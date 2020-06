Mike Morato y Elijah King presentan «Una Noche Contigo»

Mike Morato y Elijah King se han unido para dar vida a su nuevo sencillo, «Una noche contigo». La canción combina a la perfección el genio creativo que Morato aporta a todas sus creaciones con la tonalidad reconocible de King y el flow único de este ritmo veraniego que engancha desde el primer segundo.

«Estoy muy feliz por esta canción, y más feliz por contar con King, quien es un talento impresionante a la hora de interpretar éxitos. Sin lugar a dudas, «Una noche contigo», es un tema que invita a la playa, a sentir el sol, y disfrutar a tope con los amigos», declaró Morato.

EL REY DEL MASHUP EN ESPAÑA

MIKE MORATO se ha convertido en un claro referente en la música de baile, siendo el máximo exponente del mashup en España.

Su trabajo es reconocido por dj’s y público en general, y el apoyo que recibe de estos es masivo, prueba de ello es que es raro encontrar una pista de baile donde no suene algunas de sus creaciones.

Mike Morato o «The King of Mashup», como le llaman sus seguidores, es un productor que comienza su carrera artística a principios de 2011. A partir de ahí y con el perfeccionamiento de su técnica ha sido un no parar de éxitos. Acumula millones de reproducciones y visitas en sus redes sociales y el reconocimiento por parte de dj’s, radios y artistas es constante; siendo muchos de estos ritimos partícipes también en sus producciones, incluyendo vocales exclusivas y otros recursos, que hacen que los mashups de Mike sean palos tras palos .

Así mismo, numerosas salas y festivales de toda España y parte del extranjero (Francia, Reino Unido, Italia y Portugal) han sido testigos de sus sesiones en directo, las cuales han repetido debido a la buena acogida recibida por parte del público.

ELIJAH KING es un cantante y compositor estadounidense de ascendencia puertorriqueña

King nació en Daytona Beach, Florida. Con fuertes influencias en la música gospel, King comenzó a cantar a la temprana edad de 5 años y cuando tenía 7 fue buscado por Disney para el Mickey Mouse Club.

Sin embargo, la madre de King no estaba segura de exponer a su hijo a la industria musical potencialmente estresante del estrellato infantil, por lo que decidió no dejar que él fuera parte de ella. Eso no impidió que King cantara y siguiera adelante para desarrollar su voz por su cuenta.

Cuando tenía 15 años su familia se mudó a Texas donde continuó practicando música durante sus años de escuela secundaria. Esto lo llevó a recibir una beca de música para la Universidad del Verbo Encarnado. Continuó su educación musical y asistió a la Academia Internacional de Diseño y Tecnología. Luego decidió comprometerse con toda su fuerza en su carrera, poniendo la escuela en espera para perseguir su sueño de toda la vida: la música.