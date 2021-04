Bronca en Venezuela con el cantante de rock ‘Sojo’, que confiesa haber abusado sexualmente de menores

La bronca es monumental, porque mas allá de las tiranías chavistas, la represión y el hambre, hay vida en Venezuela.

El nombre de Alejandro Sojo, cantante del grupo de pop rock venezolano Los Colores, es tendencia en las redes sociales desde el fin de semana luego de que se difundieran denuncias en su contra por acoso y abusos sexuales a menores de edad.

El intérprete, quien actualmente vive en Argentina, se pronunció en un comunicado donde se excusó por su actuación, habló del machismo y se tildó de «muchacho ignorante e imprudente». Su reacción ha sido considerada como una «burla» por quienes piden que se le abra un proceso judicial por el delito de estupro.

Ante el aumento de las denuncias y comentarios en las redes sociales, las afectadas crearon en Instagram una cuenta donde han recopilado decenas de testimonios en contra de Sojo con capturas de pantalla hechas a los supuestos mensajes de acoso.

Sojo colgó en su cuenta de Instagram, que luego cerró, un texto donde ofreció su versión sobre la acusación de «acosador sexual bajo culpabilidad de estupro».

En el texto, que ya solo está disponible en forma de pantallazo en las redes, afirmó que lamentaba el «daño» que «sus errores del pasado» hubieran causado «principalmente a las personas afectadas» y al público de la banda, conformada en 2011 .

El intérprete también aseguró que se dirigiría «personalmente a cada una de las víctimas», aunque no vive en Venezuela, para manifestar su «profundo arrepentimiento» y «pedir perdón desde el corazón, a pesar de entender que esto no reparará el daño producido» .

Sojo, quien pertenece a un grupo musical catalogado por la Revista Billboard como una de las diez promesas jóvenes latinoamericanas de 2013, aseveró que su carrera artística » debe frenarse como medida de escarmiento y reflexión «.

En el comunicado , firmado el pasado sábado en Buenos Aires, asegura entender que sus «acciones del pasado» son «una clara muestra de que las máscaras» de la «sociedad machista deben terminar de caer».

Las capturas de los mensajes que el vocalista de Los Colores habría enviado a adolescentes se han recopilado y compartido en la cuenta de Instagram @alejandroestupro, que ya tiene más de 2.000 seguidores.

En una de las decenas conversaciones escritas que habría sostenido Sojo con menores de edad, a través de plataformas como WhatsApp, Facebook o Instagram, el artista habría como: «Es tan provocativa la idea de violarte», «¿por qué tu trasero es tan perfecto? «,»¿te puedo quitar todas las virginidades?», «deseo poseerte y hacerte de todo».

En otra charla que ha sido difundida, el intérprete realiza comentarios sexuales explícitos a una adolescente de 14 años. Entre sus propuestas está el envío de un disco del grupo si intercambian ‘nudes’.

En una declaración publicada por Contrapunto, una de las afectadas, que pidió mantenerse en el anonimato, asevera: «Su idea era simple, seducirnos, tener relaciones con él y luego nos dejaba. Era un circulo que nunca terminaba».

Estas denuncias, que se están recopilando pero que no han sido presentadas ante el Ministerio Público, han dado pie para que otras usuarias hayan expuesto situaciones similares que sufrieron durante su adolescencia.

Sobre Alejandro Sojo.

En mi adolescencia, 14-15, un depredador sexual en mi familia me acosaba. Me enviaba mensajes, me decía cosas inapropiadas. Yo no entendí.

No entendí por años y a los 18 abusó de mi.

No entendí el abuso hasta mis 25 años.

No es culpa de la víctima

— Susana González (@SuaNex) April 25, 2021