Zapatero multiplicó por cuatro las ayudas al chavismo y después acumuló una fortuna vinculada a Venezuela

En 2004, el último año del Gobierno de Aznar, España destinó 2 millones de euros en cooperación a Venezuela.

En 2005, primer año completo de Zapatero en La Moncloa con Miguel Ángel Moratinos al frente de Exteriores, esa cifra se disparó a 7,9 millones. Un incremento del 280% en un solo año.

En 2006 subió a 11,6 millones.

En 2007 se mantuvo en 10,7 millones.

Todo esto ocurrió mientras Venezuela registraba crecimientos del PIB del 10,3%, 9,9% y 8,8% en esos tres años consecutivos, impulsados por el precio del petróleo.

No era un país necesitado de cooperación al desarrollo. Era uno de los países más ricos de América Latina en términos de ingresos per cápita, gobernado por un régimen que ya acumulaba críticas de organismos internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

España hacía caso omiso. El Gobierno socialista priorizaba al chavismo sobre destinos que realmente necesitaban esos fondos. Y el chavismo, como suele ocurrir en estas relaciones, guardaba memoria de a quién debía sus favores.

El patrimonio que no tiene explicación

Zapatero dejó La Moncloa en 2011 con una declaración patrimonial que mencionaba 38.000 euros correspondientes a una parcela en León. Lo que vino después resulta difícil de explicar con los ingresos declarados de un expresidente que renunció a su pensión para, según dijo, «trabajar con empresas».

En 2017 adquirió un chalet en Lanzarote valorado en 1,2 millones de euros, comprado casi al contado con una hipoteca de apenas 295.000 euros. En 2019 compró un chalet en Aravaca (Madrid) por 800.000 euros, valorado actualmente en 2,1 millones. En 2024 adquirió otro chalet en Puerta de Hierro por 700.000 euros, tasado hoy en más de 2 millones. Reside actualmente en un chalet de Monte Rozas valorado en dos millones, con escolta policial.

El patrimonio inmobiliario de Zapatero supera los 3,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 115% respecto a lo declarado cuando salió del poder. Sus hijas Laura y Alba también han entrado en el mercado inmobiliario: la primera compró un piso en Madrid por 300.000 euros en enero de 2024, la segunda un quinto con terraza por otros 300.000 euros en agosto del mismo año.

La agencia de comunicación familiar Whathefav SL ha facturado considerablemente en poco tiempo y tiene entre sus clientes a empresarios vinculados al chavismo, algunos de ellos actualmente detenidos. Uno de ellos está relacionado con el rescate de SEPI a Plus Ultra por 53 millones de euros, una operación que tanto PP como VOX cuestionaron por la dudosa solvencia de la aerolínea venezolana.

Las conexiones que la justicia investiga

El periodista Gonzalo Araluce ha documentado en Vozpópuli las conexiones entre el enriquecimiento de Zapatero y sus relaciones con el régimen de Maduro. Víctor de Aldama, el empresario que declaró ante el Tribunal Supremo esta semana apuntando a Sánchez como jefe de la organización, posee documentos que evidencian pagos millonarios relacionados con crudo venezolano refinado en República Dominicana para eludir sanciones internacionales. Se han documentado vuelos privados entre Madrid y Caracas con escalas diseñadas para dificultar el rastreo.

La justicia española investiga posibles negocios irregulares entre Zapatero y el régimen de Maduro, especialmente a través de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y de Duro Felguera. Exdirectivos de esa empresa han presentado documentos relevantes ante los investigadores.

Zapatero niega cualquier vínculo irregular. Sus bienes inmuebles y sus conexiones documentadas cuentan una historia diferente.

Zapatero no está solo: otros socialistas también han pillado

Lo que convierte este asunto en algo cualitativamente diferente a la corrupción ordinaria es que Zapatero no es el único miembro del espacio socialista español que ha prosperado económicamente a la sombra del chavismo. Es el más visible, pero no el único.

José Luis Ábalos, el exministro de Transportes que ahora espera sentencia en el Tribunal Supremo con petición de 24 años de prisión, recibía en su ministerio a Koldo García con mochilas de dinero en efectivo procedente de empresas adjudicatarias de contratos públicos. Pero también recibía en Barajas a Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano con veto europeo por violaciones de derechos humanos, de noche y en la pista para evitar los controles de aduanas. Las razones de esa visita nunca fueron explicadas satisfactoriamente.

Koldo García, el asesor de Ábalos convertido en intermediario de la trama, se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas en 2021 y 2022. Las razones de esas reuniones tampoco han sido explicadas públicamente con detalle.

El rescate de Plus Ultra con 53 millones de dinero público es el episodio más documentado de los vínculos entre el socialismo español y los intereses venezolanos. La aerolínea tenía un solo avión, los técnicos del SEPI recomendaron no rescatarla y sus vínculos con el entorno de Maduro fueron denunciados desde el primer momento por la oposición. El Gobierno rescató la aerolínea. Zapatero actuó como facilitador del proceso.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, aparece en los audios de la UCO comportándose «como si no supiera nada» sobre los pagos irregulares, lo que en el lenguaje de los investigadores significa exactamente lo contrario.

Y Enrique Martínez Olmos, mencionado por Aldama en su declaración ante el Supremo como parte integrante de la red, completa un cuadro de implicaciones que abarca desde el núcleo del Gobierno de Sánchez hasta los vínculos con el régimen que ha destruido Venezuela.

El patrón que se repite

Lo que une todos estos casos no es la ideología sino la oportunidad. El chavismo ha sido durante dos décadas una fuente de dinero para intermediarios con acceso al poder socialista español. Los contratos petroleros de PDVSA, las rutas de suministro alternativas para eludir sanciones, los rescates de empresas venezolanas con dinero público español, las mediaciones políticas pagadas: todo ese flujo de dinero necesitaba interlocutores en Madrid con capacidad de influir en decisiones gubernamentales.

Esos interlocutores existían. Algunos tienen nombre y apellidos en los expedientes judiciales. Otros siguen en sus cargos.

Zapatero llama «amiga» a Delcy Rodríguez, la mujer cuyo hermano Jorge ha presidido los aparatos de represión del régimen venezolano. Jorge Rodríguez llama a Zapatero «mentor y campeón de la paz». Es la descripción más honesta disponible de la naturaleza de esa relación: un expresidente español que proporciona legitimidad internacional a un régimen represor a cambio de una prosperidad económica que su declaración patrimonial no puede explicar con los ingresos declarados.

Venezuela lleva una década en colapso humanitario. Más de siete millones de venezolanos han abandonado el país huyendo de la pobreza, la represión y la falta de alimentos y medicinas que el chavismo ha producido.

Mientras tanto, Zapatero compra chalets. Sus hijas compran pisos. Y su agencia de comunicación atiende a clientes venezolanos.

La relación funciona para todos. Menos para el pueblo venezolano, que no fue invitado a la fiesta.