Ni el coronavirus lo impidió: el demagogo López Obrador saludó a la madre de «El Chapo» Guzmán

María Consuelo Loera, la madre de Joaquín «El Chapo» Guzmán, tuvo el privilegio de estrechar la mano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La poderosa anciana, recordemos que además de ser madre del exlíder del cartel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, sus nietos siguen ejerciendo un gran poder en las estructuras del narco mexicano, obligó a AMLO a saltarse las medidas contra el coronavirus, pero esto es lo de menos, el presidente del Ejecutivo mexicano se ha vuelto viral en las redes por el significativo gesto, y como respuesta este intentó importancia al asunto y aseguró que lo hizo por educación hacia una señora de edad avanzada.

El saludo

Fue el pasado domingo 29 de marzo de 2020 cuando López Obrador visitó el estado de Sinaloa para supervisar la construcción de una carretera en Badiraguato, municipio natal del Chapo o quizás esa fue la excusa.

Durante el recorrido, AMLO se aproximó al vehículo blanco donde se encontraba la madre del peligroso narcotraficante y le saludó estrechándole la mano a través de la ventana del coche que estaba abierta.

«Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta», dijo el mandatario durante el saludo que duró apenas unos segundos, tal y como se ve en el video.

Ante la indignación mostrada en la redes sociales con durísimos mensajes contra López Obrador por considerar el saludo como «una ofensa a las víctimas del narcotráfico», el presidente se refirió al asunto el lunes 30 de marzo.

«Me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme (…). Es una señora de 92 años», explicó este lunes el presidente en su habitual conferencia de prensa.

«A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces ¿cómo no se la voy a dar a una señora?, ¿cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso».

Respecto al incumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus el presidente mexicano se excusó y dijo: «De las cosas que más me duelen en estas giras, lo confieso, es no poder dar la mano a todos y no pode abrazar, pero por las medidas estoy procurando guardar sana distancia y voy a seguirlo haciendo, pero hay casos en que no puedo», declaró.

Finalmente, el presidente de México respondió a los medios por el contenido de la carta que dijo haber recibido, y en este sentido explicó que la mujer le pidió ayuda para poder visitar a su hijo en la cárcel, a quien no ve desde hace cinco años.