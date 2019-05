Conductor chino es multado por rascarse la cara

Un automovilista chino recibió una notificación por infracción de tráfico tras ser detectado por una cámara con inteligencia artificial cuando se rascaba una mejilla, según rt.

En el documento emitido por la Policía de tráfico de Jinan, en el este del país, se afirmaba que el conductor había hablado por su móvil mientras conducía, y adjuntaba como prueba la imagen del 'delito'.

El conductor, escandalizado, se quejó de lo ocurrido en su microblog, precisando que el error le costará una multa de 50 yuanes (7,25 dólares) y dos puntos en su carné de conductor.

Asimismo, contó que nadie le ayudó por teléfono, por lo que presentó una queja a la cuenta de la Policía en la red social Weibo.

Según Global Times, las autoridades han revocado la sanción y explican que el sistema de vigilancia identifica automáticamente los movimientos de un conductor y luego toma una foto.

La noticia ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Algunos internautas bromean afirmando que el hombre hablaba, en realidad, por un móvil "invisible", mientras que otros expresaron su preocupación por el nivel de vigilancia en este país asiático.

