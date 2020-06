Juan Guaidó sale a las calles de Caracas y dejando en evidencia las mentiras del régimen chavista

Con mascarilla y guantes Juan Guaidó saludó a los venezolanos en una fila en Terrazas del Club Hípico, en Caracas.

Allí acompañó a los ciudadanos que hacen largas filas para cargar gasolina.

“Lo que quiere el dictador es que no estemos movilizados. Esta cola no es normal, la culpa es de Maduro. La frustración que sentimos no puede transformarse en costumbre, a rebelarnos”, aseguró mientras se sacaba fotos con decenas de personas.

“¿¡No estabas escondido!?”, le gritaban con tono irónico quienes aguardaban para conseguir combustible.

Es que el régimen de Maduro lleva días diciendo que el presidente interino de Venezuela estaba en la embajada de Francia. Con su aparición, el líder desactivó la maniobra del chavismo para desinformar a los venezolanos.

Este 6 de junio de 2020, Francia ya había desmentido los dichos del chavismo.

“El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas”, indicó la portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnès von der Mühll.

El canciller de Maduro lleva días acusando al presidente de la Asamblea Nacional de estar “escondido”.

“Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se los lleve por la fuerza. No se puede, no se puede”, decía Jorge Arreaza sobre una posible detención del propio Guaidó o, inlcuso, de su mentor, Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año.

Guiadó afirmó que las colas por gasolina son culpa del régimenGuaidó es blanco de múltiples procesos judiciales desde que juró mandatario interino en enero de 2019, aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él.

Sobre la decisión de Corte chavista de despojar al Parlamento de sus poderes para elegir a los miembros del Consejo Electoral, Guaidó afirmó que nada detendrá el deseo de libertad de los venezolanos:

“El Tribunal Supremo de Justicia que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite el deseo del pueblo de tener libertad para elegir”.

El presidente de la Asamblea Nacional se mostró en público y desactivó otra maniobra de la dictadura para restarle popularidadCon esta decisión de la dictadura, se deja a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cierra el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.

La sentencia fue emitida pocos días después de que el régimen y el gobierno interino lograran un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud administre unos fondos de Venezuela que están congelados en el exterior para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que amenaza con generar graves estragos en la nación sudamericana debido a que el sistema de salud está muy deteriorado.

El acuerdo en materia sanitaria había sido considerado un primer paso para un acercamiento entre el régimen y la oposición, que ahora quedó en entredicho con la sentencia de la Corte.

Al rechazar la decisión, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Juan Pablo Guanipa, consideró una “farsa” al Tribunal Supremo, y dijo en declaraciones a la prensa que la oposición seguirá luchando ante las acciones del régimen.

Sin autoridades electorales independientes no hay garantías para comicios transparentes de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo del país.