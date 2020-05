Reyniel Peaspan: “Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus”

La creatividad de miles de personas se ha disparado en medio del confinamiento por el coronavirus.

Algunos, han llegado a convertir esta creatividad en retos virales en las redes sociales como el caso de reproducir obras de arte clásicas de forma ‘casera’. Un reto que consiste en posar en una fotografía con objetos cotidianos representando de manera reconocible una obra de arte.

Sin embargo, otros explotan esta creatividad en su intimidad, aprovechando el tiempo en casa.

Tal es el caso de Rayniel Peaspan, es venezolano y reside actualmente en República Dominicana. De profesión camarógrafo y fotógrafo desde hace 18 años. Además de los medios audiovisuales, su gran pasión es la pintura.

Sin duda, al igual que a millones de personas, el confinamiento ha influido en su expresión artística. Pero, para Peaspan esta situación debe verse en positivo.

Dicen que de todo lo malo siempre hay algo bueno, este es el caso de este artista, que se ha reencontrado con su creatividad, con la luz y el color de sus pinturas.

“Por mi parte ha influido de modo positivo, porque me ha permitido hacer cosas que había postergado como la pintura”, aseveró.

Peaspan, se refiere al aprendizaje que ha dejado el paso de la pandemia por la vida de todos. Habla de la fragilidad del ser humano y de la vulnerabilidad de la vida. “A veces pensamos que la vida es reciclable, y no lo es”, señaló.

“Mañana no lo sabes, el vivir es hoy, el hacer las cosas que tienes que hacer es hoy el amar es hoy. No sirve de nada los rencores, odiar, no hablarle a un familiar”, Ha dicho.

Por otro lado, y entendiendo que los artistas plasman lo que perciben dentro y fuera de sus vidas, sus sentimientos, angustias, alegrías, tristezas, felicidad, colores, luz, paisajes y mucho más. Un pregunta sale a relucir: ¿De qué color pintarías al mundo después de vivir una experiencia como la que estamos viviendo actualmente?

“El mundo lo podría pintar de muchos colores, creo que después de esto vamos a ser mejores seres humanos, vamos a espiritualizarnos más. Creo que el amor tiene muchas formas y muchos colores y creo que pintaría el mundo con el color del amor”, respondió.

“Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, lamentablemente, y como sociedad dar un giro ya definitivamente hacia una sociedad mejor y ser más humanos”, concluyó.

Peaspan, se da a conocer bajo el seudónimo “Dumanis”, que etimológicamente significa dinamita pero espiritualmente habla del poder que tenemos cuando vemos lo que nos rodea de manera diferente, con pasión y con una explosión de emociones y sentimientos a favor de un mejor mañana. Pues, una buena actitud lo cambia todo.