Felipe González carga contra Zapatero por sus apaños con los torturadores chavistas de Venezuela

Duro y a la cabeza. Sin remilgos, porque Felipe González hace mucho que dice lo que piensa, sin preocuparse por las críticas o conveniencias, que tanto atosigan a los dirigentes del PSOE.

El ex presidente del Gobierno, el que llegó a ganar elecciones con más de 200 escaños, le acab de sacudir lo suyo al inefable José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante una conversación en Nueva Economía Fórum con el dirigente opositor Leopoldo López y el escritor Mario Vargas Llosa, el veterano González ha puesto los puntos sobre las íes.

Sin citarle, González disparó directamente contra el aliado de Nicolás Maduro:

«Aquellos que dicen que conocen tan bien Venezuela, que la conocen mejor que yo, que no digan el día después [de la caída de la revolución] que ellos no sabían porque sí que lo saben [lo que pasa en Venezuela]».

«Como pasó con su tocayo, Nicolae Ceaucescu (dictador rumano que fue fusilado tras 22 años de régimen tiránico, los mismos que lleva el chavismo en el poder), Maduro no está tan lejos, no sabemos cuándo va a ser, pero no está tan lejos».

Eso vaticinó el antiguo líder del PSOE.

“El diálogo por el diálogo no tiene sentido”. (…) “No es posible que se hable seriamente de diálogo con el Gobierno de Maduro”.

No fueron sus únicas palabras agrias hacia el expresidente Zapatero. González se quejó de que él no se hubiera reunido a pesar de que se ha ofrecido a ello.

«No he tenido la ocasión de hablar con el presidente Zapatero durante media hora».

Zapatero, quien ademas de hacer buenos negocios con los tirturadores chavistas, ha ejercido de mediador de Unasur en la crisis venezolana.

Me he reunido con @alcaldeledezma @JulioBorges y @carlosvecchio. Venezuela debe poner fin a la tiranía de Maduro para tener unas verdaderas elecciones democráticas, y España debe liderar el apoyo a los demócratas venezolanos. pic.twitter.com/9rD4HTaUZq — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 5, 2018

Su turbio papel ha sido siempre blanco de las críticas de la oposición, por considerar que hacía demasiadas concesiones al Gobierno de Maduro, que tan sólo perseguía ganar tiempo con un diálogo que no daba resultados.

Los opositores venezolanos se habían reunido antes de la rueda de prensa con el líder de Ciudadanos Albert Rivera.