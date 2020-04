China: los sitios turísticos se abarrotan de personas en plena ‘resaca’ del coronavirus

China está recuperando la gran afluencia de personas en sus lugares más turísticos. Aún en plena resaca por el coronavirus, el país asiático no ha limitado el acceso a las zonas que suelen visitar tanto nacionales como extranjeros. Si bien el número de nuevos casos de COVID-19 se han desplomado según los datos oficiales, los expertos advierten que no se descarta el riesgo de un repunte en la generación de nuevos casos, como está ocurriendo en Japón.

Los últimos reportes del pasado domingo 5 de abril indicaron que sólo habían 39 nuevos casos en todo el país y un fallecido por COVID-19. Un contraste sorprendente con los miles de nuevos casos reportados cada día durante el pico de febrero.

Las restricciones sanitarias se están levantando en todo el país, lo que está generando que las personas vuelvan a su vida normal. Aunque, quizás debería ser de manera más gradual, según indican los expertos que temen un nuevo brote de la enfermedad en Asia. El fin de semana, los chinos acudieron en masa a los lugares turísticos de las principales ciudades de China. Una forma de celebrar el fin de la cuarentena, pero también un riesgo de contraer nuevamente el virus.

A pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias de que el riesgo que representa la pandemia de coronavirus sigue lejos de haber terminado, los chinos no pudieron contenerse después de tanto tiempo confinados.

Las imágenes del parque de montaña Huangshan en la provincia de Anhui el sábado 4 de abril mostraron a miles de personas abarrotadas, muchas con mascarillas, ansiosas por experimentar el aire libre después de meses de restricciones de viaje y estrictas medidas de cierre.

Tal fue la prisa por entrar en el popular lugar turístico, que a las 7.48 de la mañana, las autoridades dieron el paso inusual de emitir un aviso declarando que el parque había alcanzado su capacidad diaria de 20.000 personas, y que no aceptaría más visitantes.

Mientras tanto, en Shanghái, el famoso paseo marítimo del Bund volvió a estar lleno de compradores y turistas, después de semanas de estar casi desierto. Muchos de los restaurantes de la ciudad que cerraron hace solo unos días también parecían estar haciendo un buen intercambio, y varios requieren reservaciones para ingresar.

La tercera ola

Mientras el gobierno está relajando lentamente las restricciones, los expertos en salud chinos han instado al público a que continúe practicando la precaución.

Zeng Guang, epidemiólogo jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo al Health Times que China no había visto el final de la epidemia. «China no está cerca del final, pero ha entrado en una nueva etapa. Con la epidemia mundial, China no ha llegado al final», advirtió.

Las preocupaciones acerca de si China está relajando sus restricciones de coronavirus demasiado pronto han llevado a los expertos y autoridades de Hong Kong a advertir sobre la posibilidad de una «tercera ola» de infecciones en la ciudad.

El epidemiólogo de Hong Kong, Yuen Kwok-yung, dijo que podría haber una «nueva ola» de casos en China continental, a raíz de infecciones importadas de Europa y Estados Unidos.

«En Hong Kong, podríamos tener una tercera ola de casos procedentes de China continental después de una segunda ola. La epidemia sigue siendo grave en la sociedad. En esta etapa, todavía no es optimista. Lo que más me preocupa es pruebas inadecuadas en pacientes con síntomas leves, lo que nos impide cortar la cadena de transmisión”, precisó.