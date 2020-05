Operación Gedeón: un joven sargento capturado por los chavistas da una lección de dignidad al general que intenta humillarlo

Una lección de valor y dignidad. El video del joven sargento segundo de la Guardia Nacional, Leandro Leomar Chirinos Parra, alias Nagasaki, se ha convertido en una referencia para muchos militares dentro y fuera de la corrompida institución castrense venezolana.

Desde que empezó a rodar por las redes, la intención fue demostrar que otro de los militares de la Operación Gedeón había sido capturado y reducido.

Contrario a eso quien queda expuesto es el general de división Ricardo Nicodemo Ramos, comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) de Aragua, quien aparece interrogándolo, más allá de que los códigos de honor al caído prohíben expresamente lo que está haciendo, como subraya Sebastiana Barráez en Infobae este 15 de mayo de 2020.

Un teniente que compartió en Colombia con el joven sargento participante en la Operación Gedeón dijo:

«Es un muchacho de un temple bastante fuerte. Lo conocí en los campamentos. Él también fue plaza de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) antes de irse para Cúcuta. Eso que dice ahí concuerda con su forma de ser y por ello siempre lo admiré. Ese general que lo interroga siempre hace cosas estúpidas y sin sentido”.

Un alto oficial dijo, al ver el video:

“Me impresionó bastante, porque ese sargento Leandro Leomar da una demostración, incluso corporal, de un grado muy elevado de convicción moral de lo que hizo. Se lo explica a ese general y le dice que él tiene que hacer familia y que por eso tiene que hacer algo, como lo piensan y tratan muchos venezolanos para tratar de cambiar la situación política actual y él se lo dice de manera clara”.

Ante la pregunta del general de por qué lo hace, la respuesta sencilla y clara del muchacho es “porque tengo familia”, lo que no quiere decir que no tenga patria, por el contrario, tiene a su familia en la patria que trata de defender. El general no lo entiende y por eso le dice que “la patria es de Chávez, es decir, no de Venezuela, sino de Chávez”.

“Me impresiona la convicción del sargento de los motivos que tuvo para participar en esa Operación. Y al precisarle al general que él no está cobrando nada, lo está haciendo por su familia. Incluso al final es que lo llama ‘mi general’ porque siempre lo trató de ‘jefe’. Ese general no debió publicar ese video, porque quien sale fortalecido es el sargento”. “Confieso que la conclusión que tuve es que no es como dice Maduro. No son mercenarios, son soldados que quieren un cambio en Venezuela. En tal caso los mercenarios serán los gringos, pero este es un joven soldado con más convicciones y valores que ese general y que el generalato actual de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese sargento merece el reconocimiento, admiración y el más alto respeto de mi parte”. “Ese muchacho Leandro Leomar Chirinos Parra da una lección de moral, de gallardía. Hasta su tono de voz demuestra convicción, coraje y valor que lo movieron a rescatar su patria y por la defensa de su familia y del país. Fíjate que el interés de Chávez fue tomar el poder político de Venezuela, pero este muchacho habla de rescatar a Venezuela y a los venezolanos, no habla de poder sino de un futuro mejor para su familia”.

Finaliza el alto oficial diciendo que “ese muchacho lo que demostró es que hay reserva moral, hay esperanza, en la Fuerza Armada, aunque muchos del Alto Mando Militar estén contaminado”.

Un destacado alto oficial del Ejército dijo que el general Ricardo Nicodemo Ramos “no ha comprendido lo que es ser general en una fuerza armada. Baja al nivel de ser una persona que hace interrogatorio en el campo y concluye sobre la posición del detenido allí mismo en el campo y eso no tiene ningún valor militar, porque termina diciéndole: ‘Tú eres un apátrida y no puedes decir que esta es tu patria’. Ese interrogatorio no tiene ningún sentido al efecto de la Operación que se estaba haciendo”.

“Lo que hace es llevarlo al plano personal del detenido y lo hace de manera intimidatoria. Ese señor no merece ser general”.

Le pregunto cómo se le llamaría a un detenido así, si puede aplicarse con él los protocolos de los prisioneros de guerra.

“En todo caso, si quisiéramos hablar de guerra, no pasaría de ser una guerra civil. Por otra parte, la declaración del detenido Leandro Leomar Chirios Parra, que no es refutada ni confrontada, es que solo son dos personas que actúan por cuenta propia. Lo único que revela es su seudónimo y quien es su jefe. No habla de ninguna organización comprometida y dice que lo hace porque tiene familia”.

Un general de la Aviación considera que fue un error haber dejado que ese video se difundiera.

“Lo he visto muchas veces y lo que se ve claramente es cómo un General de nuestra Fuerza armada intenta crear un ambiente de Traición ante un subalterno, que fue respetuoso y deja mal parado al general”. “Pudo haber sido más contundente en sus respuestas, pero inteligentemente respondió sin causar agresión. Al responder que no había recibido ninguna paga y que lo hacía por la patria y por su familia, dejó por el suelo a ese general”.

A un Contralmirante no le cabe duda de que el general Ricardo Nicodemo Ramos “monta su show para figurar, todos quieren aparecer en esa batalla, pero el sargento Leandro Leomar Chirinos Parra, con su silencio al final, le tapa la boca y no tiene argumentos para seguir”.

“Me llama la atención que todos los capturados mostrados tienen la cabeza rapada como reclutas, quizá para maltratar su imagen. Será que tenían el barbero en el Grupo que los detiene”.

