El Chapito, el Abuelo, Alfredito… Los capos más buscados tras la muerte del Mencho

El Mencho ya no está al mando del CJNG. El Ejército mexicano lo abatió el pasado domingo en un operativo que contó con el respaldo de EEUU. Ahora, los focos se centran en sus rivales y posibles sucesores. Washington ha puesto sobre la mesa 80 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Esta suma se mantiene estable a pesar de la caída del capo más buscado, que tenía una recompensa de 15 millones.

Encabezan la lista los hermanos Guzmán Salazar. Iván Archivaldo, conocido como El Chapito, y su hermano Jesús Alfredo, apodado Alfredito, hijos de El Chapo, tienen un precio de 10 millones cada uno. A la cabeza de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa que juega un papel crucial en el tráfico de fentanilo, operan principalmente en Sinaloa y han expandido sus redes hacia Sonora, Baja California, Chihuahua e incluso el sureste mexicano. La DEA los persigue por conspiración relacionada con drogas y armas, mientras que el Tesoro les ha impuesto sanciones por extorsión, secuestros y lavado de dinero.

Por su parte, Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo, suma otros 10 millones a esta lista. Él lidera a los Cárteles Unidos en Michoacán. Su trayectoria comenzó en las autodefensas contra los temibles Caballeros Templarios y los Zetas. Tras aliarse con el CJNG, finalmente rompió esa asociación para formar su propia coalición. Produce metanfetaminas y fentanilo en la región conocida como Tierra Caliente. En 2025, fue designado como terrorista por parte de EEUU.

Otros capos completan el resto del total acumulado:

Fausto Isidro Meza Flores, apodado El Chapo Isidro: 5 millones. Controla el tráfico de fentanilo y metanfetaminas en el norte de Sinaloa.

Aureliano Guzmán Loera, hermano de El Chapo: 5 millones. Maneja rutas a través de Sonora y el famoso Triángulo Dorado.

José y Ruperto Salgueiro Nevárez: 5 millones cada uno. Operan en Chihuahua dedicándose a la marihuana, heroína y cocaína.

Yulian Andony Archaga Carias, líder de la pandilla MS-13 en Honduras: 5 millones. Se dedica al tráfico de cocaína y armas.

, líder de la pandilla en Honduras: 5 millones. Se dedica al tráfico de cocaína y armas. Sebastian Enrique Marset Cabrera: 2 millones. Se especializa en blanqueo de dinero en Europa y Sudamérica.

La lista continúa con nombres como el fugado desde 2017, Alfonso Limón-Sánchez, así como otros conocidos como El Gordo o El Jardinero, quienes tienen una recompensa de 5 millones cada uno. Por último, tres personajes cierran la lista con un monto de 3 millones: son ellos Wicho, Kamoni y El Fresa.

La muerte de El Mencho ha desatado una oleada de violencia; carreteras han sido bloqueadas en Jalisco, Michoacán y Colima, mientras vehículos y negocios son incendiados. Los expertos advierten sobre un aumento en los enfrentamientos armados. En Sinaloa, los conflictos se intensifican entre Los Chapitos y la facción rival liderada por La Mayiza, bajo control de El Mayo Zambada. A su vez, los grupos conocidos como los Cárteles Unidos están resistiendo ante el vacío dejado por el desmantelamiento del CJNG; cabe recordar que estos también fueron designados como terroristas por parte de EE.UU. el año pasado.

A pesar del caos interno, el flujo del fentanilo hacia EE.UU. continúa sin interrupciones. Los laboratorios controlados por los Chapitos siguen operando desde Sinaloa mientras que El Abuelo produce esta sustancia en Michoacán. Sin la figura central que era El Mencho, rivales como Sinaloa podrían ganar terreno; sin embargo, las luchas internas solo parecen multiplicar las balaceras.

México sigue extraditando narcos a EE.UU., pero estos fugitivos no tardan en adaptar sus rutas para evadir la justicia. La jugosa recompensa acumulada incentiva las delaciones entre criminales. Capturas previas como la de Ovidio Guzmán no lograron frenar este negocio tan lucrativo; ahora que El Mencho ha caído, todo parece indicar que se reconfigura el tablero del narcotráfico ¿Veremos caer pronto a El Chapito o al Abuelo? Las calles mexicanas serán testigos mientras Washington aguarda nuevas pistas.

Principales capos y premios

Capo Alias Recompensa Organización Iván Archivaldo Guzmán El Chapito 10M $ Cártel de Sinaloa (Los Chapitos) Jesús Alfredo Guzmán Alfredito 10M $ Cártel de Sinaloa (Los Chapitos) Juan José Farías El Abuelo 10M $ Cárteles Unidos Fausto Meza Flores Chapo Isidro 5M $ Meza Flores Aureliano Guzmán – 5M $ Cártel de Sinaloa

La lucha por las plazas clave no cesa. México junto a EE.UU., endurecen sus medidas contra el narcotráfico, pero este se adapta constantemente.