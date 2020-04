La dictadura chavista sigue destrozando a Venezuela: ahora pierde el satélite Simón Bolívar

Hugo Chávez demostró su felicidad y celebró el 29 de octubre de 2008 el lanzamiento del que sería el primer satélite venezolano, se trataba de «un satélite para el desarrollo social», que ayudaría a «construir el socialismo y para cooperar con otros pueblos solidariamente», el nombre técnico era Venesat-1, pero fue bautizado por el mandatario como el «Satélite Simón Bolívar».

«Esto, lo que estamos haciendo hoy, es un acto de plena independencia nacional (…) Estamos construyendo las bases de nuestro modelo científico nacional, para apoyar el desarrollo integral nacional, construyendo el socialismo venezolano», destacó Chávez ese día, agradeciendo a sus aliados chinos.

Pero tres años antes de que cumpliera su vida útil, el satélite se ha perdido, después de «12 años de operaciones, y debido a una falla, el satélite Simón Bolívar no continuará prestando servicios de telecomunicaciones», dijo en un breve comunicado el Ministerio de Ciencia y Tecnología chavista, sin dar explicaciones a los venezolanos por una nueva pérdida patrimonial.

Lo que sí se pudo sentir en el país fue un corte importante en los servicios de internet, radio y televisión, pues el satélite estaba integrado a la Red Nacional de Telecomunicaciones Terrestres de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Pero la dictadura de Nicolás Maduro no informó las causas de tal situación, una vez más como siempre lo suele hacer, con opacidad.

A pesar de que no existe ninguna explicación técnica al respecto, la inhabilitación del Venesat-1 pudo haber ocurrido por «algún daño interno del satélite, por un corto circuito, por ejemplo, y eso arroja al sistema de data información incorrecta y no se puede prevenir alguna falla. Por eso se debe monitorear siempre en tierra. Pero otra razón pudo haber sido un error humano, bien sea porque no se tomaron las previsiones o por mala praxis«, según dijo al periódico ABC el ingeniero en telecomunicaciones, Luis Zambrano, y extrabajador de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE).

Según informa el periódico español, el mantenimiento de este estuvo a cargo de técnicos e ingenieros venezolanos, que eran entrenados en China para el desarrollo del software y formación técnica, y todos los traslados eran financiados por la ABAE, una institución adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Venezuela aún cuenta con otros dos satélites, lanzados igualmente con la cooperación de China. El segundo en llegar a órbita fue el satélite de observación Francisco de Miranda (Vrss-1), en septiembre de 2012, supuestamente con la finalidad de impulsar la investigación de los recursos, la protección del medio ambiente, el seguimiento y la gestión de desastres, y la planificación urbana. Posteriormente se lanzó el teleobservador Antonio José de Sucre (Vrss-2), en octubre de 2017 con el objetivo de reforzar el trabajo del Vrss-1.