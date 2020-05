«¿Por qué Tailandia necesita un rey que vive en Alemania?»: férreas protestas contra el monarca asiático y su aislamiento con 20 concubinas

Antes de que el mes de marzo de 2020 llegara a su fin y en plena emergencia sanitaria por el coronavirus, el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn (más popular como Rama X), se marchaba de su país para cobijarse junto con su comitiva, entre las que se encuentran 20 de sus concubinas, en un lujoso hotel de cuatro estrellas en los Alpes (Alemania).

Desde entonces, el monarca se halla en el Grand Hotel Sonnenbichl, ubicado en el municipio de Garmisch-Partenkirchen, mientras el gobierno tailandés trata de gestionar esta crisis sin precedentes.

Según apuntó hace unas semanas el diario alemán Bild, Rama X lo arrendó y clausuró para pasar el confinamiento junto a su séquito. Dicha información precipitó una ingente ola de irritación en el país y fueron muchos los tailandeses que se arriesgaron a recibir multas, e incluso penas de prisión, por criticar la conducta de su rey.

Dos semanas después de tomar aquella determinación, regresó a Tailandia para celebrar el tradicional día Chakri, pero volvió a su hogar provisional en Europa 48 horas después. Pero todo cambió la madrugada del 6 al 7 de mayo de 2020, cuando la entrada principal del parador donde se halla Rama X se colapsó de personas indignadas que ponían en tela de juicio la congruencia de la monarquía en el país asiático. Encabezados por activistas tailandeses y alemanes, los protestantes se preguntaban «por qué Tailandia necesita un rey que vive en Alemania», un asunto que tardó poco en viralizarse bajo el hashtag #¿Paraquénecesitamosunrey? . Cabe destacar que, a diferencia del resto de hoteles del país, el Sonnenbichl es el único que permanece abierto a petición del rey.

Stop torturing. Thai people. Criminal King! More Information about our campaign against the Torture King of Thailand at https://t.co/a5DkY3pYPK Please share our campaign, together we push #democracy and a free society into #Thailand #กษัตริย์มีไว้ทำไม pic.twitter.com/twMWPN1BKC

— PixelHELPER 🇹🇭🛡️🦇✊ (@PixelHELPER) May 7, 2020