que aterrice el avión (se refiere al de Iberia) para que se quede en la ciudad de mayor grado de coronavirus?», se preguntaba la alcaldesa mientras asumía toda la responsabilidad del bloqueo de las pistas de aterrizaje.

Además, aseguró que durante una reunión que mantuvo el miércoles con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, ya había advertido que impediría el aterrizaje de dicha nave.

La Fiscalía de Ecuador anunció en su cuenta de Twitter ha iniciado una investigación por «los hechos suscitados en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil».