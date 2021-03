México: sicarios del narco vuelan un coche de Policía y rematan a balazos a los agentes

Brutal y sangre fría. Los sicarios del narco no tienen piedad y en el vídeo, que acompaña esta nota, se comprueba.

Cuatro miembros de la Policía Estatal del estado mexicano de Zacatecas fueron asesinados por sicarios de del narzo, que hicieron volar su vehículo y después los remataron a balazos.

Los agentes tuvieron la desventura de topar con una banda de criminales, que viajaba en seis vehículos en Chupaderos, en el municipio de Villa de Cos, en el estado de Zacatecas.

Los sicarios usaron un artefacto explosivo contra el coche policial, que se incendió con los policías estatales dentro.

Y aprovechando el momento, los cosieron a tiros.

Four State Police officers were ambushed and killed by an armed group in the community of #Chupaderos in Villa de Cos, #Zacatecas. Their bodies were set alight aboard their truck in the #ElRamal – #Chaparrosa highway. The officers were on a surveillance patrol #narcos #mexico pic.twitter.com/2EGqrYVvvX

— NarcoStudios 701 (@cartelstuff701) March 12, 2021