La economía de Panamá sufre un colapso… pero la esperanza está en el emprendimiento

La crisis del coronavirus llegó de manera estrepitosa para todo el planeta, tanto para la salud como para la economía. Dos elementos que están ligados para la supervivencia de un país.

Nadie se podía imaginar que en el Caribe panameño este nuevo virus arrasaría, sobre todo con el sector turístico, uno de los más afectados en esta crisis mundial. Y es que la mitad de los hoteles en Panamá están a la venta.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) cifró en 101.447 las personas ocupadas en 2019 en el sector de la hotelería y restaurantes. Pero llegó 2020 con el cierre decretado por las autoridades para limitar la propagación del virus y esa cifra se redujo a la mitad.

Como dato para que se refleje la gravedad de esta crisis, todo este cierre de empresas, comercios, así como la suspensión de miles y miles de contratos hizo que la tasa de desempleo se situara de un 7.1 % en agosto de 2019 a 18.5 % a septiembre de 2020, lo que se considera la tasa más alta en 20 años.

Y no solo eso, el Producto Interno Bruto (PIB) del país colapsó y se derrumbó un 17,9 % en el 2020 arrastrado por el cierre de la economía por la pandemia, que afectó, sobre todo, a sectores como la construcción, comercio y turismo.

Aunque estas cifras no sean del todo optimistas, pero lo que viene va a ser siempre mejor, después de que la inoculación de vacunas comience a ser un alivio también para la reapertura gradual de la economía y el regreso del turismo al país.

Además, es un buen momento en el que la gente ha de sacar todas sus habilidades y hacer de esta crisis una oportunidad, por lo que la emprendeduría es uno de los puntos fuertes que busca sacar este país hacia delante.

En el sector minero y Canal de Panamá se confía

Pese a estas cifras mencionadas y un pronóstico que no es del todo optimista para 2021, siempre hay que intentar ver la luz en este túnel tan largo.

Y es que en 2020, hay que destacar que la actividad minera creció un 34,1 %, convirtiéndose en uno de los sectores más dinámicos de la economía panameña, según el INEC, quien añadió que solo en el cuarto trimestre aumentó su comportamiento en un 57%, unas cifras que sorprenden viendo el estado de la economía del país.

Por otro lado, las actividades en el Canal de Panamá aumentaron su valor agregado y los peajes subieron en 1,7%y los servicios que prestan a naves a hasta un 33,8%, según el ente estadístico del país.

Para que se tenga en cuenta, tan solo en 2020 aportó a Panamá la cifra de 1.824,1 millones de dólares, considerado un récord desde que en junio de 2016 puso en servicio la ampliación de la vía.

Razones para invertir en Panamá

Lo cierto es que en la actualidad, los empresarios de todo el mundo se enfrentan a una crisis económica en sus países de origen, causada por la covid-19. Pero Panamá, con esta crisis o no, siempre ha sido un lugar que ha ofrecido mucho para los empresarios, sobre todo por sus ventajas fiscales.

En Panamá, por ejemplo, evitas impuestos sobre la renta. De hecho, se le considera un “paraíso fiscal” porque no grava los ingresos generados fuera de Panamá. Para los ingresos generados dentro de Panamá, todas las deducciones comerciales normales están disponibles mientras que las tasas de impuestos sobre la renta son bajas.

Además, tiene una estabilidad de la moneda local, que es bastante fuerte, y ofrece lo máximo en privacidad corporativa. Las leyes bancarias de Panamá se encuentran entre las más estrictas del mundo en lo que respecta a convertir en delito que cualquier empleado bancario reconozca o revele los nombres o la información bancaria.

Aunque pueda parecer una tontería a primera vista, pero Panamá cuenta con una conexión a Internet de alta velocidad en todo el país junto con modernos equipos telefónicos para llamadas internacionales.

Asimismo, su proximidad a su país de origen es vital ya que ciudadanos de Canadá, EE. UU., América Latina y Europa encontrarán que los aeropuertos internacionales de Panamá tienen vuelos directos a estas regiones.

El emprendimiento y búsqueda de trabajo en Panamá

Lo cierto es que es muy difícil empezar un trabajo y mucho más, si te toca emprender en un país en el que arrastra una crisis. Pero, de nuevo, no todo está perdido y en la página web de activapanama cuentas con muchos artículos para empezar a motivarte pese a que la situación no sea, realmente, la mejor.

De hecho, puedes descubrir entrevistas de emprendedores de Panamá aquí en este artículo con los que te dejarás guiar por las experiencias de cada uno para reconocer que siempre hay una salida para todo.

Y ya no solo eso, sino también hay ciertos trucos que se pueden seguir para encontrar trabajo en plena crisis de coronavirus.

Una de ellas, que nunca falla, es la capacidad de mantener todos tus contactos y hablar con ellos cuando la cosa realmente está mal. Y, además, hacer networking todo lo que puedas. Aunque ahora no se pueda, o al menos no se debe, hacer presencialmente, siempre tendrás la opción de hacer un perfil de Linkedin para no quedarte atrás y que te vayan conociendo.

Pero, sobre todo, la mejor opción es que durante esta cuarentena que, en muchas ocasiones, parece que nunca va a terminar, es aumentar todas las habilidades posibles, haciendo hincapié en todo lo digital, ya que se ha convertido en el presente y futuro más inmediato por la aceleración de la transformación digital en todo el mundo por el virus.

Qué se busca en 2021

Para conseguir un trabajo en 2021, muchos reclutadores están abriendo las puertas de sus procesos porque sí, aún se sigue contratando aunque no te lo creas. Además, debes aprovechar estas oportunidades en las que muchas empresas han optado por el trabajo a remoto, lo que da la oportunidad a muchas personas a no tener que desplazarse a otros países y poder trabajar desde sus casas.

Esto supone, por supuesto, un gran ahorro en los costos diarios y de desplazamiento.

Aunque es muy fácil decirlo, pero la salud mental debe estar siempre al orden para que esto no pase factura a la persona trabajadora. De no poder soportarlo, siempre es recomendable acudir a un profesional sanitario para que te pueda guiar, en particular, si corres la mala suerte de haberte quedado sin un empleo.

Y es que la principal habilidad que se va a seguir buscando para este 2021 va a ser el crecimiento que cada uno tiene de sí mismo. Sí, no vale con creer que lo sabes todo, sino tener esa curiosidad porque siempre vas a querer seguir aprendiendo y más, en un trabajo nuevo.

Asimismo, en estos momentos en los que se está trazando ese mundo postcovid, es más necesario que nunca un pensamiento crítico que nos acerque a todos los desafíos que hay en este camino lleno de obstáculos para que sean completamente innovadores y, sobre todo, resolutivos.

Pero, sin duda, la clave para un trabajo en este 2021 va a ser la flexibilidad. Y es que aunque no estemos acostumbrado a esa «nueva normalidad» a la que han llamado, lo cierto es que todo puede cambiar rápidamente. Esa es la lección que hemos aprendido en 2020 y que se tiene que quedar a partir de ahora.

Lo importante es encontrar a candidatos que vean cada día como un viaje nuevo y no se dejen arrastrar por los cambios.