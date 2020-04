Juan Guaidó: «La dictadura chavista subestimó al pueblo creyendo que la represión puede contener lo inevitable»

La Venezuela chavista revienta. Unas 300 personas protestaron este 22 de abril de 2020 en Cumanacoa, poblado ubicado en Sucre (estado costero de Venezuela de unos 50.000 habitantes), por comida y por retrasos en la apertura de comercios a primera hora de la mañana.

Las escenas causaron desesperación y terminaron en disturbios que dejaron siete heridos, dos por armas de fuego.

“Tres hombres, dos mujeres y dos adolescentes fueron heridos”, detalló el diputado opositor Robert Alcalá, destacando que dos fueron baleados “presuntamente” por efectivos de la militarizada Guardia Nacional que controlaban la revuelta. “Hay seis comercios saqueados”.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y líder de la Asamblea Nacional, se pronunció en Twitter sobre lo ocurrido:

A la dictadura se le vienen encima las consecuencias de sus mentiras. Han subestimado al Pueblo, creyendo que la represión y el miedo pueden contener lo inevitable. Gobierno de Emergencia Nacional sin los usurpadores es urgente. https://t.co/mTz5kirfew — Juan Guaidó (@jguaido) April 22, 2020

De acuerdo con Provea, ONG defensora de derechos humanos, los involucrados protestaban por “el alto costo de la vida y escasez de gasolina”, agudizada durante la emergencia por el nuevo coronavirus.

“Fui a hacer un mercadito y la gente se lanzó a las calles a saquear (…). No se puede estar en cuarentena pasando necesidad”, comentó a la AFP Domingo Sánchez, técnico de teléfonos celulares que quedó atrapado en los disturbios.

El país acata desde marzo una cuarentena que hacen cumplir fuerzas de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19, que llegó a una Venezuela con hiperinflación y servicios públicos colapsados.

“No tenemos ni gas. No tenemos agua, no tenemos comida (…), no hay gasolina”, enumeró Freddy Mago, un agricultor que se sumó a la protesta.

“No imaginaba esto… Cumanacoa siempre ha sido un pueblo tranquilo”, lamentó Nelson Figueras, un vendedor de pescado.

El régimen de Nicolás Maduro no ha dado información.

Sin embargo, el gobernador de Sucre, el chavista Edwin Rojas, apareció horas más tarde caminando por Cumanacoa entre seguidores, según un video publicado por su despacho en Twitter.