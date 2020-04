El placer del Rey de Tailandia es el infierno de sus 20 concubinas: drogadas y sumisas para dar placer sexual

Lo contábamos en Periodista Digital el pasado 9 de abril de 2020: El rey de Tailandia se desfondó sexualmente y abandonó su lujoso y erótico encierro alemán.

El sátiro, que tiene ya 67 años viajó hasta Zúrich, donde le esperaba la reina Suthina, que pasa allí su cuarentena y juntos regresaron a su país, este 6 de abril de 2020, para el aniversario del inicio de su dinastía, Chakri.

Una vuelta que llegaba justamente después del controvertido confinamiento junto a 20 concubinas en un lujoso hotel de los Alpes alemanes, el Grand Hotel Sonnenbichi, como adelantó el diario alemán Bild.

Su aislamiento cinco estrellas propició innumerables críticas por parte de los tailandeses en plena lucha contra el coronavirus que bajo la etiqueta #¿Paraquénecesitamosunrey? se oponían a su gobernante en Twitter jugándose su encierro en prisión.

En Tailandia, las críticas contra el Monarca están penadas con cuantiosas multas y hasta 15 años de prisión. Tiene leyes a su medida.

Mientras Rama X se encontraba confinado como un marajá, rodeado de mujeres y lujos, su mujer Suthida se aislaba en el Hotel Waldegg de Engelberg, Suiza.

Antes de regresar a su país, fue a buscarla para aterrizar juntos el lunes en Bangkok. Pero aunque la vida de su esposa no tiene que ser nada fácil a su lado, sus concubinas no son tratadas mejor.

El periodista Andrew MacGregor Marshall, autor del libro «A Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy in the Twenty-First Century», ha desvelado el infierno que viven las concubinas junto al Rey de Tailandia.

Según ha contado, estas mujeres en su mayoría son presionadas por sus propias familias para convertirse en concubinas del Rey, bien para subir de estatus social o para ganar dinero.

Todas ellas se alistan en el ejército con la esperanza de que el Monarca las escoja para su harén.

Una vez que están a las órdenes del Rey, son «obsequiadas» con un colgante, el mismo para todas, y un corte de pelo, estilo bob.

Es la marca de la casa. Pero lo peor llega después. Son drogadas para estar en la mejor disposición para dar placer a un Monarca obsesionado con el sexo femenino, como así desveló su propia madre.

Una de las habitaciones de la cuarta planta del hotel alemán, que ha reservado íntegramente para su estancia -se desconoce si Rama X ha regresado después de su viaje a su país esta semana-, se conocería como «la sala de los placeres», como así cuenta el periodista Andrew MacGregor Marshall.

De no cumplirse con los deseos del Rey de Tailandia, el destino de estas mujeres no es muy alentador.

Ejemplo de ello fue el caso de Niramon Ounprom.

Era una de las favoritas del Monarca hasta que el pasado mes de octubre desapareció del mapa. Según el citado periodista, los rumores apuntan a que esta fue asesinada en prisión tras ser encerrada por Rama X por sus «ansias de poder».

También el caso de Sineenat Wongvajirapakdi, de 34 años, su consorte real, a la que despojó de sus rangos militares por supuesta deslealtad al quebrantar el código de conducta para los miembros de la corte, según rezaba el comunicado que emitieron en noviembre del pasado año.