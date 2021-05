Escándalo: Un prófugo de la Justicia, buscado por Interpol, pide el voto para Pablo Iglesias el 4M

Pablo Iglesias está desesperado por rascar votos a cualquier precio.

El candidato de Podemos no ha tenido pudor y solicitó el apoyo para su campaña electoral de Rafael Correa, el prófugo expresidente de Ecuador que está siendo buscado por parte de Interpol.

En un vídeo compartido en las redes sociales del partido de extrema izquierda, se puede ver a Correa afirmando: “El próximo 4 de mayo son las elecciones para la Comunidad de Madrid. Te pido apoyar la lista de Unidas Podemos liderada por ese gran amigo Pablo Iglesias”

El corrupto expresidente tilda al líder de Podemos como “un hombre solidario, especialmente con nuestra América”, haciendo referencia a las asesorías y apoyo que ha ofrecido a las principales dictaduras de la región (como Venezuela, Cuba y Nicaragua), así como el respaldo ofrecido a figuras desdeñables como Evo Morales o el propio Rafael Correa.

“Quién va a defender tus derechos. Los derechos de los trabajadores. El derecho a la Sanidad. El derecho a la educación. El derecho a una vivienda digna. Apóyalo, apoyémonos”, intenta embaucar el prófugo ecuatoriano, quien acaba el mensaje haciendo un guiño al homófobo y racista Che Guevara con su “… Hasta la victoria siempre”.

📽@MashiRafael tiene un mensaje para la comunidad ecuatoriana de la C. Madrid 👇 pic.twitter.com/YcoRoibELn — PODEMOS (@PODEMOS) April 30, 2021

Apoyo de un prófugo

El expresidente ecuatoriano, que ahora pone a su “amigo” Pablo Iglesias como la mejor opción para la Comunidad de Madrid, cuenta con un pasado muy turbio que le llevó a que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitase su arresto a la Interpol en octubre de 2020.

Sobre el exmandatario prófugo pesa una sentencia de ocho años de cárcel por instigación al delito de cohecho en el denominado «Caso Sobornos».

Correa, junto a otros 14 condenados, conformaron una estructura criminal junto a empresarios privados, quienes pagaron con cuantiosos sobornos la adjudicación de obra pública.

El político ecuatoriano Fernando Balda reacciona a la petición de Correa y afirma a Periodista Digital: «Ciudadanos españoles me dirijo a ustedes porque he visto que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encuentra haciendo campaña política, pidiendo el voto para Pablo Iglesias. No sé si lo saben, pero Correa reside en Bélgica porque se encuentra prófugo de la Justicia ecuatoriana. Tiene orden de captura por haber contratado sicarios para secuestrarme y desaparecerme en Bogotá, donde yo me encontraba refugiado por su persecución por haber denunciado muchos actos de corrupción de su Gobierno”.

A lo que agrega:»En Ecuador, el correismo acaba de perder las elecciones presidenciales, precisamente porque el apoyo de Rafael Correa a su candidato le perjudicó la campaña. Ese es el individuo que hoy pide el voto para otro de sus aliados, Pablo Iglesias. Correa quiere que más políticos como él gobiernen en Europa para poder moverse impunemente por el continente».

Las ayudas de Iglesias a prófugos

En marzo de 2020 se conoció que Pablo Iglesias colaboró directamente con dos prófugos de la justicia de Ecuador.

Así lo denunciaron en exclusiva a Periodista Digital el político Fernando Balda, quien fue “secuestrado” por el expresidente Rafael Correa en 2012 en Bogotá para ser deportado hasta su país natal y convertirse en un preso político del mandatario socialista.

El ecuatoriano presentó las pruebas de cómo el líder de Podemos está detrás de los esfuerzos por librar de la justicia ecuatoriana al expresidente Rafael Correa y a su exdirector de Inteligencia, Pablo Romero.

Fernando Balda facilitó a este periódico un audio donde se escucha al expresidente Correa afirmar que “acabo de hablar con Pablo Iglesias y me pide que, por favor, le mande una memoria muy sucinta sobre el caso del amigo, del vecino, no sé si tú puedas contactarlo y que me mande eso”.

El político ecuatoriano afirma que “vecino” es el apodo que usan el exmandatario y el antiguo director de la polémica Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para hablar del otro.

Para demostrarlo, Balda también difundió un audio donde se puede escuchar al antiguo director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, quien fue detenido por la Interpol en Madrid en junio de 2017 pero que aún no ha sido extraditado a Ecuador, decir:

“Ya hablé con el procurador, se llama José Fresneda. Dice que aún no hay ninguna novedad y que es muy pronto todavía para saber algo. No me dijo qué tiempo hay que esperar, pero que era demasiado pronto. Cuéntale al vecino para que lo espabile porque imagínate tú cuánto tiempo ha pasado desde que me crearon el chat y no ha pasado nada. Recién ahora que han añadido el documento ese. Mi intensión tu sabes era de ayudar para poner los antecedentes y le estoy ahorrando el trabajo, esa es la idea. Pero si ese documento no le sirve, que lo hagan como se tiene que hacer, no hay ningún problema”.

Pablo Iglesias intentó evitar que Pablo Romero sea extraditado hasta Ecuador, en donde es solicitado por la justicia del país latinoamericana. Una misión en la que también está vinculado Christophe Marchand, miembro del equipo de abogados de Puigdemont en Bélgica y que también ha sido abogado personal de Rafael Correa.

Según unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso Periodista Digital se puede ver cómo Marchand estaría trabajando en la defensa de Romero ante Interpol e, incluso, recibido dinero por parte del expresidente.