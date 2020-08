El presidente Duterte pide a los filipinos que laven las mascarillas con gasolina

Tremendo Rodrigo Duterte. El tipo es uno de los presidentes más polémicos de todo el mundo.

Sus expeditivos métodos para acabar con las drogas en Filipinas le pusieron en primera plana de los informativos. Ahora, otra decisión, en este caso sobre el uso de las mascarillas en su país, le ha vuelto a colocar en el disparadero.

El presidente filipino había dicho recientemente que las personas deberían desinfectar sus mascarillas con gasolina. Algunos funcionarios del ministerio de sanidad de su país salieron rápidamente a desmentir la idea, asegurando que se trataba de una broma. Pero Duterte ha vuelto a repetirlo en público:

«No estaba bromeando, lo que dije es verdad: vayan a una gasolinera».

No hay ninguna prueba de que la gasolina sirva para desinfectar las mascarillas. De hecho, el contacto prolongado con esta sustancia puede ser perjudicial para el organismo, por no hablar de los peligros que supone el uso de líquidos inflamables. Pero Rodrigo Duterte lo tiene claro: «Si no hay alcohol disponible, especialmente para personas pobres, simplemente vaya a una gasolinera y use (gasolina) para desinfectar».

No es una broma

En declaraciones que recoge la BBC, Duterte se dirigió a los filipinos incitándoles a usar gasolina para desinfectar las mascarillas:

«Al final del día, cuelgue la mascarilla en algún lugar y rocíela con Lysol (un popular desinfectante) si puede pagarlo. Para las personas que no lo tienen, sumerja la mascarilla en gasolina o diésel: solo busque algo de gasolina y sumerja la mascarilla con la mano en el líquido».

Filipinas sufrió el primer caso de coronavirus fuera de China en febrero: ahora suma más de 90.000 casos en el país y 2.000 personas han fallecido

Cuando el portavoz presidencial, Harry Roque, escuchó al presidente, salió a la palestra rápidamente:

«No puedo creer que después de cuatro años como presidente, todavía no lo conozcan. Es solo una broma. ¿Por qué usaríamos gasolina para lavarnos?».

Pero no era ninguna broma, como el mismo Rodrigo Duterte ha vuelto a confirmar ahora.

El presidente filipino aprovechó para cargar contra la oposición:

«Los críticos dijeron: ‘Duterte está loco’. ¡Estúpidos! Si estoy loco, vosotros deberíais ser el presidente, no yo».

Filipinas sufrió el primer caso de coronavirus fuera de China en febrero, pero fue capaz de lidiar contra la propagación del covid-19.

Sin embargo, las cifras están subiendo ahora exponencialmente y ya se han registrado más de 90.000 casos en el país, 2.000 de los cuales pertenecen a personas que ya han fallecido.