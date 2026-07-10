Washington tras la sacudida: así se mueve el poder de EE.UU. en la Venezuela del terremoto

Los fondos anunciados por países y organismos multilaterales dispuestos a ayudar y por el gobierno venezolano están muy lejos de las cantidades que los expertos estiman que requerirá el país para reponerse del impacto de los sismos.

La cuesta arriba no ha hecho más que comenzar.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños físicos directos en US$6.700 millones. Basándose en imágenes de satélite, el PNUD calculó en 1,7 millones las estructuras que se levantaban en las zonas golpeadas por los terremotos.

Los datos satelitales también mostraron posibles interrupciones del suministro eléctrico en partes de Carabobo, La Guaira, Caracas y Aragua, en las que se hizo evidente una reducción de la iluminación.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han dejado una catástrofe humanitaria en la que miles de vidas se han perdido y barrios enteros han sido arrasados. Esta tragedia ha reordenado las prioridades internas del país y, al mismo tiempo, ha activado movimientos acelerados en Washington, que se propone no perder la oportunidad de influir en la situación.

El papel de Estados Unidos en la respuesta a esta crisis se articula en tres frentes interconectados: ayuda humanitaria urgente, presión política para facilitar la colaboración y gestión financiera para abordar una reconstrucción que asciende potencialmente a decenas de miles de millones de dólares. Esta dinámica puede determinar el futuro inmediato de Venezuela.

EE.UU. sobre el terreno: rescate, hospitales y logística

La intervención estadounidense en las zonas afectadas es ahora evidente. Rescatistas de diversas entidades norteamericanas trabajan en coordinación con grupos locales y ONG, tras sortear fricciones iniciales relacionadas con permisos de entrada.

Entre las acciones concretas desplegadas se incluyen:

Equipos especializados de búsqueda y rescate provenientes de cuerpos de bomberos y unidades de respuesta rápida.

provenientes de cuerpos de bomberos y unidades de respuesta rápida. Hospitales de emergencia de tipo militar montados en ubicaciones estratégicas para fortalecer la débil infraestructura sanitaria.

montados en ubicaciones estratégicas para fortalecer la débil infraestructura sanitaria. Puente aéreo y marítimo que introduce suministros médicos, alimentos y equipos de potabilización, como parte de una operación humanitaria integral.

Análisis recientes subrayan que Estados Unidos está asumiendo una gran parte de la responsabilidad de la asistencia en áreas como Vargas y otras zonas costeras gravemente afectadas. Este papel expone una paradoja: mientras la narrativa oficial del régimen ha presentado a Washington como un enemigo, hoy su asistencia está reconfigurando la percepción pública.

Sin embargo, la tensión es palpable. El Gobierno venezolano denuncia el uso mediático de la situación por parte de los norteamericanos, argumentando que involucra intentos de intervención. La llegada de ayuda estadounidense ha sido facilitada por una notable presión diplomática desde Washington que ha buscado asegurar su participación.

Ayuda que también es poder: la dimensión geopolítica y financiera

La crisis se mezcla con una situación económica ya crítica, donde la deuda pública asfixiante y la hiperinflación complican aún más las cosas. Expertos sugieren que los costos de la reconstrucción podrían superar los 30.000 millones de dólares, lo que presenta una oportunidad para que Estados Unidos influya en la dimensión económica del país:

Renegociación de la deuda : la necesidad de reconstrucción abre la puerta a discutir la reestructuración de la deuda con acreedores internacionales, lo que podría implicar el apoyo del FMI y el Banco Mundial, instituciones donde Washington ejerce una gran influencia.

: la necesidad de reconstrucción abre la puerta a discutir la reestructuración de la deuda con acreedores internacionales, lo que podría implicar el apoyo del FMI y el Banco Mundial, instituciones donde Washington ejerce una gran influencia. Condicionalidad financiera : el acceso a los fondos asignados para la recuperación estará sujeto a negociaciones que tendrán una clara dimensión política.

: el acceso a los fondos asignados para la recuperación estará sujeto a negociaciones que tendrán una clara dimensión política. Influencia continua: invertir en la reconstrucción de infraestructuras claves puede otorgar a Washington un papel decisivo en el desarrollo futuro de Venezuela.

Este panorama pone de manifiesto el desafío que representa para el Gobierno venezolano, que debe evaluar su capacidad para gestionar la crisis y la posibilidad de aceptar más cooperación internacional.

Fricciones con Miraflores y escenarios de evolución

Desde Miraflores, el régimen ha prometido varias ayudas económicas para los afectados, pero la respuesta pública ha dejado mucho que desear, sugiriendo que la administración no ha estado a la altura. Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón critican la gestión estatal y documentan situaciones en las que el Gobierno no solo ha fallado en ayudar, sino que ha manipulado la crisis en su beneficio.

Así, la situación puede evolucionar en diversos escenarios dependiendo de cómo se gestione la ayuda internacional:

Cooperación pragmática: el régimen acepta un rol significativo de Washington en la ayuda y reconstrucción a cambio de recursos sin cambios políticos drásticos. Choque narrativo: se intensifica el discurso antiestadounidense, limitando la presencia física de ayuda; se recurre a otros aliados. Reapertura de contactos diplomáticos: la emergencia puede facilitar la reinstitución de canales de comunicación entre Washington y Caracas, enfocándose en la reconstrucción y eventuales negociaciones.

La magnitud del desastre y la presión internacional dificultan que el Gobierno reduzca la cooperación, lo que le pone en una posición complicada en el escenario político interno y externo.

Notas al margen: lo que deja ver la tragedia

El evento sísmico ha dado pie a una serie de curiosidades que destacan la realidad venezolana:

La presencia de hospitales militares estadounidenses resalta la precariedad de muchos centros de salud locales.

resalta la precariedad de muchos centros de salud locales. Rescatistas han compartido experiencias sobre cómo la presión de Washington facilitó su acceso a Venezuela.

La crisis ha inspirador iniciativas ciudadanas tanto dentro del país como en la diáspora, reflejando una solidaridad global que contrasta con la situación política.

En medio de un panorama sombrío, la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras los terremotos se convierte en un capítulo significativo de esta crisis, donde la ayuda, la estrategia y la lucha por la influencia se entrelazan en un contexto caótico que está lejos de resolverse.