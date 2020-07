“Todo lo de ‘El Chapo’ me pasó por loca y por testaruda»

La vida de Kate del Castillo cambió para siempre. Después de sus encuentros con Joaquín «El Chapo» Guzmán su imagen dio un giro de 180 grados.

Aunque el capo está tras las rejas y probablemente lo esté hasta su muerte, la actriz mexicana siempre estará bajo su sombra. Así lo reconoció la propia Kate en una entrevista.

«Sé que siempre estaré asociada a eso, lo sé, no habrá periodista que no me pregunte sobre eso –me dice–, pero lo que me pasó en estos años es injusto, es una persecución que sé injusta», dijo en entrevista con Milenio.

Kate fue perseguida por el gobierno mexicano, pasó años sin poder regresar a su país y ahora piensa contrademandar, sin embargo ha tenido espacio para la autocrítica.

«(Esto me pasó) por loca, por testaruda, por mensa, por no pensar las cosas, por no medir las consecuencias, obviamente nunca me imaginé. Sabía que iba a ser algo controversial cuando iba a salir el artículo, después de que ya habíamos hecho la visita, y Sean Penn me dijo quería poner mi nombre. Yo le dije: ‘Sí, pon mi nombre, de todas maneras van a saber'», recordó.