Un militar retirado de la Armada dice: “si ese general lo está interrogando como prisionero de guerra, está fallando en el protocolo. Por otra parte, ¿qué hace un general de división haciendo ese interrogatorio?”.

Destaca que “aún en medio del interrogatorio el soldado le dice ‘yo estoy luchando por mi patria’ y ‘yo tengo familia’. Se lo dice en la cara del general, le dice que está luchando por su patria”.

“¿Cómo es eso que interroga a un combatiente que está vestido en franela y short? Si es un combatiente debería estar vestido en uniforme de campaña, porque de lo contrario es cualquier sujeto al que le hacen una acusación”. Rescata del video que “Además, ese interrogatorio está hecho bajo coerción. Qué pena con ese general. ¿Lo trata como subalterno o como combatiente? Si es como subalterno tiene que revisar su cuestionario. Si lo trata como combatiente debe buscar el protocolo de trato a un combatiente y más aún cuando le va hacer una entrevista filmada, porque si lo va a interrogar y lo tortura no lo filme, pero si va a grabar y va a publicar la entrevista tiene que ser de acuerdo a los dos protocolos que le dije, de lo contrario es un estúpido así tenga dos soles”.

Le preguntamos a un Coronel de la Aviación sobre sus consideraciones en relación con el video y responde:

“tal parece que el general se mandó a grabar, para que el video fuera visto por sus superiores y ganar puntos para un próximo ascenso, quizá pensando que en julio son los ascensos. En cuanto al calificativo de apátrida, con el que señala al sargento Leandro Leomar Chirinos Parra, habría que ver a quien le cuadra mejor”.

Un vicealmirante considera que el video refleja “la perversión en los procesos de formación, donde el abuso de poder es la máxima». Y agrega: «Creo que aparte de la identificación de este General con el proceso castrocomunista, que es una franquicia de la desinstitucionalización, su actitud es típica del autoritarismo rampante de los países bananeros”.

“Los verdaderos generales no tienen esa conducta con un subalterno para humillarlo de esa manera”, es la respuesta que un general de brigada de la Aviación le da al video de Leandro Leomar y el general Ricardo Nicodemo Ramos.

“Le habla al sargento de ‘la patria de Chávez’, esa frase es un indicativo de hasta dónde llega la ideologización a todos los niveles de Fuerza Armada o de adulación. Otro indicativo es cuando utiliza despectivamente el adjetivo apátrida”. “Cuando el sargento utiliza repetidas veces el término de Jefe, es un indicativo de la ausencia de formación militar de un GN, por otro lado tiene la convicción de que podría cambiar el régimen con esta aventura, si es que existió algún plan de operaciones. En resumen, muy triste la actuación moral de un general para humillar a un subalterno vencido”. “Le aclaro algo al general de división Ricardo Nicodemo Ramos, esta patria no es de Chávez. Él ni la compró, ni la creó. Esta patria es de todos los venezolanos”.

Por su parte, un general de División destaca que en el video se reflejan varias cosas, incluso irregularidades jurídicas.

“Trató de ser un video casero propagandístico, donde la primera “autoridad militar” del estado, el de la Zodi Aragua, se hace grabar para demostrar que existe una Fuerza Armada cohesionada en el sistema defensivo territorial y que esa doctrina articulada y netamente cubana de REDI, ZODI y ADI funciona a la perfección”.

Destaca que el protagonismo también se evidenció con el m g Hernández Lares, comandante de la Redi Capital, al detener a otros 7 supuestos incursores. “Se esfuerzan en violar todos los procesos legales y derechos de los capturados”.

“La gallardía, valor, decencia, arrojo, dignidad, voluntad, decencia y conciencia de la realidad del país, los demostró el Sargento de la Guardia Nacional Leandro Leomar Chirinos Parra”.

Agrega que las respuestas del Sargento detenido “fueron muy oportunas, lo hizo con frases sencillas pero profundamente patrióticas. He visto ese video muchas veces y he escuchado una y otra vez a ese muchacho y me enorgullece que existan jóvenes así en la Fuerza Armada: tengo la certeza que la gran mayoría piensa así”.

“Contrario a eso tienes al general Nicodemo, con su actitud deplorable, ofensiva, desubicada de la realidad nacional, violatoria de los DDHH y el debido Proceso. Lo que hizo el captor es nulo e írrito al obligar al capturado, inducirlo para que que se declare culpable: ni siquiera puede obligarlo a responder nada sin la presencia de su abogado defensor. El general ignoró el Código Procesal Penal, el Código de Justicia Militar, y por encima de todo la Constitución”. “Fíjese que el Sargento calló ante los abusivos señalamientos, acusaciones y adjetivos que le impuso el torpe e inculto General. Me atrevo a decir que ese Sargento fue más digno y educado que el general, le cerró la boca al decirle públicamente que no estaba cobrando nada, que lo hacía por su Patria y por su familia. Lo cual automáticamente lo califica como voluntario y lo deslinda por completo de catalogarlo mercenario”.

Le pregunto a qué cree que se debe esa actuación errática del general Ricardo Nicodemo Ramos y responde: “A que ha sido, por muchos años, un oficial de pasillo, es decir, siempre en cargos en Caracas, de las academias militares o Ministerio de la Defensa, Batallón Caracas, Escuela Técnica, que por cierto no forma a ningún técnico. Ese General lo que quiso asegurarse, con ese video, fue su ascenso a Mayor General porque aspira comandar la Redi Central”.