¿Sabías que esta pieza de fruta se vende por mil dólares en Indonesia?

Si no los ves no lo crees. Una variedad rara de la fruta indonesia durián está causando un gran revuelo en su país de origen, pues se está vendiendo a mil dólares cada pieza, lo que supone más de tres veces el sueldo medio, tal como cuenta The Guardian. La variedad se llama «J-Queen» y se vende en un centro comercial de Indonesia, donde se exhiben en cajas transparentes decoradas con satén rojo y con flores falsas, según ABC.

El precio de esta variedad se ha hecho viral enseguida, y las redes sociales se han llenado de fotos hechas por curiosos que no han podido evitar ir hasta el centro comercial donde la venden para poder fotografiarla. También hay quien se burla de que haya gente capaz de pagar el precio por una pieza de fruta.

Esta variedad, con un toque picante, se considera una delicia en gran parte de Indonesia. Detrás de «J-Queen» asegura estar un estudiante de Psicología de 23 años, que dice que la creó al cruzar dos variedades de durián de distintas partes de Indonesia.

El árbol «J-Queen», dice, solo produce frutos solo una vez cada tres años y, según se informa, tiene un «sabor a mantequilla de cacahuete». Esta variedad es redonda y de color oro.