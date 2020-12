Los venezolanos salen en masa a la calle para participar de la consulta popular organizada por Guaidó

Larga, dura y arriesgada es siempre la lucha por la libertad.

La consulta popular para exigir el cese del mandato de Nicolás Maduro y en rechazo a las recientes elecciones legislativas de Venezuela concluye este 12 de diciembre de 2020, cuando la oposición venezolana convocó a una gran manifestación en las calles contra el régimen chavista.

“No nos vamos a rendir, vamos juntos a alzar la voz para recuperar a nuestro país, por los sueños de todos”, tuiteó con el hashtag #12DVamosALaConsulta el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países y principal convocante del plebiscito.

La votación comenzó el lunes a través de una página web y las aplicaciones móviles Telegram y Voatz, y este 12 de diciembre podrá ser de manera presencial; por eso se espera que haya congregaciones de personas en diversos puntos del país. “El #12D nos encontramos en las calles, ejerciendo mayoría, manifestándonos, rechazando a la dictadura y exigiendo una solución en Venezuela”, señaló Guaidó en su convocatoria por redes sociales.

Los participantes en esta consulta popular deben responder si están a favor de exigir el “cese de la usurpación” de la Presidencia de Maduro, el rechazo de los resultados de los comicios del domingo pasado y si están de acuerdo con realizar gestiones ante la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria.

Las tres preguntas fueron aprobadas por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional a mediados de noviembre y, a ellas, los ciudadanos pueden responder “sí” o “no”.

El lunes, la votación empezó con una “increíble participación” virtual, según afirmó el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países y principal convocante de este mecanismo.

A ese edificio le llaman “LA TUMBA” y es uno de los centros activos de tortura de la dictadura de Maduro. Allí fue torturado y asesinado Fernando Albán, y posteriormente lanzado del piso 11. Hoy #DiaDeLosDerechosHumanos hay secuestrados y torturados en ese edificio. pic.twitter.com/2GrolaDPdX — Juan Guaidó (@jguaido) December 10, 2020

El miércoles, se instalaron mesas itinerantes en todo el país para ayudar a los ciudadanos a manifestar sus voluntades de manera virtual. La medida surgió luego de que la oposición reconociera el martes que fallas técnicas marcaron las dos primeras jornadas de la consulta. Venezuela tiene una de las conexiones a internet más lentas del mundo, un servicio que además presenta caídas casi a diario debido, entre otras razones, a los numerosos fallos eléctricos.

El jueves, la oposición venezolana llamó a la diáspora a unirse a la votación para “respaldar” la presión interna y externa contra el régimen de Nicolás Maduro. “Queremos pedirles a los venezolanos en el exterior que no esperen hasta el último día y aprovechen hoy y mañana para poder dar la participación”, dijo durante una rueda de prensa el dirigente Freddy Guevara, miembro del Comité Organizador de la Consulta. “Les pedimos que puedan respaldar a todos aquellos venezolanos que todavía podemos seguir luchando en nuestro país, necesitamos su ayuda”, añadió.

Este viernes, el dirigente político Leopoldo López insistió en que la oposición debe seguir “protestando” cuanto sea necesario tanto fuera como dentro de Venezuela y en ese sentido anunció su apoyo a la consulta popular propuesta por Guaidó y animó a la gente a votar y participar en las manifestaciones previstas para este sábado, coincidiendo con el último día de votación.

No nos vamos a rendir, mañana vamos juntos a alzar la voz para recuperar a nuestro país, por los sueños de todos.#12DVamosALaConsulta pic.twitter.com/eDjVkP2mpU — Juan Guaidó (@jguaido) December 11, 2020

De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de cinco millones de venezolanos han huido de la acuciante crisis que atraviesa este país en los últimos años. Freddy Guevara no precisó cuántos votos espera recibir desde el exterior, aunque sí que solo las personas mayores de 18 años tendrán derecho a manifestar sus voluntades.

Y Guevara también señaló que la participación de los venezolanos en el exterior hará visible en sus países de acogida los esfuerzos de la oposición, y que la crisis del país caribeño afecta a toda la región. “Los países que necesitamos que nos apoyen necesitan ver que esto no es un problema solamente nuestro, y que los venezolanos que están afuera son tan activos y tan demandantes como los venezolanos que estamos adentro”, declaró.

Estados Unidos aplaudió la consulta popular, según expresó en Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El comentario de Pompeo fue respondido en la misma red social por el canciller chavista, Jorge Arreaza, quien escribió: “En plena agonía terminal, la Administración saliente de EEUU pierde el juicio por completo. Ha entrado en fase de delirio (…) Esperamos que regrese la diplomacia al Departamento de Estado estadounidense”.

Maduro, por su parte, se refirió a la consulta con un breve comentario que hizo durante una rueda de prensa. “Yo no me puedo prolongar el mandato con una consulta por internet”, expresó el mandatario tras defender la legitimidad de los comicios parlamentarios, que no son reconocidos por buena parte de la comunidad internacional y en los que no participó la oposición mayoritaria que controla actualmente el Parlamento por considerarlos un fraude.

La Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima, que integra Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, anunciaron el lunes que no reconocían los comicios parlamentarios del 6 de diciembre en Venezuela.